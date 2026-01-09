La grande scacchiera globale chiamata “Flotta Ombra”

Due settimane di inseguimento dall’Oceano Atlantico al Mar dei Caraibi, gli USA hanno avuto (con poca sorpresa) la meglio: sequestrata la petroliera russa Bella 1 o Marinera. Già il mese scorso di un tentativo di abbordaggio della Guardia Costiera, sfuggita per poco tempo con un cambio di nome e di bandiera. La Bella 1/Marinera corrisponde a una pedina della grande scacchiera della Flotta Ombra, la rete di petroliere dell’asse sino-russo-iraniano intente ad aggirare le sanzioni statunitensi.

Cosa intendiamo con “Flotta Ombra”

Chiamate dagli analisti grey, dark o shadow fleet per calibrarne l’occultamento, ma resta lo stesso fenomeno: navi in vecchie condizioni con sistemi di identificazione automatica (Ais) spenti, bandiere di stati convenienti e nomi che cambiano in continuazione. Provengono dalla Russia, Iran e Cina, comune la loro rotta dal Baltico fino alla Cina, sbarchi frequenti anche in Medio Oriente e America Latina.

I vascelli della Flotta Ombra sono una moltitudine, l’Unione Europea è a conoscenza solo di 591 di essi. Le stime parlano di numeri spaventosamente superiori, oltre i 3000 vascelli in attività capaci di trasportare 300-350 milioni di barili di greggio. La Flotta Ombra è un fenomeno incontenibile, ma il diritto internazionale complica la possibilità dell’Unione Europea di fermare navi straniere. Il 20 ottobre del 2025 i ministri degli Esteri dell’Unione Europea hanno discusso sull’approvazione di una dichiarazione marittima che dia il diritto di ispezionare le flotte sospette prima dell’ingresso in acque europee.

Le conseguenze della Shadow Fleet

Il diciannovesimo pacchetto di misure restrittive porterà le navi della Flotta Ombra a moltiplicarsi, sentendone le ricadute. Gli aspetti “ombra” non si soffermano alla violazione significativa delle leggi internazionali e l’esposizione a ipotetici disastri ambientali, c’è il contributo economico al conflitto russo-ucraino.

Il Presidente Macron, al Consiglio Straordinario Europeo, negli stessi giorni del sequestro in acque francese della petroliera Boracay, attribuisce alle flotte il 30-40% del finanziamento dell’invasione russa sul territorio ucraino. Gli equipaggi sono principalmente russi. Gli uomini vengono registrati a bordo come tecnici o marinai, eppure quando vengono identificati durante i sequestri delle petroliere risultano affiliati all’esercito, aumentando anche i sospetti di spionaggio di Mosca.

Sospettata di aver fatto partire i droni volati sulla Danimarca al porto di Saint Nazaire, come nel caso della nave Kiwala diretta in Russia dai territori Estoni. A oggi si tratta di casi isolati, ma la minaccia per l’Occidente è palpabile in ogni stanza governativa.

Tra incertezze giuridiche, rischi ambientali e implicazioni strategiche, si teme che la Flotta Ombra sia una sfida strutturale destinata a durare.