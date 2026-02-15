Cina, sotto le montagne nasce una nuova strada: il tunnel che ha cambiato il modo di attraversare lo Xinjiang

Il primo impatto è sicuramente sconvolgente. Si entra nel tunnel e, nel giro di pochi secondi, il rumore del vento, delle montagne e della strada scompare. Restano solo l’asfalto, le luci regolari e una linea che sembra non finire mai. Ventidue chilometri sotto la roccia, senza curve, senza neve. È così che si presenta il nuovo tunnel autostradale inaugurato nella Cina occidentale, il più lungo del mondo, un’opera che ha trasformato un passaggio ostile in un gesto quotidiano.

Per chi non vive nello Xinjiang è difficile capire cosa significhi davvero questa apertura. Qui le montagne non sono solo un paesaggio, ma un confine reale. Per mesi all’anno, il maltempo rendeva i collegamenti incerti, a volte impossibili. Camion fermi per ore, autobus costretti a tornare indietro, famiglie bloccate lontano da casa. Attraversare quei passi voleva dire partire senza sapere se si sarebbe arrivati.

Oggi, quello stesso tratto si percorre in meno di mezz’ora. La costruzione di questa strada sotterranea è stata una prova di resistenza umana prima ancora che tecnologica. Per oltre cinque anni, migliaia di operai hanno lavorato nel cuore della montagna, in condizioni estreme. Freddo pungente d’inverno, caldo soffocante d’estate, turni lunghissimi e pochissima luce naturale.

Dentro il tunnel, però, tutto questo non si vede. Il risultato è una strada moderna, luminosa, sicura. Quattro corsie, sistemi automatici che regolano l’aria, sensori che controllano ogni vibrazione, uscite di emergenza pensate per proteggere chiunque la percorra. È una struttura che sembra semplice solo perché funziona, ma che nasconde una complessità enorme.

Fuori dal tunnel, intanto, la vita cambia. Lo Xinjiang è una regione vasta, lontana, spesso raccontata solo in termini strategici. Ma qui vivono persone che coltivano, commercianti che spostano merci, studenti che viaggiano per studiare. Una strada più veloce significa prodotti che arrivano prima, meno costi, meno isolamento. Significa poter programmare un viaggio senza l’ansia del meteo.

Le autorità parlano di sviluppo, investimenti, crescita economica. Parole importanti, che trovano però il loro senso reale nei piccoli gesti quotidiani: un camion che arriva puntuale, un autobus che non si ferma, un villaggio che non resta più tagliato fuori.

Restano anche le domande. Quale sarà l’impatto sull’ambiente? Quanto cambierà il paesaggio di queste montagne? Le istituzioni assicurano controlli e monitoraggi, promettono attenzione e tutela. È una promessa che accompagnerà il tunnel nel tempo, insieme al traffico che ogni giorno aumenterà.

Alla fine, però, questo tunnel non è solo un record mondiale. È una ferita nella montagna che diventa passaggio, una distanza che si accorcia, un confine che perde forza. Per chi lo attraversa ogni giorno, non è il più lungo del pianeta. È semplicemente una nuova strada che funziona.