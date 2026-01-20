NATO vs NATO: un cortocircuito inutile e controproducente

La Groenlandia è oggi al centro della geopolitica globale, non come periferia artica ma come cartina di tornasole dei rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea. La nuova offensiva di Donald Trump, fatta di minacce commerciali e pressioni politiche, ha riaperto una frattura che molti a Bruxelles speravano di aver definitivamente archiviato: quella con un alleato che si comporta sempre più come un avversario.

Le ambizioni statunitensi sull’isola non sono una novità assoluta. Le prime ipotesi di acquisizione della Groenlandia risalgono alla seconda metà dell’Ottocento e riemergono ciclicamente nella storia americana. Non sorprende, dunque, che Trump ne abbia riparlato all’inizio del suo secondo mandato. A colpire è piuttosto il linguaggio utilizzato: un territorio NATO trattato come se fosse uno Stato ostile, con una retorica che ricorda quella riservata a Paesi sottoposti a pressioni unilaterali, più che a un alleato strategico.

La richiesta americana è, almeno nella forma, sempre la stessa. Trump sostiene che la Groenlandia sia fondamentale per la sicurezza occidentale contro le presunte mire di Russia e Cina nell’Artico. Una tesi che si scontra però con un dato evidente: la Groenlandia è già territorio NATO, sotto sovranità danese, e ospita da decenni infrastrutture militari statunitensi. Se esistesse davvero una minaccia esterna imminente, la difesa collettiva atlantica sarebbe già attivabile, senza alcun bisogno di forzature politiche o territoriali. È difficile, dunque, non leggere questa insistenza come motivata principalmente da interessi economici e strategici di lungo periodo.

Ed è qui che emerge il cortocircuito. Trump non sta chiedendo maggiore cooperazione militare, ma una vera e propria conquista politica. Quando l’Europa ha risposto rafforzando la propria presenza sul territorio artico, lo scontro si è spostato immediatamente su un altro piano: quello economico. Dazi annunciati, escalation programmata, ultimatum con una scadenza precisa. Non soldati, ma tariffe. Non missili, ma coercizione commerciale. È il metodo Trump, già sperimentato in passato anche contro partner e alleati.

Per l’Unione Europea questa crisi arriva in un momento delicato ma rivelatore. Negli ultimi anni Bruxelles è stata messa alla prova prima sul piano economico, poi su quello militare con la guerra in Ucraina. Ora le due dimensioni si intrecciano. Le minacce di dazi non sono solo un problema commerciale: diventano uno strumento di pressione politica diretta su decisioni che riguardano sicurezza e sovranità territoriale.

La risposta europea, pur tra inevitabili frizioni interne, è stata insolitamente compatta. Gli Stati coinvolti hanno ribadito la legittimità della presenza europea in Groenlandia e il rispetto del diritto internazionale. La Commissione ha avviato consultazioni straordinarie, mentre sullo sfondo riemerge uno strumento finora rimasto in gran parte teorico: la capacità dell’Unione di reagire alla coercizione economica con contromisure autonome.

È un passaggio cruciale. Per anni l’UE ha preferito il ruolo di potenza regolatoria, più incline alla mediazione che allo scontro. Ma la strategia trumpiana costringe Bruxelles a una scelta: accettare che un alleato utilizzi l’economia come arma politica, oppure riconoscere che la difesa degli interessi europei passa anche dalla capacità di rispondere sullo stesso terreno. Finora l’unico attore ad aver contenuto efficacemente questo approccio è stato la Cina, con controdazi mirati e una strategia calibrata, evitando di farsi travolgere dal caos prodotto da Washington.

NATO contro NATO. Uno scontro che ricorda più Kramer contro Kramer che una tradizionale crisi geopolitica: non un conflitto tra blocchi contrapposti, ma una battaglia interna, logorante, tra soggetti che condividono alleanze, strutture di sicurezza e interessi strategici. Come nel celebre film di Robert Benton, non ci sono veri vincitori, ma solo un equilibrio che si incrina sotto il peso di una guerra combattuta in casa propria tra legali che dovrebbero trovarsi dalla stessa parte.

La vicenda della Groenlandia si inserisce così in un quadro più ampio di lento risveglio europeo. L’adozione di strumenti comuni per sostenere l’Ucraina, il rafforzamento del coordinamento politico e la crescente insofferenza verso chi, all’interno dell’Unione, frena sistematicamente ogni passo in avanti indicano una consapevolezza nuova. Ancora fragile, ancora incompleta, ma reale.

La crisi della Groenlandia va quindi oltre l’Artico. È il simbolo di un rapporto transatlantico che non può più essere dato per scontato. Trump chiede fedeltà senza reciprocità, alleanza senza rispetto dell’equilibrio tra partner. L’Unione Europea si trova davanti a una scelta che non può più rimandare: tornare alla normalità non significa cedere al ricatto, ma riaffermare che anche tra alleati esistono limiti invalicabili, soprattutto quando il caos diventa uno strumento deliberato di potere.