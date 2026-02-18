Board of Peace. L’Italia parteciperà solo come osservatrice

La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani che impegna l’Italia, tra l’altro, alla partecipazione come osservatore alla riunione del Board of Peace. I sì sono stati 183, 122 i contrari. Il governo ha deciso quindi di essere presente, pur non facendone formalmente parte a causa di limiti costituzionali, al primo incontro dell’organismo creato da Donald Trump, in programma giovedì 19 febbraio.

Parlando del piano di pace del presidente Usa, Tajani ha detto che “se qualcuno ritenesse che esistano oggi alternative concrete e praticabili a questo Piano, dimostrerebbe di non saper fare i conti con la realtà. A fronte di un mandato chiaro delle Nazioni Unite, alimentare l’incertezza equivale a prolungare le sofferenze del popolo palestinese”. “Sono convinto che i temi di politica estera non debbano essere terreno di scontro politico. Ma di un dialogo serio, continuo e trasparente. E, ogni volta che è possibile, di convergenza e responsabilità condivisa”, ha esordito il vicepremier e leader di Forza Italia nelle sue comunicazioni in Aula. La crisi di Gaza “è una crisi che incide sugli equilibri regionali; sulla stabilità del Mediterraneo allargato; sulla sicurezza delle rotte commerciali del nostro export, che transita per il 40% attraverso il Mar Rosso”, ma è “soprattutto una ferita aperta, una tragedia umanitaria che ha scosso le coscienze di tutti noi. E che ha visto l’Italia in prima linea sin dal primo momento per salvare vite, alleviare le sofferenze dei civili e far tacere le armi”. Gaza, ha proseguito, “è cruciale per la nostra sicurezza nazionale, anche in chiave di contrasto al terrorismo e ai flussi migratori irregolari”.

Per la segretaria dem Elly Schlein si sta cercando di “aggirare un divieto costituzionale giocando sulle parole”, parlando del ruolo di osservatore. “Si decide se l’Italia accetta di partecipare allo smantellamento del diritto internazionale per sostituirlo con la legge del più forte. Il Board of peace vuole sostituire le regole decise insieme con i rapporti di forza. Per fortuna c’è la Costituzione italiana, non è un fastidio ma un argine”, ha detto. Poi l’attacco alla premier: “Giorgia Meloni non riesce a dire no a Trump, voleva fare la pontiera e la mediatrice si è rivelata spettatrice. La preoccupazione non è fare gli interessi nazionali ma non scontentare Trump. L’Italia è diventata un cavallo di troia di Trump e accetta la privatizzazione delle relazioni internazionali, una concezione proprietaria degli equilibri mondiali, inaccettabile per l’Italia repubblicana”.

“Il governo Meloni ha dichiarato fedeltà al sovrano Trump. Vi siete assunti la responsabilità, insieme alla premier Meloni, di demolire quel poco di diritto internazionale che rimaneva, di demolire l’Onu. Non ha spiegato come funziona il Board of peace. Non avete il coraggio, perché ve ne vergognate. L’articolo 1 del Board of peace non nomina mai Gaza, è uno strumento di totale sostituzione delle Nazioni Unite, che potrebbe fare uso della forza militare attraverso la forza dei soldi in ogni parte del mondo. Avete gettato un’onta sullo storia del nostro Paese”, ha detto Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, intervenendo in Aula dopo le comunicazioni del ministro degli Esteri sulla partecipazione dell’Italia nel Board of peace.

Il Vaticano ha invece deciso di non partecipare al Board of Peace. “Abbiamo preso nota che l’Italia parteciperà come osservatore, evidentemente ci sono punti che lasciano perplessi, punti critici che avrebbero bisogno di trovare delle spiegazioni. La cosa importante è che si stia tentando di dare una risposta ma per noi ci sono delle criticità che andrebbero risolte”, ha detto il segretario di stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, lasciando il bilaterale con l’Italia con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Meloni.