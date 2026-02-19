L’India al centro della diplomazia tecnologica: a New Delhi il vertice globale sull’intelligenza artificiale
Bernardo Mancini
- Esteri

L’India al centro della diplomazia tecnologica: a New Delhi il vertice globale sull’intelligenza artificiale

L’India al centro della diplomazia tecnologica: a New Delhi il vertice globale sull’intelligenza artificiale

foto-articolo
Esteri - 19 Febbraio 2026

di Bernardo Mancini

Condividi: