L’Olanda cede alla Cina e restituisce a Pechino il controllo dei chip di Nexperia

Alla fine, ha vinto il pragmatismo. O forse la paura di fermare le fabbriche. Di certo, nella vicenda che ha riportato Nexperia sotto il pieno controllo cinese, l’Olanda ha scelto la strada meno traumatica, ma anche la più controversa. Dopo settimane di tensioni politiche, minacce commerciali e telefonate diplomatiche a porte chiuse, il governo dell’Aia ha fatto un passo indietro: niente nazionalizzazione, niente commissariamento. I chip tornano, di fatto, a Pechino.



La storia ha il sapore amaro delle decisioni prese con le spalle al muro. Nexperia è formalmente un’azienda olandese, con stabilimenti e lavoratori nei Paesi Bassi, ma è controllata dal gruppo cinese Wingtech. Produce semiconduttori “non avanzati”, lontani dall’immaginario dei superchip per l’intelligenza artificiale, ma essenziali: senza quei componenti, auto, elettrodomestici e macchinari industriali semplicemente non funzionano. Ed è proprio qui che la questione smette di essere astratta e diventa drammaticamente concreta.



Quando, in autunno, il governo olandese ha deciso di intervenire per motivi di sicurezza nazionale, il messaggio era chiaro: alcune tecnologie non possono finire sotto il controllo di potenze considerate “rivali sistemiche”. Un principio che a Bruxelles e a Washington risuona familiare.



Ma Pechino non ha aspettato di capire fino in fondo le motivazioni. La risposta è stata rapida e chirurgica: limitazioni all’export, rallentamenti, segnali inequivocabili che quei chip potevano diventare un’arma geopolitica.



Nel giro di pochi giorni, l’allarme ha superato i confini dei Paesi Bassi. Le grandi case automobilistiche europee hanno iniziato a fare i conti: senza le forniture di Nexperia, alcune linee produttive rischiavano di fermarsi. Un déjà-vu che ricordava fin troppo bene la crisi dei semiconduttori durante la pandemia. A quel punto, la questione non riguardava più solo la sicurezza strategica, ma la tenuta stessa dell’economia europea.



Così è maturata la decisione: sospendere l’intervento statale, restituire la governance al gruppo cinese e abbassare i toni. Ufficialmente, una scelta temporanea, tecnica, reversibile. Nella realtà, una resa elegante. L’Olanda ha preferito garantire continuità industriale e stabilità delle catene di approvvigionamento piuttosto che aprire un braccio di ferro potenzialmente devastante.



Da Pechino, il messaggio è arrivato con un sorriso diplomatico: soddisfazione, invito al dialogo, promesse di cooperazione. Tradotto: la Cina ha dimostrato di saper usare il peso delle proprie aziende globali come leva politica. Senza proclami, senza sanzioni plateali, ma con un realismo che in Europa fatichiamo ancora a maneggiare.



A Bruxelles, la reazione è stata più prudente. Nessun entusiasmo, ma neppure critiche esplicite. L’Unione Europea si trova ancora una volta nel mezzo: da un lato la volontà di difendere la propria autonomia tecnologica, dall’altro la consapevolezza di dipendere, oggi, da forniture che non può permettersi di perdere. Il caso Nexperia diventa così un simbolo delle contraddizioni europee, più che una semplice disputa industriale.



Il paradosso è evidente se si guarda al ruolo dell’Olanda nel mondo dei chip. È il paese che ospita ASML, il gioiello tecnologico europeo, senza il quale nessuna fabbrica al mondo può produrre semiconduttori avanzati. Eppure, proprio l’Olanda si scopre vulnerabile quando si tratta di componenti meno sofisticati ma indispensabili. Un promemoria brutale: la sovranità tecnologica non si misura solo con l’alta gamma, ma anche con ciò che tiene in piedi l’industria quotidiana.



C’è chi parla apertamente di sconfitta politica, chi di realismo industriale. Probabilmente, è entrambe le cose. L’Olanda ha mostrato i limiti dell’azione nazionale in un sistema economico globalizzato, dove le catene di valore sono intrecciate e le ritorsioni possono colpire in poche settimane. Ma ha anche acceso un faro su un problema che l’Europa non può più rimandare: decidere se vuole davvero essere autonoma, e a quale prezzo.



La vicenda Nexperia, in fondo, racconta una verità scomoda. Nel mondo dei semiconduttori, non vince sempre chi ha ragione, ma chi può permettersi di aspettare. E oggi, tra fabbriche da tenere aperte e lavoratori da proteggere, l’Olanda ha scelto di non aspettare. La domanda è se l’Europa, la prossima volta, potrà permettersi di fare lo stesso.