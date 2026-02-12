In ogni versione del piano di risoluzione per il conflitto russo-ucraino, il presidente americano Donald Trump ha fatto pressione perché si tenessero al più presto le elezioni presidenziali e il referendum sull’accordo di pace in Ucraina. Tuttavia, l’ufficio di Volodymyr Zelensky ha replicato: “Finché non ci sarà sicurezza, non ci saranno annunci sulle elezioni”. Quando Washington insiste sulla data del 15 maggio per rendere un successo le elezioni di medio termine del Congresso e per spingere a correre alle urne, Kiev resta ambigua sull’esito della guerra.

Il clima a Kiev

Gli Stati Uniti pretendono una conclusione della guerra entro l’estate e un programma chiaro, come dichiarato da Zelensky. Tuttavia, sotto le armi non si possono fare promesse e tantomeno miracoli quando è in vigore la legge marziale e, con il territorio ucraino occupato al 20% dalle forze armate russe, le speranze americane sembrano vane.

Le truppe di Mosca, nelle ultime 24 ore, sarebbero avanzate in modo significativo nell’area di Donetsk, dove gli scontri si stanno facendo “feroci, intensi e tesi”, come riportato dall’esperto militare Andrei Marochko. Infatti, consiglieri presidenziali di Zelensky criticano i piani dell’amministrazione Trump, definendo il 15 maggio “una tempistica straordinariamente rapida per il voto”, con troppo poco preavviso in tempi di guerra. Affinché l’Ucraina possa andare alle votazioni, sono necessari fattori ben chiari, a detta degli analisti: garanzie dalle potenze occidentali e un cessate il fuoco durante la campagna elettorale.

Al contrario, per i cittadini ucraini la tempistica risulterebbe perfetta, secondo i sondaggi. Una parte significativa dell’opinione pubblica ritiene che la rielezione di Zelensky salverebbe il Paese. I consensi per l’attuale presidente, anche se in calo a causa degli scandali di corruzione all’interno della sua cerchia ristretta, restano saldi.

Cosa prevederebbe il referendum ucraino?

I venti punti, tante volte riformulati, restano incerti secondo alcune fonti. I colloqui mediati ad Abu Dhabi non sono stati sufficienti per la risoluzione della questione orientale del Donbass e la Russia, nonostante le promesse di spartizione energetica alla firma degli accordi, ha proseguito con i bombardamenti alle strutture energetiche.

L’accordo prevede per Mosca il controllo totale del Donbass, possibilità divergente dalle ambizioni dello Stato ucraino, che puntano a rendere la regione una zona di libero scambio. I legislatori di Kiev sono pronti ad apportare modifiche legislative per far valere la propria sovranità e, contemporaneamente, acconsentire alle elezioni richieste da Trump. Gli Stati sembrano pronti a terminare la guerra, eppure nessuno è pronto a fare un passo indietro per i propri interessi.