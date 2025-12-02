In Sudamerica la disillusione riporta verso destra il pendolo della politica

La concentrazione dell’attenzione internazionale oggi si rivolge giustamente sull’escalation militare degli Stati Uniti nei confronti del Venezuela.

Ma nel contempo, un importante cambiamento nella regionedovrebbe essere monitorato dall’interesse mondiale. Il Sudamerica sta vivendo un vero sovvertimento politico, con elettori di diversi Paesi sempre più orientati a destra, disillusi per i risultati poco convincenti dei governi di sinistra.

L’indizio più recente

L’ultima prova di questo processo in corso è arrivata pochi giorni fa, quando gli elettori cileni si sono recati alle urne per scegliere il successore del Presidente Gabriel Boric, al quale è costituzionalmente vietato perseguire un secondo mandato consecutivo, ma che probabilmente sarebbe stato comunque sconfitto se avesse potuto candidarsi.

Sebbene l’alleata di Boric, Jeannette Jara del Partito Comunista, sia arrivata prima con il 27% dei voti, gli osservatori sono quasi certi che perderà il ballottaggio del prossimo 14 dicembre contro il secondo classificato, l’ultraconservatore José Antonio Kast, che ha ottenuto il 24% delle preferenze.

Questo perché circa il 70% degli elettori ha appoggiato i candidati di destra.

Il terzo posto è in effetti andato andato a Johannes Kaiser, ancora più a destra rispetto a Kast.

Questo improvviso cambio di direzione in Cile, altrettanto improvviso come la sorprendente ascesa di Boric quattro anni fa, incarnail rifiuto del Paesenei confronti delle forze progressiste.

È anche in linea con la tendenza antigovernativa presente in tutta la Regione, dove gli elettori che avevano riposto fiducia nella sinistra si sono disillusi per via delle troppe promesse non mantenute.

Boric, politico telegenico, giovane e carismatico, è entrato in carica nel 2022 in mezzo a grandi speranze di migliorare le condizioni di vita in Cile, un Paese di grande ricchezza ma anche di grandi diseguaglianze.

Ha presentato un tipo diverso di sinistra rispetto alla vecchia guardia, un difensore della democrazia che non ha paura di criticare leader autocratici come Nicolas Maduro in Venezuela o Daniel Ortega in Nicaragua.

Ma le sue ambizioni, troppo elevate, sono state ostacolate dalle sfide quotidiane della realtà cilena.

Un punto fondamentale della sua campagna è finito in disastro. Boric aveva promesso di sostituire la Costituzione dell’era Pinochet con una più adeguata alle preoccupazioni dei cileni di oggi.

Una Convenzione Costituzionale dominata dalla sinistra ha redatto un documento che è stato accolto con entusiasmo dai progressisti di tutto il mondo, con riferimenti non solo a tutela dell’ambiente e programmi sociali, ma anche all’eguaglianza di genere e al rispetto della neurodiversità.

Ma gli elettori cileni sono rimasti meno impressionanti, respingendo la bozza di Costituzione così come un’altra proposta più conservatrice presentata da una seconda Convenzione Costituzionale.

In poco tempo, il consenso nei confronti di Boric ha cominciato ad affievolirsi a fronte di preoccupazioni più terrene come il costo della vita, la criminalità e l’immigrazione. Da qui l’inizio della sua fine.

Non solo il Cile

Il Cile non è da solo. In diversi Paesi del Sudamerica, laddove i Presidenti di sinistra hanno goduto per molto tempo un forte sostegno, gli elettori hanno cominciato a non gradire più i leader che un tempo supportavano.

Alla fine degli anni ’90 e all’inizio del 2000, un’ondata di vittorie di sinistra ha portato al potere in Sudamerica circa una dozzina di leader progressisti.

Di tutti questi Stati, che all’epoca furono soprannominati “Pink Tide” (Marea Rosa) solo quattro governi sono oggi nelle mani della sinistra. E due di questi, Venezuela e Nicaragua, sono diventati dittature i cui Presidenti sono al potere non perché il popolo li vuole, ma perché hanno schiacciato l’opposizione e rubato le elezioni.

La tempesta economica che ha colpito il Venezuela, dove è inizia la Marea Rosa con l’elezione di Hugo Chavez nel 1999, è diventata anche un monito per il resto della Regione.

