Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky dichiara: “Al Consiglio Europeo ho affermato: proprio come le autorità confiscano il denaro ai trafficanti di droga e sequestrano le armi ai terroristi, i beni russi devono essere utilizzati per difendersi dall’aggressione russa e ricostruire ciò che è stato distrutto dagli attacchi russi. È morale. È giusto. È legale. Sono grato ai leader dell’UE per la loro attenzione e il loro sostegno all’Ucraina. Abbiamo tutti fatto molta strada e sì, ci sono state molte sfide e momenti di dubbio.” Aggiungendo: “Ma il fatto rimane: l’Europa ha ottenuto molto, e Putin non ha distrutto l’Ucraina, e non ha fatto apparire l’Europa come un perdente. La Russia ha perso, letteralmente in tutto ciò che ha cercato di usare per minacciarci o distruggerci, distruggere l’Europa. L’Europa ha smilitarizzato l’arma del gas russa: il continente non permette più a Mosca di manipolarla con l’energia. Questo è un risultato storico che solo pochi anni fa sembrava quasi impossibile”.

Pronti alla difesa dall’invasione russa

Zelensky sa che l’Europa non deve cedere ora. Sono quattro anni che l’Ucraina è martoriata dal Cremlino, le sue parole sono: “[… Lla decisione di utilizzare appieno le risorse russe per difendersi dall’aggressione russa è una delle decisioni più chiare e moralmente giustificate che possano mai essere prese. Nessuno potrà mai spiegare alle persone che vivono nelle città e nei villaggi ucraini distrutti dalle bombe russe perché sarebbe sbagliato usare soldi russi per ricostruire le loro case.”.

Tutte le responsabilità sono messe sulle spalle dell’U(nione Europea, l’unica potenza in grado di porre fine al conflitto. allora col tempo diventerà chiaro a tutti: è stata la scelta giusta e ha reso l’Europa più forte”

La fine dei giochi

Se la guerra non si concluderà tramite la diplomazia nel prossimo futuro, e la Russia non abbandonerà le sue mire espansionistiche, ancora una volta i fondi UE verranno usati principalmente per gli armamenti. Gran parte di questi fondi sarà spesa per le armi europee, il che significa che questi fondi sosterranno le industrie dell’UE.

“La maggior parte di questi fondi dovrebbe essere destinata all’Europa, all’industria bellica europea e ucraina. Ma dobbiamo anche rimanere flessibili ed essere in grado di acquistare ciò che l’Europa non produce ancora. Questo include armi dagli USA, come missili di difesa aerea e altri sistemi, anche tramite PURL.” Allora, se le trattative diplomatiche avranno successo e la Russia adotterà misure concrete per porre fine alla guerra, allora i beni russi congelati dovrebbero essere utilizzati per la sua ricostruzione e non quella ucraina. Volodymyr Zelensky è inamovibile su questo: “Ancora una volta, è giusto che la Russia paghi il prezzo per ciò che ha distrutto. Anche questo significa denaro per le aziende europee, quelle che contribuiranno alla ricostruzione”.