In Libia, miliardi che svaniscono con il traffico illecito di carburante

In Libia il carburante non è solo un bene materiale: è il simbolo di un paese ricchissimo e allo stesso tempo impoverito, una promessa tradita che scivola ogni giorno dalle mani dei cittadini. Mentre la nazione siede su enormi giacimenti petroliferi, la gente fa la fila per ore davanti a distributori spesso vuoti. Dietro quei litri di benzina mancanti si nasconde una macchina gigantesca: un traffico illecito che negli ultimi anni ha inghiottito miliardi di dollari, denaro che avrebbe potuto cambiare il destino di un popolo intero.Le cifre raccontano un dramma economico, ma sono le persone, non i numeri, a viverlo.

Dopo la caduta di Gheddafi, la Libia non è mai riuscita a trovare un equilibrio politico. Due governi, milizie armate, fronti opposti che spesso parlano la stessa lingua della sfiducia. In questo vuoto di potere, il carburante è diventato una merce perfetta da rubare, rivendere e far scomparire.

Lungo le strade della Tripolitania e della Cirenaica si incontrano spesso uomini con taniche di fortuna, camion senza targa che attraversano il deserto, benzina che prende direzioni diverse da quelle previste. Da un lato i cittadini aspettano alla pompa, dall’altro il carburante scorre in canali sotterranei verso Tunisia, Algeria, Niger e persino il Mediterraneo.

Per anni la Libia ha mantenuto prezzi della benzina bassissimi per sostenere la popolazione, un aiuto fondamentale in un paese dove la crisi economica ha spezzato intere famiglie. Ma quel prezzo ridotto è diventato un invito irresistibile per chi ha trovato nel contrabbando un business milionario.

Il meccanismo è semplice, quasi brutale nella sua efficacia: comprare carburante a prezzo sovvenzionato, rivenderlo fuori dal paese a valori di mercato. Il risultato? Profitti enormi che arricchiscono reti criminali e gruppi di potere, mentre allo Stato rimangono le casse vuote.

Nel frattempo, la gente comune paga un prezzo molto più alto del costo al litro: paga con il tempo, con la frustrazione, con la sensazione costante di essere abbandonata.

E non si tratta solo di criminalità di strada. I rapporti internazionali che hanno denunciato il fenomeno sono chiari: esistono responsabilità politiche profonde, in entrambe le metà del paese. Uomini vicini ai centri di potere, milizie, funzionari: un gioco di equilibri in cui il carburante diventa moneta per acquistare fedeltà, sostenere eserciti privati, finanziare ambizioni personali.

Per chi vive in Libia, tutto questo ha un sapore amaro. La ricchezza del loro paese, invece di trasformarsi in ospedali, scuole, infrastrutture, finisce nelle mani di pochi. È come guardare un rubinetto aperto che spreca il bene più prezioso mentre la casa intera rimane senz’acqua.

Si immagini di vivere in un paese petrolifero e di non riuscire a trovare benzina per andare al lavoro, per portare i figli a scuola, per raggiungere un ospedale. Questa è la routine di molti cittadini libici.

Ci sono giornate in cui la fila ai distributori inizia all’alba. Gente che aspetta seduta sul cofano dell’auto, sotto il sole, sapendo che forse a metà mattina il carburante sarà già finito. E quando non si trova, rimane solo il mercato nero, dove il prezzo triplica e diventa insostenibile.

Il carburante libico non sparisce soltanto nelle sabbie del deserto. Una parte finisce nelle mani di gruppi armati in Sudan o in altri paesi instabili del Sahel, contribuendo indirettamente a guerre e violenze. Altra parte arriva fino alle coste maltesi e italiane, dove entra nei circuiti economici con un impatto che pochi immaginano.

È un traffico che non conosce confini, e che trasforma la benzina in un combustibile per alimentare conflitti, corruzione e criminalità internazionale.

Fermare il contrabbando di carburante in Libia significherebbe restituire al paese la sua dignità economica. Ma non basta sequestrare camion o arrestare qualche trafficante: servono istituzioni solide, trasparenti, capaci di resistere alle pressioni. Serve un impegno globale, perché questo traffico non è un problema solo libico: è un ingranaggio di un sistema molto più grande.

Molti libici, però, mantengono una speranza silenziosa. Sperano che il petrolio, invece di arricchire chi vive nell’ombra, possa finalmente illuminare il futuro di chi ogni giorno lotta per costruirne uno migliore.

Perché dietro ogni litro rubato non c’è solo denaro: c’è un pezzo di futuro che scompare.