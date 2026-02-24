Siamo a 4 anni dalla guerra in Ucraina

Sono quattro anni oggi, martedì 24 febbraio, dall’invasione della Russia in Ucraina che ha determinato l’inizio di un logorante conflitto. L'”operazione speciale” di Putin che secondo l’idea di Mosca doveva concludersi in pochi mesi con l’annessione dei territori e un cambio di regime, si è rivelata invece una guerra lunga che ha logorato la popolazione civile e gli sfollati interni che hanno dovuto lasciare le regioni dell’Est, occupate dall’esercito russo, e sono ospitati nei campi profughi a Ovest. Il paese è stato scosso, oltre che dalle bombe e dagli attacchi dei droni, dai continui scandali legati alla corruzione di alte cariche dello Stato, con tangenti di milioni di dollari che sono state intascate da ministri, oligarchi e funzionari pubblici, mentre il numero dei morti in guerra non si conta più e i cimiteri hanno finito lo spazio per seppellire i morti.

In questo quadro, molti giovani scelgono la diserzione pur di non rischiare di morire. Sono costretti a vivere in clandestinità e se trovati vengono spediti al fronte. Anche in questo caso, però, la corruzione ha invaso la sfera dei funzionari pubblici e militari, e sono numerose le storie di disertori catturati e liberati dietro il pagamento di tangenti. L’Ucraina vive un livello di corruzione impressionante. Gli scandali hanno investito anche gli alti livelli dello Stato, come il caso dell’operazione “Midas” che ha coinvolto l’oligarca vicino a Zelensky, Timur Mindich, scappato in Israele per sfuggire all’arresto, e diversi politici tra ministri e funzionari di governo, come Andrji Yermak, ex capo di gabinetto di Zelensky, ma anche il vice primo ministro Oleksy Chernishov.

Condizioni economiche difficili e povertà dilagante

Intanto, l’aumento del costo della vita, degli affitti e la povertà dilagante affliggono la popolazione ancora sotto le bombe. In pochi pongono speranze nei colloqui di pace che si stanno tenendo in queste settimane. Un paese dove se anche la guerra finisse domani, le ferite e conseguenze socio economiche sarebbero drammaticamente presenti per decenni. Il conto dei morti della guerra in Ucraina non è per nulla semplice. Entrambe i fronti volutamente provano a omettere volutamente i numeri precisi del conflitto. Lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine aggiorna costantemente una pagina con una grafica che riporta le perdite Орієнтовні, in ucraino vuol dire stimate, approssimative. Al 12 febbraio 2026 riporta perdite per l’esercito russo per più di 1.250.000 soldati. Inclusi i feriti e i dispersi. Più di 130mila droni messi fuori uso, 435 aerei da guerra abbattuti, 347 elicotteri. A questi vanno aggiunti i civili. La guerra in Ucraina ancora oggi si presenta come uno dei conflitti più sanguinosi al mondo, per numero di morti, per estensione del territorio coinvolto, per le ripercussioni che questa guerra sta portato sullo scacchiere geopolitico internazionale.

Tra le forze che maggiormente avevano aiutato gli sforzi di papa Francesco per arrivare alla pace, Sant’Egidio oggi si occupa di profughi di guerra e dei giovanissimi, i ragazzi non ancora in età arruolabile che sono totalmente travolti dal conflitto. “Nell’ultimo bilancio ucraino, il deficit è al 40%, praticamente tutto quello che entra in questo paese viene speso per il fronte di guerra. L’Ucraina vive con i soldi che arrivano dall’estero. E poi ci sono sempre più famiglie che soffrono della guerra direttamente, c’è chi ha i figli o i mariti al fronte, oppure feriti, deceduti, dispersi. Qui a Leopoli al cimitero non c’è più spazio per mettere i morti, dovranno costruire un nuovo cimitero” spiega Lifanse. Il tema del debito crescente dello Stato ucraino nei confronti dei paesi occidentali, è una ipoteca pesantissima sul futuro. I soldi che arrivano dall’Europa e dagli Usa per mandare avanti il paese in guerra, sono nella forma del prestito, quindi, a guerra finita, andranno restituiti. Il fatto che proprio sul pagamento dei debiti di guerra i colloqui di pace non abbiano trovato alcun accordo, è sicuramente indicativo.

L’impatto della guerra sui giovani

La guerra nel Donbass e poi in Crimea è iniziata nel 2014, poi nel 2022 c’è stata l’invasione su larga scala da parte di Putin. Abbiamo quindi oggi ragazzi di 14,15 e 16 anni che non hanno mai vissuto in una dimensione di pace. Ma non solo. Prima ancora della guerra gli adolescenti avevano subito il distanziamento sociale e le limitazioni del Covid. Le nuove generazioni vivono problemi enormi anche di semplice socializzazione con i coetanei. “Mia figlia ha 16 anni, non ricorda la pace. La guerra è iniziata nel 2014, lei aveva qualche anno quando è iniziata la guerra, appena ha cominciato a capire qualcosa del mondo ha visto la guerra. Per lei la pace è quando andiamo all’estero, in una dimensione da turisti” ci racconta Yura Lifanse.

Sui più giovani l’impatto è stato devastante e anche le grandi organizzazioni umanitarie fanno fatica a ricostruire legami sociali. “I giovani sono chiusi nella loro vita, quasi nessuno pensa al futuro” ci spiega Jena Tokovenko, responsabile dei giovani per la comunità di S.Egidio dell’Ucraina. “Parlano gli uni con gli altri, ma non parlano mai della guerra. Non riescono ad affrontare l’argomento. Anche se manca la luce perché c’è il blackout, che è dovuto alla guerra, loro non discutono del perché non ci sia la luce. Non affrontano i temi della politica, ma più generalmente hanno proprio dimenticato come si fa amicizia”. Il mix tra il Covid e la guerra su vasta scala del 2022 ha proiettato questi ragazzi, al tempo in età infantile, in una adolescenza che sarebbe considerata distopica per i loro coetanei europei.

La diplomazia americana, quella europea, le delegazioni russe e ucraine trattano a oltranza ormai da moltissimi mesi, senza essere giunti nemmeno a un cessate il fuoco, figuriamoci a un accordo di pace. Nel mezzo tutto ormai scorre nella vita degli ucraini, normalizzato, come se la convivenza con le bombe, gli attentati, i black out elettrici, i riscaldamenti accesi a rotazione, l’aumento costante dell’inflazione, l’impoverimento di materie prime, fosse l’unica vita che queste persone possano sperare di vivere. Ma la pace non sembra essere una vera priorità nemmeno per i potentati economici occidentali, impegnati nel pianificare la spartizione dell’Ucraina con le risorse della ricostruzione. “C’è una corsa ad accaparrarsi le risorse per la ricostruzione, prima ancora che si metta mano seriamente alla fine del conflitto, e non c’è traccia di una ricostruzione sociale che più passa il tempo e più sarà difficile da ricercare” denuncia Mediterranea Saving Humans.