Terre rare e Ucraina: la geografia del sottosuolo che ridisegna la guerra

La guerra in Ucraina ha molti fronti. C’è quello militare, raccontato quotidianamente attraverso le linee del Donbass e le offensive stagionali. C’è quello diplomatico, con summit, negoziati e dichiarazioni che si rincorrono tra Washington, Bruxelles e Mosca. Ma c’è un terzo fronte, meno visibile ma altrettanto decisivo: quello del sottosuolo.

L’accordo firmato a maggio 2025 tra Stati Uniti e Ucraina sulle risorse minerarie ha portato alla luce una verità scomoda: questa guerra si combatte anche per il controllo di litio, titanio, grafite, manganese e terre rare. Il “Fondo di Investimento per la Ricostruzione Stati Uniti-Ucraina” non è solo un meccanismo di partnership economica, è la certificazione che il conflitto russo-ucraino è anche una battaglia per le materie prime del XXI secolo.

I numeri raccontano una storia chiara: l’Ucraina possiede circa 2,6 miliardi di tonnellate di riserve di terre rare, il 7% delle riserve mondiali di titanio, giacimenti significativi di litio e grafite. Ma c’è un problema geografico che trasforma questi dati in un rebus geopolitico: i giacimenti più ricchi si concentrano proprio nelle regioni di Donetsk, Dnipropetrovsk e Luhansk – le aree del Donbass contese dal 2014. Mosca controlla già il 33% delle riserve ucraine di terre rare e minerali critici, per un valore complessivo di 12.400 miliardi di dollari in giacimenti energetici, metalli e minerali. Non è un caso che la regione di Donetsk, oltre a essere il cuore industriale dell’Ucraina orientale, sia anche ricchissima di litio, con il 20% dei giacimenti mondiali di grafite concentrati nell’area.

Cosa sono le terre rare

Il termine “terre rare” è uno dei grandi inganni semantici della geopolitica contemporanea. Non sono affatto rare: il cerio è abbondante quanto il rame, e persino i due elementi più rari del gruppo (tulio e lutezio) sono 200 volte più presenti dell’oro nella crosta terrestre.



La loro “rarità” sta nella difficoltà e nel costo di estrazione e raffinazione.

Si tratta di 17 elementi chimici della tavola periodica: scandio, ittrio e i 15 lantanidi (dal lantanio al lutezio). Piccoli nomi esotici che alimentano il mondo moderno: sono nei magneti permanenti dei motori elettrici, nelle turbine eoliche, negli smartphone, nei sistemi radar militari, nei chip semiconduttori, nelle batterie al litio. Senza neodimio e disprosio non esisterebbero i veicoli elettrici come li conosciamo; senza europio e terbio gli schermi a cristalli liquidi sarebbero impossibili.

Il problema è che questi elementi non si trovano mai puri in natura. Sono dispersi in basse concentrazioni all’interno di altri minerali, mescolati tra loro con proprietà chimiche quasi identiche. Separarli richiede processi industriali complessi che utilizzano acidi potenti (cloridrico, nitrico, solforico) e generano rifiuti tossici su scala impressionante: per ogni tonnellata di terre rare lavorata si producono circa 2.000 tonnellate di scarti tossici, spesso contenenti elementi radioattivi come torio e uranio.

La spartizione: Russia, USA, Ucraina e i paesi scandinavi

La partita per il controllo delle terre rare ucraine si gioca su un terreno reso scivoloso dalla guerra. Washington punta a ridurre la dipendenza dalla Cina, che controlla il 70% dell’estrazione globale e oltre l’85% della raffinazione mondiale. L’Ucraina, come dicevamo sopra, secondo le stime dell’Istituto geologico nazionale, possiede circa 2,6 miliardi di tonnellate di riserve di terre rare, oltre al 7% delle riserve mondiali di titanio e giacimenti significativi di litio, manganese e grafite.

Ma la realtà sul campo racconta una storia diversa. La Russia ha trasformato l’occupazione militare in conquista economica: i giacimenti più ricchi si trovano proprio nelle regioni di Donetsk, Dnipropetrovsk e Luhansk, le aree del Donbass dove si combatte dal 2014. Mosca controlla già infrastrutture critiche, miniere operative e vie di trasporto. Il Cremlino ha recentemente sequestrato il giacimento di Shevchenko (nome non in onore del più grande calciatore ucraino di sempre), uno dei più importanti per il litio, evidenziando il paradosso dell’accordo USA-Ucraina: più territorio conquistano le truppe russe, meno risorse Kiev può offrire a Washington.

