Rafah riapre mentre l’IDF cerca l’ultimo ostaggio

L’attenzione torna in Medio Oriente. Questa domenica il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, al termine di un’operazione militare per il recupero del corpo dell’ultimo ostaggio, riaprirà il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto. Le tempistiche della missione dell’IDF restano incerte. Intanto, a Gerusalemme si fanno sentire le pressioni internazionali.

Il presunto epilogo del conflitto israelo-palestinese

L’accordo tra Israele e Hamas, sancito il 9 ottobre, non si è sviluppato secondo i presupposti stabiliti dai mediatori. Le condizioni prevedevano il ritorno di tutti gli ostaggi, vivi e morti, entro 72 ore. In cambio, sarebbero stati liberati prigionieri palestinesi insieme agli ultimi 13 ostaggi israeliani, ma il recupero dei corpi si è protratto nel tempo. Con l’avvicinarsi della seconda fase del piano di pace, durante la quale sarebbe dovuto riaprire il valico di Rafah, Israele si è opposto alla conclusione dell’accordo.

Ora un funzionario statunitense ha confermato il cambio di rotta, annunciando l’ultima operazione dedicata agli ex ostaggi di Hamas. L’IDF è alla ricerca del corpo del sergente maggiore Ran Gvili. Gvili, un poliziotto di 24 anni, è stato ucciso mentre difendeva il kibbutz Alumim il 7 ottobre 2023.

Le forze militari proseguiranno le ricerche per diversi giorni, soprattutto nel cimitero situato nella parte settentrionale della Striscia di Gaza. La maggior parte dei resti viene sepolta in quel cimitero; tuttavia, le informazioni dell’intelligence aprono anche a ipotesi alternative. I servizi segreti sostengono che Gvili possa esser stato sepolto, invece, in un cimitero musulmano nella parte orientale di Gaza City, vicino ai quartieri di Shejaiya, Daraj e Tuffah. «C’è spazio per l’ottimismo», ha dichiarato il generale Eyal Zamir, rassicurando la famiglia Gvili.

I prossimi passi

In quasi un anno, questo giovedì Rafah verrà riaperta come annunciato dal commissario capo del Comitato nazionale per l’amministrazione di Gaza e l’inviato a Gaza per il Consiglio per la pace che supervisiona il NCAG. Il valico, utilizzato durante il conflitto anche per il trasporto di merci, tornerà a essere riservato esclusivamente al transito pedonale

Ad avere sfiducia nella decisione manovrata da Washington è il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. “Dobbiamo smantellarlo e disarmarlo. Basta con l’ingenuità di Kushner e Witkoff: se il valico di Rafah verrà aperto, sarà un grave errore e un pessimo messaggio” Ha messo in guardia le autorità.

Intanto l’ufficio di Netanyahu resta vigile, ferreo sulle condizioni del passaggio sia possibile a una sola condizione, la stessa che mantiene dal 7 ottobre. “Al ritorno di tutti gli ostaggi viventi e al fatto che Hamas facesse il 100% per localizzare e riportare indietro tutti gli ostaggi uccisi”.

Di fronte alle operazioni israeliane e i consigli statunitensi, resta ora da capire se la missione in corso e la riapertura di Rafah segneranno un reale passo verso l’attuazione dell’accordo o l’ennesimo rinvio nel percorso negoziale.