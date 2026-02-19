L’India al centro della diplomazia tecnologica: a New Delhi il vertice globale sull’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale non è più soltanto una questione tecnologica o industriale: è ormai uno dei principali terreni di confronto geopolitico. Lo dimostra l’AI Impact Summit 2026, in corso nella capitale indiana, che riunisce capi di governo, ministri, leader delle grandi aziende tech e rappresentanti di organizzazioni multilaterali.

Il vertice, ospitato a New Delhi su iniziativa del governo guidato da Narendra Modi, si propone di affrontare tre grandi dossier: governance globale dell’IA, sviluppo responsabile delle tecnologie emergenti e cooperazione tra Nord e Sud del mondo. Un tema delicato, in cui grandi potenze come USA e Cina stanno investendo cifre considerevoli e con pseudo guru di queste nuovo tecnologie come Peter Thiel.

Governance e regole: verso standard condivisi?

Al centro dei lavori vi è il tema della regolamentazione. Dopo l’adozione dell’AI Act europeo e le linee guida statunitensi sulla sicurezza degli algoritmi, molti Paesi chiedono un quadro di riferimento internazionale che eviti una frammentazione normativa.

L’India punta a posizionarsi come ponte tra Occidente e Paesi emergenti, proponendo un modello che favorisca innovazione e accesso tecnologico, ma con garanzie su trasparenza, protezione dei dati e sicurezza nazionale. In gioco non c’è solo la competitività industriale, ma anche la capacità di definire standard globali destinati a influenzare commercio, difesa e finanza. La forza dell’India, inoltre risiede nella possibilità di sviluppare enormi Data Center capaci di ospitare innovazioni tanto importanti.

Tecnologia e competizione strategica

L’intelligenza artificiale è ormai parte integrante delle strategie di sicurezza. Dalla difesa cibernetica all’analisi predittiva, fino alle applicazioni dual use, il settore è diventato un elemento chiave delle relazioni internazionali.

Il summit di New Delhi si svolge in un contesto di crescente competizione tra grandi potenze per il controllo delle filiere tecnologiche – semiconduttori, cloud sovrani, infrastrutture digitali – e per l’accesso ai dati. In questo scenario, l’India ambisce a rafforzare il proprio ruolo come hub tecnologico alternativo sia alla Cina sia agli Stati Uniti, valorizzando il proprio mercato interno e l’ecosistema di start-up.

Uno dei messaggi politici più forti, emerso durante questi giorni, riguarda l’inclusione dei Paesi in via di sviluppo nel dibattito sull’IA. Molti governi africani, asiatici e latinoamericani temono che la corsa all’intelligenza artificiale possa accentuare il divario digitale.

New Delhi spinge per una cooperazione che preveda trasferimento di competenze, investimenti in formazione e infrastrutture digitali, e un accesso più equo alle tecnologie avanzate. La sfida, secondo diversi interventi al summit, è evitare che l’IA diventi uno strumento di nuova dipendenza tecnologica.

Un banco di prova per la diplomazia indiana

L’AI Impact Summit 2026 rappresenta anche un banco di prova per la diplomazia indiana. Dopo il protagonismo mostrato negli ultimi anni nei forum multilaterali, il governo Modi punta a consolidare l’immagine dell’India come attore centrale nel nuovo ordine tecnologico globale.

Se emergerà una piattaforma condivisa o almeno un’agenda comune, il vertice potrebbe segnare un passo importante verso una governance internazionale dell’intelligenza artificiale. In caso contrario, il rischio è quello di un mondo digitale sempre più diviso in blocchi tecnologici concorrenti.