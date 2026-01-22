Trump a Davos: passi indietro sulla Groenlandia e stop ai dazi

Il discorso tenuto da Donald Trump al World Economic Forum a Davos ha generato non poche perplessità: tra qualche attacco all’Europa che “sta andando nella direzione sbagliata”, qualche confusione tra Islanda e Groenlandia, la rivendicazione di “successi senza precedenti” in diversi ambiti, dall’economia alla politica estera e accuse alla Nato (“a cui diamo tanto senza ricevere nulla in cambio”) pur spiegando che no, non ricorrerà all’uso della forza per prendersi la Groenlandia. Discorso condito, beninteso, dai soliti cavalli di battaglia: qualche immancabile frecciatina a Emmanuel Macron, l’accusa di essere “sempre lì per la Nato” ma di non essere sicuro che “lei sarebbe lì se ne avessimo bisogno noi”, accuse arbitrarie a Joe Biden (un “presidente orribile”) e ai democratici. Se fossero ancora lì “a quest’ora saremmo morti”, secondo Trump, a causa “dell’aumento del deficit e delle migrazioni di massa”.

Sono, però, stati raggiunti degli accordi: niente dazi agli europei, niente invasione della Groenlandia. Dopo l’esplosione di una crisi diplomatica che ha dominato l’agenda dell’intero Forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annuncia su Truth Social che è stato raggiunto con la Nato un accordo sulla grande isola artica che soddisfa tutte le richieste di Washington. L’intesa, a quanto pare, sarebbe stata negoziata personalmente con il magnate dal segretario generale della Nato, Mark Rutte. Ieri mattina, con la tensione ancora altissima, complice una conferenza stampa in cui il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent aveva definito la Danimarca “irrilevante”, Rutte aveva assicurato di essere al lavoro su un accordo che disinnescasse il caso ed esortato gli alleati europei a concentrarsi piuttosto sull’Ucraina.

Trump nel suo discorso non ha risparmiato neanche bordate alla Cina “che produce le pale eoliche e le vende agli stupidi che le usano, ma che invece usa il carbone, il gas e il petrolio”. Trump ha ripetuto anche un’affermazione infondata, secondo cui gli Stati Uniti avrebbero restituito la Groenlandia alla Danimarca dopo la Seconda guerra mondiale. L’intervento del presidente americano era particolarmente atteso dopo che egli stesso aveva annunciato “grandi novità” e – ai giornalisti che lo interrogavano su quanto fosse disposto a spingersi per acquisire la Groenlandia – aveva risposto seccamente: “Lo scoprirete”. Per ora ha assicurato di escludere un’opzione militare per l’annessione della grande isola artica ma di volerla “semplicemente” acquistare.

Nel complesso, nel lungo intervento (durato un’ora e 12 minuti), il presidente americano ha fatto ricorso alle solite semplificazioni storiche, omettendo gli interessi e i vantaggi che gli Stati Uniti hanno tratto dall’alleanza transatlantica e messo nuovamente in dubbio il suo impegno nei confronti della Nato e dell’Articolo 5. È bene notare, però, che il presidente ha accuratamente evitato di menzionare, se non indirettamente, la minaccia dei dazi avanzata contro i paesi europei e – quindi – il rischio di uno scontro commerciale con i 27.

Trump ha detto: “Noi chiederemo, e se ci sarà risposto di sì, bene. Altrimenti – ha aggiunto – ce lo ricorderemo”. Cosa intendesse dire di preciso, sarà di certo oggetto di attente analisi nei prossimi giorni, ma è già un passo avanti rispetto a “prenderemo la Groenlandia con le buone o con le cattive”, la frase ripetuta più volte dallo stesso Trump fino a poche ore fa. Il presidente ha comunque detto di aspettarsi “negoziati immediati” per “l’acquisizione” dell’isola artica, non menzionando il fatto che Danimarca e Groenlandia hanno più volte ribadito di non essere disponibili a trattare su uno scenario di questo tipo.