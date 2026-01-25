La Cina accelera sul primo drone carrier da 40.000 tonnellate: quando il futuro prende il largo

Nel silenzio operativo dei grandi cantieri navali di Shanghai, qualcosa di nuovo sta prendendo forma. Non è soltanto un’altra nave da guerra, né una semplice evoluzione delle portaerei tradizionali.

Noto come Type 076, per molti analisti è già il primo vero “drone carrier” al mondo: una colossale piattaforma navale da circa 40.000 tonnellate, pensata per portare in mare uomini, elicotteri, ma soprattutto droni.

I test in mare si stanno susseguendo con una rapidità insolita, segno che l’obiettivo non è sperimentare con calma, ma arrivare presto a un mezzo operativo. E questo, nel linguaggio della strategia militare, è un messaggio forte.

A prima vista, il Type 076 potrebbe sembrare una grande nave d’assalto anfibia, simile a quelle già presenti nelle flotte occidentali. Ponte di volo esteso, grandi spazi interni, capacità di imbarcare truppe e mezzi da sbarco. Ma è guardando meglio che si capisce la portata del progetto.

Il cuore della nave è un sistema di catapulta elettromagnetica, una tecnologia che finora si associa alle portaerei più avanzate. Grazie a questo sistema, la nave non è limitata agli elicotteri: può lanciare droni ad ala fissa, velivoli da ricognizione a lungo raggio, piattaforme per la sorveglianza radar e, potenzialmente, anche aerei leggeri da combattimento. È qui che nasce il concetto di “portadroni”: una base mobile in grado di proiettare in aria sciami di velivoli senza pilota, mantenendo uomini e piloti lontani dal pericolo.

La scelta non è casuale. I droni sono ormai centrali in ogni conflitto moderno: costano meno degli aerei tradizionali, possono restare in volo più a lungo e, soprattutto, possono essere sacrificati senza il peso politico e umano delle perdite. La Cina lo ha capito bene.

Un drone carrier permette di controllare vaste aree di mare, raccogliere informazioni, disturbare le comunicazioni nemiche e colpire bersagli con precisione, tutto senza esporsi direttamente. In scenari complessi come il Mar Cinese Meridionale o lo Stretto di Taiwan, una nave di questo tipo diventa un moltiplicatore di potenza: non domina il cielo da sola, ma crea le condizioni perché il cielo sia sempre “osservato” e, se necessario, colpito.

Ciò che colpisce maggiormente gli osservatori è la velocità del programma. Dal varo alle prove in mare sono passati pochi mesi, e i test si stanno svolgendo a intervalli molto ravvicinati. Questo suggerisce una notevole maturità tecnologica e una chiara volontà politica di ridurre al minimo i tempi.

In parallelo, la Cina continua a costruire portaerei tradizionali, grandi cacciatorpediniere e sottomarini avanzati. Il drone carrier non sostituisce queste piattaforme: le completa. È un tassello in un mosaico più ampio, dove ogni nave ha un ruolo preciso in una strategia navale sempre più sofisticata.

Al di là degli aspetti tecnici, il Type 076 ha un valore simbolico. Racconta di una marina che non si limita a inseguire i modelli occidentali, ma prova a definire nuove categorie. Una nave ibrida, a metà tra portaerei e nave anfibia, pensata per un’epoca in cui il controllo dell’informazione e dello spazio aereo è spesso più decisivo del numero di missili lanciati.

Per i Paesi vicini, e in particolare per gli Stati Uniti e i loro alleati nel Pacifico, il messaggio è chiaro: la Cina vuole essere presente, credibile e tecnologicamente avanzata anche lontano dalle proprie coste. Non con una singola “super arma”, ma con un sistema integrato di navi, droni e reti di comando.

Il drone carrier da 40.000 tonnellate non è ancora entrato ufficialmente in servizio, ma la direzione è tracciata. Se i test continueranno con questo ritmo, è plausibile che nei prossimi anni vedremo queste navi operare regolarmente, cambiando il modo in cui si pensa alla guerra navale.

In fondo, il Type 076 non è solo una nave. È una dichiarazione di intenti: il segnale che il futuro della potenza marittima passerà sempre di più da piattaforme flessibili, automatizzate e capaci di combattere senza mostrare il volto umano della guerra.