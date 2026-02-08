Antakya: tremila anni di polvere e tre anni di speranza

6 febbraio 2023,alba, le lancette degli orologi turchi segnano le 4:17; Antakya si è svegliata per l’ultima volta come l’avevamo conosciuta o come appariva sulle foto delle guide turistiche. La terra ha tremato con una violenza che sembrava voler cancellare tremila anni di storia in novanta secondi lenti, interminabili, micidiali.

L’antica Antiochia, dove i seguaci di Gesù furono chiamati “cristiani” per la prima volta, dove Paolo predicava in quelle strade ora divenute macerie, dove romani, bizantini, arabi e ottomani hanno lasciato impronte indelebili – è crollata, non esiste più.

L’80% degli edifici della città è stato distrutto da quel terremoto di magnitudo 7.8 che ha causato oltre 50.000 morti. Ma i numeri non raccontano la storia vera, non raccontano di un centro storico che ora sembra la fotografia sbiadita di una guerra che nessuno ha combattuto.

Arrivò la morte ma non si palesò un vero nemico da affrontare.

L’Uzun Çarsı, il mercato storico della città, quei mosaici che rivaleggiavano con quelli di Pompei, la strada dove convivevano moschee, chiese e sinagoghe…tutti vani ricordi.

Quegli stessi mosaici ormai parlano un’altra lingua: quella della fragilità umana di fronte alla terra che si ribella.

La chiesa di San Pietro, scolpita nella roccia e fondata nel 47 d.C. da Pietro, Paolo e Barnaba (il più antico luogo di culto cristiano dopo Gerusalemme) è sopravvissuta, la grotta nella montagna ha tenuto ma la chiesa antistante è crollata.

Drammatica ironia: la pietra antica resiste, il cemento nuovo crolla.

È una polvere particolare, quella di Antakya, non è solo cemento, è storia polverizzata. Sono tremila anni che si sollevano nell’aria ogni volta che passa una ruspa.

È polvere romana, bizantina, ottomana, crociata; polvere di chiese, moschee, sinagoghe, è la polvere di chi qui è nato, ha vissuto, ha amato, ha sperato.

Antakya, che ai tempi dell’impero romano era una delle tre città, insieme a Efeso e Roma, ad avere l’illuminazione notturna, era tornata indietro di duemila anni.

Dalla polvere però sta emergendo qualcosa di diverso, non solo macerie da rimuovere ma progetti, visioni, tentativi di immaginare un futuro che non cancelli il passato.

Nell’agosto 2024, uno dei più prestigiosi studi di architettura al mondo, Foster + Partners, insieme a un team internazionale che include Buro Happold, MIC-HUB e gli studi turchi DB Architects e KEYM Urban Renewal Centre, ha presentato un masterplan ambizioso. Il progetto copre 30 chilometri quadrati e definisce otto principi di progettazione: costruzione su terreni sicuri, miglioramento della circolazione e connettività, creazione di nuovi spazi aperti, quartieri stratificati.

Tredici nuovi quartieri, ciascuno definito da un corso d’acqua o da una strada come perimetro e da una strada principale con attività commerciali come asse portante della rinascita.

Ma la vera sfida è un’altra: come ricostruire senza tradire.

Come creare edifici antisismici che siano anche fedeli all’anima di una città trimillenaria. Gli edifici saranno progettati per essere resistenti ai terremoti: forme rettangolari semplici con altezze variabili, giusta separazione tra edifici. Le piazze pubbliche diventano spazi di raccolta per le emergenze, con accesso sufficiente per i veicoli di soccorso.

E poi c’è il patrimonio, quello che il terremoto ha ferito ma non ucciso. Il progetto prevede il restauro di due importanti siti: Seleukeia Pieria e Antiokheia, insieme all’Uzun Bazaar, chiese, moschee, bagni pubblici e sinagoghe.

Non è molto, ma è qualcosa. E’ la promessa che Antakya non diventerà una città nuova che ha solo il nome di quella antica.

Piccoli passi, piccoli gesti che iniettano speranza nelle arterie turche.

La Turkish Baptist Aid, con le sue manciata di volontari, ha consegnato 2000 pacchi alimentari in Turchia nel 2024.

Il masterplan mira a creare un futuro più sicuro e inclusivo per i residenti di Antakya e a incoraggiare coloro che sono emigrati dopo il terremoto a tornare a casa.

La strategia della mobilità punta su una forte connettività pubblica e infrastrutture di micromobilità per ridurre al minimo l’uso dell’auto privata perché una città che rinasce deve rinascere meglio, non solo più sicura.

Il progetto prevede la creazione di aree verdi intorno alle zone a rischio di inondazione per fornire più spazio per il deflusso dell’acqua, creando al contempo spazi comunitari all’aperto. Protezione e vita andranno a braccetto.

Il presidente Erdoğan aveva promesso più di 300.000 case entro l’anno ma a distanza di quasi due anni, solo il 30% della ricostruzione promessa è stata completata, secondo il leader dell’opposizione. Ad Antakya il tasso è ancora più basso: il 18% nella provincia di Hatay.

Per la provincia di Hatay il governo turco ha stanziato fino ad ora 370 milioni di euro, affidati alla Toki, azienda edilizia del Ministero dell’Ambiente. I cantieri ci sono, gli scheletri dei nuovi palazzi sono visibili fuori città ma Antakya stessa aspetta ancora.

Circa 50.000 persone vivevano nei quartieri dichiarati aree di riserva prima del terremoto, ora molti di loro vivono ancora in container o tende.

Molte delle aree più colpite sono aree a maggioranza araba alevita, dove Erdoğan alle ultime elezioni non ha raggiunto neanche il 10% e ora c’è chi teme che le ruspe stiano distruggendo centinaia di edifici storici che andrebbero catalogati e ricostruiti. Paura che il centro storico diventi una destinazione turistica museificata, svuotata dei suoi abitanti originari.

Ad aprile l’Uzun Çarsı, il mercato storico della città, aveva lentamente cominciato a riprendere vita. Pochi negozi, poca gente, molta speranza. Alcuni negozianti hanno installato dei bancali improvvisati tra le rovine perché i loro clienti li ritrovino dove sono sempre stati, serve un ritorno alla routine di una città ferita nell’anima ed anche i piccoli gesti scaldano cuori carichi di speranza.

Piattaforme civili con nomi che suonano come promesse: Yeniden Antakya Platformu (Piattaforma per Ricostruire Antakya), Geri Döneceğiz Hatay (Torneremo, Hatay) lavorano per assicurare la rivitalizzazione di Antakya.

Grazie al fondamentale coinvolgimento della comunità, molti elementi urbani precedenti al terremoto si ritroveranno nel nuovo progetto.

Alle 4:17 del mattino del 6 febbraio 2025, a due anni esatti dal terremoto, centinaia di persone si sono riunite ad Antakya con rami di alloro e torce per ricordare insieme uno dei momenti più bui della storia della città.

Antakya è sempre stata una città che muore e rinasce, nata sotto il segno della resilienza. È stata distrutta e ricostruita innumerevoli volte nei secoli ma questa volta è diverso. Questa volta non si tratta solo di ricostruire muri, strade, case, si tratta di ricostruire un’idea, un modo di vivere, una convivenza che altrove nel mondo sta scomparendo.

I progetti ci sono.

Il masterplan di Foster esiste, con i suoi tredici quartieri e le sue piazze antisismiche.

La Grande Moschea risorge pietra su pietra. Le case prefabbricate vengono consegnate, una alla volta. Le ONG distribuiscono cibo mentre gli architetti turchi e internazionali lavorano insieme. Il governo stanzia fondi, anche se lentamente, anche se mai abbastanza per un tutto e subito.

Ma la vera ricostruzione, quella che conta, sta avvenendo in modo più umile, più nascosto. Nei bancali improvvisati del mercato, nelle tende di chi ha scelto di restare, negli occhi di chi dice di sentirsi finalmente felice, anche se la terra trema ancora.

In quella polvere di tremila anni, c’è anche il seme di qualcosa che verrà, qualcosa che avrà ancora il sapore della hummus condivisa tra vicini di fedi diverse, il suono delle campane che si mescola al richiamo del muezzin.

La terra ha tremato, le pietre sono cadute ma Antakya, quella vera, quella fatta di persone e non di edifici è ancora lì e combatte giorno per giorno.

Antakya combatte nei progetti di Foster che cercano di preservare l’anima mentre costruiscono la sicurezza. Antakya resiste nelle mani dei muratori che ricostruiscono la Grande Moschea fedele al suo design originale.

“Ma Rihna, Nehna Hon.”

Questa è Antakya, la città che ha tremila anni e tre anni insieme; la città che è polvere e promessa, la città che muore e rinasce. Ancora.