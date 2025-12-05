Chi è Roman Gofman, il nuovo capo del Mossad?

Dopo una lunghissima selezione, Benjamin Netanyahu ha annunciato il nuovo capo della migliore organizzazione di intelligence del mondo: il Mossad. Giungerà al termine il mandato quinquennale di David Barnea nel giugno 2026, lasciando spazio a Roman Gofman. Un professionista dal lungo passato nei corazzieri. Secondo il premier israeliano: “[…] ha dimostrato che possiede eccezionali capacità professionali, a partire dal suo rapido insediamento fino al suo immediato e significativo coinvolgimento nei sette fronti di guerra”.

Grandi aspettative per il Gen. Gofman

Roman Gofman presenta tutte le caratteristiche lodate dentro alle forze armate israeliane. Ingegno, profonda conoscenza del nemico, lo spirito di iniziativa e soprattutto una grande riservatezza. Infatti, le informazioni sul suo conto sono limitate.

Sappiamo che è nato nell’ex Unione Sovietica, in Bielorussia, e si sia trasferito in Israele a soli quattordici anni. Prima di venir nominato responsabile del Mossad ha ricoperto le più alte cariche militari. In passato comandante del battaglione 75, poi della Brigata Regionale Etzion, della 7ª Brigata Corazzata, della Divisione Bashan e infine comandante del Centro di Addestramento Terrestre delle IDF a Tze’elim

Roman Gofman viene definito “ufficiale di grande prestigio” dagli uffici di Gerusalemme per la sua centralità nelle operazioni militari sulla Striscia di Gaza del 2024, dove è stato gravemente ferito durante uno scontro con i miliziani di Hamas. “Si è precipitato fuori casa e ha combattuto contro i terroristi” Si afferma in forma di elogio. Proprio per la presenza in prima linea del Generale in questo periodo cruciale del conflitto israelo-palestinese, Netanyahu sostiene di avere: “Piena fiducia in lui [Roman Gofman] per guidare il Mossad nei prossimi anni”. Ringrazia David Barnea per il suo servizio distinto.

Si allontanano i giorni di accuse sugli abusi di minore

Oltre agli onori attribuiti per il contributo alla difesa israeliana, Gofman è stato sotto ai riflettori dei media per uno scandalo sotto le armi. Nel gennaio del 2024, mentre era al comando della 210ª Divisione, approvò la partecipazione di un ragazzo minorenne a un’operazione di influenza in cui finì sotto detenzione un anno a seguito delle accuse di aver condiviso a conoscenti informazioni riservate.



A marzo, l’IDF fece domanda al procuratore militare di aprire un’indagine penale sulla condotta di Gofman, identificato come Elmakias, mentre era minorenne, di una missione di intelligence senza la dovuta autorizzazione. La sua modalità, avrebbe potuto mettere a repentaglio la vita del giovane diciassettenne. Hanno commentato gli avvocati di Elmakaias (The Times of Israel): “La sua reputazione è stata calpestata e lui è rimasto traumatizzato e segnato per il resto della sua vita. È stato usato in modo rivoltante dalle forze di sicurezza.” Quest’anno è stato rilasciato perché molte delle informazioni da lui dichiarate non erano presenti nei fascicoli. Tuttavia, l’errore di Gofman nell’arruolare un minorenne non verrà dimenticato dall’IDF durante il mandato quinquennale.