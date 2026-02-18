Avete visto come sono diventati i robot in Cina?

Non stiamo parlando di una puntata di Black Mirror. Il 17 febbraio 2026 la Cina ha celebrato il Capodanno Lunare, dando il via all’Anno del Cavallo secondo il calendario tradizionale. Come ogni anno, il momento culminante delle festività è stato lo Spring Festival Gala, noto in patria come Chunwan, trasmesso dall’emittente statale China Central Television. Si tratta dello spettacolo televisivo più seguito al mondo, capace di riunire davanti allo schermo centinaia di milioni di spettatori in una sola serata, in un rituale collettivo che mescola musica, danza, comicità e celebrazione dell’identità nazionale.

L’edizione 2026, però, ha segnato un passaggio simbolico che va oltre la dimensione artistica. Sul palco del Gala, accanto a cantanti, ballerini e attori, sono comparsi robot umanoidi di ultima generazione, protagonisti di coreografie complesse e numeri ispirati alle arti marziali tradizionali. Le loro movenze, sincronizzate con precisione quasi millimetrica, hanno richiamato stili iconici del kung fu, fondendo gesti antichi con meccaniche sofisticate e algoritmi di controllo avanzati. Una vera e propria performance scenica costruita per dialogare con la cultura millenaria del Paese. Una danza che unisce innovazione, tradizione e che ha generato, almeno a me, un certo stato di angoscia.

Secondo quanto riportato da Reuters nei giorni precedenti allo spettacolo, diverse aziende cinesi specializzate in robotica umanoide hanno lavorato per mesi alla preparazione delle esibizioni, con l’obiettivo di mostrare non solo l’equilibrio e la coordinazione delle macchine, ma anche la loro capacità di interagire con performer umani in tempo reale. Il risultato è stato un numero ibrido, in cui attori e robot hanno condiviso lo spazio scenico in modo fluido, dando l’impressione di un dialogo sempre più naturale tra intelligenza artificiale e creatività umana.

Anche CGTN ha sottolineato come questa presenza tecnologica sia stata uno degli elementi più commentati della serata, sia sui social cinesi sia sulla stampa internazionale. Le immagini dei robot impegnati in sequenze marziali e momenti coreografici sono diventate rapidamente virali, contribuendo a rafforzare l’idea di una Cina che intende presentarsi non solo come custode di una civiltà antichissima, ma anche come potenza guida nell’innovazione tecnologica.

Il significato simbolico dell’operazione è evidente. Il Capodanno Cinese, o Festa di Primavera, è prima di tutto un momento di ritorno alle origini: milioni di persone viaggiano per ricongiungersi alle famiglie, si rendono omaggio agli antenati, si consumano piatti tradizionali e si scambiano auguri di prosperità. Inserire in questo contesto solenne e carico di memoria collettiva delle macchine umanoidi capaci di eseguire movimenti ispirati al patrimonio culturale nazionale significa lanciare un messaggio preciso: il futuro non sostituisce la tradizione, ma può diventare uno strumento per reinterpretarla e amplificarla.

Humanoid robots danced and performed martial arts on stage as China showcased its latest technology for Lunar New Year, during the annual CCTV Spring Festival gala. pic.twitter.com/kCe6HjVQv2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 17, 2026

Negli ultimi anni Pechino ha investito massicciamente nel settore della robotica e dell’intelligenza artificiale, considerandoli pilastri strategici per la competitività economica e l’autonomia tecnologica. Mostrare al pubblico globale macchine capaci di esibirsi con disinvoltura in uno spettacolo complesso e ad altissima visibilità equivale a una dichiarazione di maturità industriale e scientifica

L’edizione 2026 del Gala resterà probabilmente negli annali come quella in cui il confine tra uomo e macchina si è fatto, almeno simbolicamente, più sottile. In un momento dell’anno dedicato alla rinascita e alla speranza, la presenza dei robot sul palco ha incarnato una promessa di progresso e trasformazione. La Festa di Primavera continua così a essere uno specchio della società cinese: radicata nella storia, ma proiettata con decisione verso il futuro, spedita verso la trasformazione in Continente numero uno.