All’inizio del suo mandato, Chavez è riuscito a sostenere gli altri esponenti della sinistra grazie ai proventi del petrolio, grande fonte di ricchezza del Venezuela.

Ma la cattiva gestione e la corruzione – entrambe peggiorate sotto il suo successore Maduro – hanno trasformato una grande successo in disastrosofallimento. Il crollo economico ha avuto pesanti conseguenze in tutto il resto dell’emisfero, con milioni di venezuelani in fuga dalle loro condizioni disperate per diventare rifugiati in tutto il Sudamerica e negli Stati Uniti.

In effetti, la crisi dei migranti venezuelani è diventata uno dei temi principali nelle elezioni cilene, con candidati di destra che hanno promesso di chiudere le frontiere, riecheggiando la retorica del Presidente Trump negli Stati Uniti.

Solo il Presidente brasiliano LuizInacio Lula de Silva – tornato al potere grazie alla piccola Marea Rosa della fine anni 2010 e inizio anni 2020, la stessa che ha portato al potere Boric –rimane della vecchia guardia.

Quella seconda ondata di vittorie elettorali di sinistra includeva sei Paesi: Argentina, Colombia, Brasile, Messico, Cile.

Soltanto in Messico e Brasile la sinistra sta andando bene.

La Presidente messicana Claudia Sheinbaum, che lo scorso anno ha preso il posto del populista Andres Manuel Lopez Obrador, è molto apprezzata dalla gente.

Lula ha avuto un periodo più difficile da quando è tornato in carica nel 2023, ma sembra riprendere punti.

L’approvazione nei suoi confronti era ai minimi all’inizio del suo mandato, ma quando Trump ha iniziato ad attaccare il Paese per aver perseguito Jair Bolsonaro, predecessore di estrema destra di Lula e alleato di Trump, i sondaggi sono tornati in positivo.

In Colombia, il Presidente Gustavo Petro ha avuto difficoltà fin dall’inizio, ottenendo poco di ciò che aveva promesso. Mentre il Paese si prepara alle elezioni il prossimo anno, elezioni alle quali Petro non può comunque partecipare per divieto Costituzionale, il consenso nei suoi confrontiè molto basso.

Altrove, gli elettori si sono decisamente spostati a destra.

Nel dicembre del 2023, gli argentini hanno posto fine a decenni di governo quasi ininterrotto sotto il partito peronista di sinistra. Almeno per ora.

Nestor Kirchner salì al potere nel 2003, nel mezzo della prima ondata della Marea Rosa. Alla sua morte gli succedette la moglie, Cristina Fernandez de Kirchner.

Oggi il Paese è governato dal libertario radicale Javier Milei, che ha il pieno appoggio (anche finanziario) di Trump.

Il Partito di Milei,“La Libertad Avanza”, ha ottenuto una vittoria importante nelle elezioni congressuali di metà mandato dello scorso mese, in parte grazie a un pacchetto di salvataggio di 20 miliardi di dollari promesso dall’Amministrazione Trump.

In Bolivia, dove il Movimento per il Socialismo ha tenuto il potere per 20 anni sotto Evo Morales e successivamente Luis Arce, il centrista Rodrigo Paz lo scorso mese ha vinto le elezioni promettendo di ristabilire i contatti con Washington e di attuare una politica di “capitalismo per tutti”.

In Ecuador, dove il progressista Rafael Correa ha governato in piena prima Marea Rosa, il candidato di centrodestra Daniel Noboa è stato rieletto all’inizio di quest’anno.

Oggi, presidenti di sinistra governano solo a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Uruguay, Brasile, Messico, Cile e Colombia. Ricordiamo che le prime tre sono dittature detestate dal loro popolo.

Negli ultimi due, i leader sono a fine mandato.

Non si può negare che ci sia un netto riallineamento rispetto ai tempi in cui la sinistra dominava le elezioni in tutto il continente, e dimostrano che i problemi che affliggono la Regione –povertà, diseguaglianze e violenza – non hanno facile risoluzione.

Al contrario, il frequente spostamento degli elettori da un estremo ideologico all’altro è una disperata ricerca di soluzioni e una testimonianza di quanto radicati e complessi siano questi problemi.

Gli osservatori ritengono che sia anche un sottile avvertimento a Washington: qualsiasi cosa si stia pianificando in Venezuela, questa non potrà essere un rimedio buono per tutti i mali.