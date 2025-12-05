Gli Stati Uniti rilanciano la Dottrina Monroe mentre Putin abbraccia l’India
Esteri

Gli Stati Uniti rilanciano la Dottrina Monroe mentre Putin abbraccia l’India

di Valeria Todaro

di Valeria Todaro

