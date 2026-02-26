Buoni presagi a Ginevra per il destino Ucraino?

Continua la ricerca dell’epilogo della guerra in Ucraina. Oggi appuntamento diplomatico a Ginevra tra i portavoce USA Steve Witkoff e Jared Kushner, reduci dallo scorso ciclo di colloqui ad Abu Dhabi con l’ucraino Rustem Umerov: preliminari ai colloqui trilaterali con la Russia previsti a marzo, secondo alcune fonti il giorno 10.

Tutto quello che sappiamo del colloquio a Ginevra

Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato il colloquio a Ginevra, sede dell’incontro confermata da Umerov. L’attore mancante nei negoziati è però l’Europa, principale sostenitrice della causa ucraina, come lo stesso Zelensky ha sottolineato:

“Abbiamo bisogno dell’Europa nei negoziati. Stiamo facendo tutto il possibile per coinvolgere gli europei in questo processo.”

Sono due gli argomenti caldi da discutere: lo scambio di prigionieri di guerra con Mosca e l’arrivo di un “pacchetto di prosperità” per la ricostruzione dell’Ucraina. Non c’è alcun esito certo: come detto da Witkoff, si devono “esplorare diverse soluzioni su come arrivare a un accordo di pace”.

Pax Americana omnia vincit?

Gli statunitensi insistono sull’avere l’ultima parola riguardo alla risoluzione del conflitto. Tra la reputazione repubblicana da mantenere alta in vista delle elezioni di metà mandato e le decine di migliaia di morti in Ucraina, gli Stati Uniti sono pronti ad accordarsi con Umerov per la fine della guerra.

Kiev e Washington si preparano al confronto con la Russia; tuttavia resta la tensione di due Paesi europei in merito al destino dei territori occupati. La Russia sta spingendo sul controllo del Donetsk e minaccia l’Ucraina di ottenerlo con la forza, ma Kiev è stata chiara: non firmerà alcun accordo senza garanzie di sicurezza sui propri territori. Il presidente Donald Trump non è interessato ai sentimentalismi di sovranità e rimprovera, ancora una volta, Kiev: “L’Ucraina farebbe meglio a sedersi al tavolo delle trattative in fretta. Questo è tutto ciò che vi dico.”

Anche sul punto principale i fronti sono in disaccordo: in cinque anni di conflitto non si è mai stati così vicini a un cessate il fuoco. La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt segnala “progressi significativi” nelle trattative, mentre Zelensky si considera insoddisfatto della situazione attuale. L’ottimismo generale è alimentato dalla recente apertura al confronto di Mosca, il fronte finora inamovibile. Il suo capo negoziatore, l’ex ministro della Cultura Vladimir Medinsky, ha definito i colloqui “difficili, ma professionali”. Non si è ancora in vista di una svolta, ma Ginevra potrebbe essere un inizio.