Le riforme idriche in Messico stanno prendendo un percorso accidentato, un potenziale problema politico per Sheinbaum

Lo scorso tre febbraio, Messico e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo -dopo un lungo stallo – sulla revisionedell’accordo del 1944 che regola la condivisione dell’acqua del bacino del Rio Grande.

Secondo i termini di questo accordo, il Messico ha accettato di stabilire un minimo annuale in aggiunta alla quota quinquennale prevista dal trattato per la fornitura di acqua, compensando così anche gli arretrati dovuti alla condizione di siccità vissuta dal Messico nel quinquennio precedente.

Per ora l’accordo ha placato le tensioni da tempo latenti tra i due vicini riguardo all’accordo sulla condivisione dell’acqua.

Ma le cause sottostanti al debito idrico del Messico saranno più difficili da risolvere. Il Paese affronta da tempo una crisi idrica multidimensionale che sembra destinata ad aggravarsi con il cambiamento climatico.

Negli ultimi cinque anni, oltre l’80% del territorio messicano ha subito la siccità, un problema che colpisce sempre più aree urbane e il settore agricolo,e che vanno benoltre all’esacerbazionedei rapporti con gli Stati Uniti sulla ridefinizione dei termini di questo trattato.

Il Piano Nazionale per l’Acqua

Il Messico non è l’unico ad affrontare la scarsità di acqua: i problemi di accesso, sostenibilità e servizi igenico-sanitari sono ormai diffusi in tutta l’America Latina e sembrano destinati a peggiorare, come ha sottolineato il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico che stima che alcune zone del Messico e del Brasile vedranno la loro disponibilità idrica diminuire del 10-20% entro il 2050.

Con il peggioramento del clima nella regione, molti governi condividono problemi simili che si traducono nel sovraconsumoed esaurimento delle falde acquifere e che, secondo gli esperti, andranno ad aggravare le diseguaglianze regionali.

Di fronte a queste sfide, nel 2025 il governo messicano ha annunciato un nuovo Piano Nazionale per l’Acqua quinquennale che si concentra sulla riduzione delle disparità di accesso, il miglioramento dell’efficienza della fornitura dell’acqua, il miglioramento della conservazione delle acque e il consolidamento del sistema di gestione idrica, il tutto cercando di adattarsi ai cambiamenti climatici.

Nel dicembre 2025 è stata anche approvata una nuova Legge Generale sulle Acque, insieme ad una serie di modifiche alla Legge Nazionale sulle Acque, che hanno costituito la base del quadro giuridico messicano per la gestione delle acque dal 1992 ad oggi.

La Legge Generale sull’Acqua rafforza il quadro legislativo che struttura l’accesso all’acqua e lo pone come diritto costituzionale e umano, e ne riconosce l’interdipendenza con altri diritti fondamentali come l’igiene e l’eguaglianza di genere, la necessità di conformità tra le regioni e la priorità dell’uso domestico rispetto a quelli commerciali e agricoli.

Definisce inoltre responsabilità federali e municipali nel garantire l’accesso all’acqua e la pianificazione al suo utilizzo.

Le principali modifiche alla Legge Nazionale sull’Acqua del 1992 sono focalizzate sulla centralizzazione del processo di concessione e riassegnazione delle concessioni idriche all’interno della Commissione Nazionale delle Acque (Conagua), con Stati e municipalità che mantengono funzioni regolatoriee operative come le acque reflue.

Tra i cambiamenti principali, le concessioni idriche che non possono più essere scambiate tra privati e l’uso dichiarato di una concessione idrica – come, ad esempio, uso industriale o agricolo – non può più essere modificato dopo la concessione.

Conagua sarà inoltre responsabile del monitoraggio dei nuovi reati evidenziati relativi all’abuso dell’acqua e dell’imposizione di multe per le violazioni.

Oltre a centralizzare la gestione dell’acqua, la riforma ha aumentato il monitoraggio e dato nuovi poteri per il suo utilizzo, così come forme di responsabilità penale per i titolari di concessioni idriche.

Una riforma che naturalmente non piace a tutti

Tuttavia, le nuove riforme adottate hanno ricevuto critiche da tutto lo spettro politico. La misura più controversa riguarda il divieto di trasferire concessioni idriche tra privati, parte dello sforzo del governo per allontanarsi dal considerare l’acqua come una merce commerciabile e considerarla invece come una risorsa nazionale.

Nell’ottobre e nel novembre 2025, gli agricoltori hanno bloccato le principali autostrade in tutto il paese, sostenendo che le loro terre sarebbero state private di un valore significativo qualora non potessero essere vendute o trasferite agli eredi senza le concessioni idriche esistenti ad esse collegate.

In risposta, la presidente Claudia Sheinbaum ha attribuito le paure degli agricoltori a informazioni false e ha sottolineato che l’intento della misura fosse quello di ridurre la proprietà concentrata delle concessioni idriche.

