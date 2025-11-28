Putin prosegue sulla sua linea per le tregua in Ucraina: pronto alle trattative con Witkoff
Maria Cilli
- Esteri

Putin prosegue sulla sua linea per le tregua in Ucraina: pronto alle trattative con Witkoff

Putin prosegue sulla sua linea per le tregua in Ucraina: pronto alle trattative con Witkoff

foto-articolo
Esteri - 28 Novembre 2025

di Maria Cilli

Condividi: