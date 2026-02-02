Rafah, passaggio consentito

Il valico di Rafah, unico punto di passaggio tra la Striscia di Gaza e l’Egitto non direttamente controllato da Israele, è stato riaperto oggi in entrata e in uscita per il transito dei residenti palestinesi. La riapertura, confermata da Ansa e Agenzia Nova, segna un evento raro dopo mesi di chiusura quasi totale e rappresenta un primo allentamento dell’isolamento dell’enclave palestinese, seppur limitato.

Secondo quanto riferito da fonti israeliane, il passaggio è consentito in entrambe le direzioni ma con modalità fortemente regolamentate. Nei primi giorni solo un numero ridotto di persone —all’incirca una cinquantina— potrà attraversare il confine, esclusivamente a piedi, previa autorizzazione egiziana e dopo rigorosi controlli di sicurezza da parte israeliana. L’uscita dei palestinesi verso l’Egitto sarà sorvegliata a distanza da funzionari israeliani tramite sistemi di riconoscimento facciale, per verificare che i viaggiatori siano stati preventivamente autorizzati e dispongano del nulla osta dello Shin Bet, il servizio di sicurezza interna di Israele.

L’ingresso a Gaza dall’Egitto, invece, sarà soggetto a verifiche di sicurezza israeliane: è prevista una prima fermata a un checkpoint dell’Idf, seguita dall’autorizzazione a proseguire verso le aree della Striscia controllate da Hamas. Non è prevista, almeno in questa fase iniziale, la riapertura al traffico commerciale o al transito regolare di merci e aiuti.

La gestione del valico avviene in coordinamento tra Egitto, Israele e Unione Europea. In particolare, è tornata operativa la missione europea di assistenza alle frontiere (EUBAM), incaricata di supportare le procedure di controllo e verifica. Fonti citate da Agenzia Nova sottolineano come l’apertura resti subordinata a valutazioni di sicurezza quotidiane e possa essere sospesa in qualsiasi momento.

La decisione si inserisce in un contesto politico e militare che rimane estremamente fragile. La riapertura di Rafah è legata agli accordi raggiunti nelle ultime settimane sul cessate il fuoco e agli sforzi diplomatici in corso per evitare una nuova escalation. Allo stesso tempo, le autorità coinvolte mantengono un approccio prudente, evitando di presentare il provvedimento come un ritorno alla normalità.

Sul piano umanitario, il riavvio del passaggio ha un valore significativo. Per la popolazione di Gaza, Rafah rappresenta una delle poche vie di accesso verso l’esterno, fondamentale per chi necessita di cure mediche, per i ricongiungimenti familiari e per l’uscita dei casi più urgenti. Dopo mesi di isolamento, la possibilità di attraversare nuovamente il confine viene accolta come un segnale di sollievo, seppur parziale.

La riapertura del valico resta dunque un passo limitato e condizionato. Rafah torna a essere un varco, ma non ancora una porta stabilmente aperta: un passaggio fragile, sospeso tra esigenze umanitarie, equilibri politici e timori per la sicurezza.