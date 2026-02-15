Cina, sotto le montagne nasce una nuova strada: il tunnel che ha cambiato il modo di attraversare lo Xinjiang
Francesco Palmieri
- Esteri

Cina, sotto le montagne nasce una nuova strada: il tunnel che ha cambiato il modo di attraversare lo Xinjiang

Cina, sotto le montagne nasce una nuova strada: il tunnel che ha cambiato il modo di attraversare lo Xinjiang

foto-articolo
Esteri - 15 Febbraio 2026

di Francesco Palmieri

Condividi: