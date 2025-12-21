Il Pakistan si affida al suo super-generale. Piace a Trump, comanda tutto ed è intoccabile
Bernardo Mancini
- Esteri

Il Pakistan si affida al suo super-generale. Piace a Trump, comanda tutto ed è intoccabile

Il Pakistan si affida al suo super-generale. Piace a Trump, comanda tutto ed è intoccabile

foto-articolo
Esteri - 21 Dicembre 2025

di Bernardo Mancini