Vladimir Putin ha dichiarato apertamente che la Russia deve sviluppare l’estrazione di “metalli rari e delle terre rare” e ha diffidato gli Stati Uniti dal “mettere le mani sul sottosuolo dell’Ucraina”. Per Mosca, il controllo delle risorse del Donbass è un obiettivo strategico tanto quanto quello territoriale: rappresenta una leva economica per il dopoguerra e un modo per consolidare l’occupazione attraverso la dipendenza economica.

Nel frattempo, l’Europa guarda alla Scandinavia come alternativa strategica. La Norvegia ha scoperto a Fen, nel complesso carbonatico di Telemark a 150 km da Oslo, quello che potrebbe essere il più grande giacimento di terre rare in Europa: 8,8 milioni di tonnellate di ossidi recuperabili, quattro volte superiore al deposito svedese di Kiruna. La società Rare Earths Norway (REN) prevede di avviare l’estrazione entro il 2030 con un investimento di 870 milioni di euro, puntando a soddisfare il 10% della domanda europea.

Anche la Svezia, attraverso la società mineraria statale LKAB, sta sviluppando il giacimento di Kiruna che potrebbe contenere tra 1 e 2 milioni di tonnellate. La Finlandia completa il quadro scandinavo con giacimenti promettenti. Il progetto REEsilience dell’UE ha identificato 149 giacimenti nel mondo, molti dei quali in Europa potrebbero essere sfruttati in modo sostenibile. La Minerals Security Partnership riunisce paesi come Australia, Canada, Finlandia, Norvegia, Svezia, Germania, Francia per costruire catene di approvvigionamento alternative alla Cina.

Myanmar: il nuovo (e tossico) centro di approvvigionamento

Mentre l’Occidente cerca alternative alla Cina, Pechino ha già esternalizzato il problema. Il Myanmar è silenziosamente diventato il terzo produttore mondiale di terre rare dopo Cina e Stati Uniti, con circa 31.000 tonnellate prodotte nel 2024. Ma questa produzione nasconde una delle più devastanti crisi ambientali e umanitarie della transizione energetica.

Nello stato del Kachin, al confine con la Cina, l’estrazione illegale di terre rare è quintuplicata dopo il colpo di stato militare del 2021. Le immagini satellitari rivelano oltre 2.700 lagune di raccolta mineraria color ciano dove prima c’era solo foresta pluviale, in un’area grande quanto Singapore. Nessuno di questi siti ha ricevuto permessi dal governo centrale: le licenze sono concesse dalla milizia locale guidata dal signore della guerra Zakhung Ting Ying, che controlla il territorio e fa parte della catena di comando dell’esercito birmano.

Nel 2024, il Myanmar ha rappresentato il 57% delle importazioni totali di terre rare della Cina. Le esportazioni birmane verso la Cina sono esplose da 10 milioni di euro nel 2017 a 703 milioni nel 2021, per poi raggiungere un picco di quasi 42.000 tonnellate nel 2023. Si tratta prevalentemente di terre rare pesanti (come disprosio e terbio), essenziali per i magneti permanenti dei motori elettrici e delle turbine eoliche – esattamente i componenti della transizione energetica green.

Il costo umano e ambientale è catastrofico. Le comunità locali riferiscono che “non ci sono più pesci nelle acque. Entrare in acqua può causare prurito e infezioni. Quando gli animali bevono l’acqua, muoiono”. Tra maggio 2017 e ottobre 2021, secondo Global Witness, il Myanmar ospitava 284 milioni di tonnellate di rifiuti tossici e 14 milioni di tonnellate di rifiuti radioattivi. Malattie come osteoporosi, problemi respiratori, gastrointestinali e cutanei colpiscono le popolazioni che vivono vicino alle miniere.

La Cina, dopo aver chiuso gran parte delle proprie miniere nel 2016 per i danni ambientali devastanti (il risanamento delle sole miniere di Ganzhou costa 5,5 miliardi di dollari e richiederà 100 anni), ha semplicemente spostato il problema oltreconfine. Le terre rare birmane finiscono nelle catene di approvvigionamento delle aziende che producono auto elettriche (Tesla, Volkswagen, General Motors, BYD, Nio), turbine eoliche (Siemens Gamesa, General Electric, Goldwind) e dispositivi elettronici (Bosch, Mitsubishi Electric, Midea)..

La partita delle terre rare tra Stati Uniti, Russia, Europa e Cina si gioca su tre fronti: chi controlla i giacimenti, chi domina la raffinazione e chi paga il prezzo ambientale e umano dell’estrazione. L’accordo USA-Ucraina è solo l’ultimo capitolo di una guerra economica dove il sottosuolo vale quanto (se non più) del territorio in superficie.



Alla fine, in ogni analisi su questo conflitto, la domanda rimane sempre la stessa: come dovrebbe comportarsi l’Europa?