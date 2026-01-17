La British Army può fronteggiare il conflitto russo-ucraino? L’Armed Forces Bill

Le tensioni in Europa suscitate dal conflitto russo portano il Regno Unito a decidere di rafforzare la difesa. Ideato un disegno di legge: Il suo nome è Armed Forces Bill, ovvero la proposta che riporterebbe alle armi i veterani della Corona inglese. Secondo le maggiori testate britanniche, verrà presentata nei prossimi mesi al Parlamento.

Armed Forces Bill in breve

La British Army non vedeva una crisi simile dall’epoca napoleonica. Solamente tra i 71.000 e i 73.000 di soldati addestrati a tempo pieno, cifra che secondo gli esperti scenderà a 70.000 in questo ultimo anno. L’Armed Forces Bill compenserebbe le attuali carenze della nazione l’aumento della soglia di età del strategic reserve, il pool di ex militari in pensione, da 55 a 65 anni.

Risulterebbe una svolta per la British Army, si tratta di 95.000 veterani tra Royal Navy, Army e RAF, pronti a venir mobilitati in caso di necessità. Da “national danger, great emergency or attack in the UK” a “warlike preparations”. Il richiamo dei veterani, a oggi concesso esclusivamente in un contesto di pericolo nazionale, con il nuovo disegno di legge sarà possibile per preparativi bellici, allineandosi alle norme già in vigore per i riservisti più recenti.

A Londra si concretizza il timore della guerra

“The shadow of war is knocking on Europe’s door”, l’ombra della guerra sta bussando alla porta dell’Europa. Queste sono le parole del ministro per le Forze Armate Al Carns poco prima di Natale 2025, affermando il potenziale rischio di un riscaldamento del conflitto in Ucraina.

Secondo i suoi avvertimenti, il Regno Unito potrebbe ritrovarsi di fronte a un conflitto “bigger and bloodier” dai tempi dell’Iraq o dell’Afghanistan. Ha inoltre sottolineato la necessità di una preparazione “whole of society”. Si riferisce ai civili, alle industrie e direttamente alle economie, per affrontare “wars of necessity”.

“Attraverso questa legislazione, un nuovo servizio di alloggi per la difesa determinerà il più grande miglioramento negli alloggi delle forze armate da una generazione, garantiremo che le forze di riserva possano intensificare gli sforzi quando necessario ed estenderemo le tutele legali in modo che ogni parte del governo tenga conto delle esigenze del nostro personale di servizio e delle loro famiglie” Afferma il segretario della Difesa, John Healy.

Le modifiche del Armed Forces Bill entrerebbero in vigore dalla primavera del 2027, ma non si applicheranno a coloro che hanno già lasciato l’esercito, a meno che non ne facciano richiesta. Ora sta al Parlamento decidere le sorti della difesa inglese, diviso in chi contesta la proposta in quanto segno di debolezza e chi lo considera l’unica sicurezza per la British Army.