Queste proteste riprendonogli argomenti di alcuni ambientalisti, che sottolineano che i diritti d’uso di circa un quinto di tutta l’acqua messicana sono riconducibili solo a licenze, su oltre 500.000. Secondo i ricercatori dell’istituto regionale di ricerca interdisciplinare dell’università nazionale autonoma del Messico, le concentrazioni delle concessioni significa che solo 7 imprese ora controllano il 70% dell’acqua del paese.

La maggior parte di queste concessioni idriche è stata venduta dai primi anni 90, quando importanti riforme nella proprietà della terra e dell’acqua sotto l’allora presidente Carlos Salinas de Gortarihanno permesso la fusione dei diritti di uso dell’acqua in concessioni che potevano essere negoziate privatamente e che hanno concesso di coinvolgere interessi commerciali nella pianificazione di distribuzione dell’acqua.

Oggi, le concessioni spesso appartengono ad aziende di settori “affamati” di acqua come l’agricoltura e l’estrazione mineraria, a banche e ad alcune delle famiglie più ricche del Messico.

Conagua sostiene che si sta creando un mercato nero per le licenze e concessioni idriche. I titolari vendono l’accesso all’acqua a terzi attraverso atti informali o illeciti, proprio mentre manca una regolamentazione per gestire le conseguenze di un uso scorretto delle acque.

Il governo Sheinbaum spera che i nuovi poteri amministrativi e regolatori della Conagua, previsti dalle riforme dello scorso anno, così come il divieto di trasferire concessioni idriche a terzi, contribuiscano ad affrontare questi problemi.

In risposta alle richieste degli agricoltori, il governo ha comunque introdotto un meccanismo per accelerare la riassegnazione delle concessioni idriche da parte di Conagua durante la vendita dei terreni.

Gli esperti pensano che queste riforme porteranno a un controllo governativo, assolutamente necessario, sull’utilizzo dell’acqua.

Ma sostengono anche chesia necessaria una riforma più profonda delle concessioni per orientare il Messico verso un sistema di governance delle acque più democratico, rendendo al contempo l’uso dell’acqua più efficiente in un settore agricolo eterogeneo.

Per motivi simili, l’organizzazione ombrello “Agua para todos, Agua para la Vida”, che comprende 80 organizzazioni di base, incluse commissioni locali per l’acqua, chiede invece di abrogare completamente la legge del 1992 e sostituirla con un approccio più democratico.

Nel frattempo, per gli oppositori di Sheinbaum al Congresso, la centralizzazione della gestione dell’acqua,fulcro della riforma, si è rilevata un punto critico.

Jorge Romero Herrera, presidente del principale Partito di opposizione Azione Nazionale, ha messo in dubbio l’efficienza di Conagua, chiedendo se disponesse le risorse o il personale sufficiente a svolgere il suo mandato ampliato, e se vi fosse una supervisione congressuale adeguata sulle sue nuove attività.

Più in generale, Herrera e il suo Partito qualificano i cambiamenti come un attacco inutile ai diritti di proprietà privata, agli investimenti e al governo locale.

Non solo Messico

Nel contesto generale della Regione, l’approccio del Messico ha delle somiglianze con quello del Cile, che nel 2022 è passato da un quadro di gestione dell’acqua basato sul mercato istituito dal Codice delle Acque del 1981, secondo cui i diritti dell’uso dell’acqua potevano essere scambiati privatamente, a un quadro basato sulla priorità all’uso umano.

Secondo il nuovo codice, qualsiasi diritto all’uso dell’acqua viene concesso per un periodo che non può superare i 30 anni, e può essere revocato se non vengono rispettate le misure di sostenibilità.

Anche l’Ufficio Generale delle Acque del Cile ha ricevuto ulteriori poteri per intervenire nella distribuzione e nella ridistribuzione dell’acqua, mentre sono stati istituiti nuovi obblighi di monitoraggio per i titolari di diritti operanti in alcune aree delimitate.

Al contrario, altri Paesi si sono orientati verso un maggiore coinvolgimento del settore privato nelle loro regolamentazioni della gestione dell’acqua.

Nel 2020, il Brasile ha introdotto partnership pubblico-private nel settore ed è in corso un significativo aumento della partecipazione del settore privato.

Ha poi contestualmente incaricato la National Water and Sanitation Agency (ANA) di standardizzare le normative federali sull’approvvigionamento idrico e della sanificazione, e di rendere la supervisione – precedentemente responsabilità di centinaia di agenzie municipali, intra-municipali e statali – più uniforme.

In Argentina, il governo del Presidente Javier Milei, autoproclamatosi libertario, è andato ancora oltre, annunciando nel 2025la privatizzazione del 90% della società statale di servizi idrici e igienico-sanitari.

La finalizzazione di questa operazione è prevista per la primavera del 2026, eviene considerata come uno dei più importanti passaggidi società dallo statale al privato dell’era Milei.

Il Messico ha optato per una strada completamente diversa: affrontare le diseguaglianze idriche attuali attraverso un approccio statale e federalista che dia priorità al diritto dei cittadini all’acqua.

Ma questo sforzo deve comunque superare una significativa opposizione politica interna per essere sostenuto.

Anche se ciò accadesse, rimane da vedere se sarà sufficiente ad affrontare le significative sfide poste dal cambiamento climatico.