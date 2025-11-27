Regno Unito: la manovra di Reeves e Starmer tra crisi economica e sfide politiche

La legge di bilancio autunnale presentata il 26 novembre 2025 dalla cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves rappresenta un banco di prova cruciale per la tenuta politica di un esecutivo già in difficoltà nei sondaggi.

Rachel Reeves: la prima donna alle redini dell’economia britannica

Rachel Reeves, ex economista della Banca d’Inghilterra, è la prima donna a ricoprire l’incarico di Cancelliere dello Scacchiere, un titolo che risale al XVI secolo e che porta con sé il peso della gestione economica di una delle principali economie mondiali. La sua nomina era arrivata con grandi aspettative: far crescere l’economia e investire nei servizi pubblici senza infrangere le rigide regole fiscali che il partito si era autoimposto.

Regno Unito: la manovra 2025 di Reeves tra crisi di consenso e incubo fiscale

Il 26 novembre 2025 passerà alla storia del governo laburista britannico non solo per la legge di bilancio autunnale, ma per il caos che l’ha preceduta e accompagnata. La cancelliera Rachel Reeves ha dovuto aprire il suo discorso scusandosi per il fatto che l’intero contenuto della manovra era stato pubblicato per errore sul sito dell’Office for Budget Responsibility mezz’ora prima del suo intervento in Parlamento, un episodio senza precedenti che ha simboleggiato perfettamente le difficoltà di un esecutivo ormai allo sbando nei sondaggi.

Rachel Reeves, ex economista della Banca d’Inghilterra, è la prima donna a ricoprire l’incarico storico di Cancelliere dello Scacchiere. La sua seconda manovra da titolare del Tesoro rappresenta un clamoroso dietrofront rispetto alle promesse fatte appena un anno prima. Nel suo intervento, Reeves ha annunciato 26 miliardi di sterline di aumenti fiscali, estendendo il congelamento delle soglie di reddito imponibile fino al 2030-31, una misura che colpirà direttamente i “lavoratori comuni” che il Labour aveva promesso di proteggere.

Il congelamento delle soglie fiscali, inizialmente introdotto dal conservatore Rishi Sunak nel 2021 e che doveva terminare nel 2028, rappresenta una “tassa occulta” che porterà 780.000 persone in più a pagare l’aliquota base, 920.000 in quella superiore e 4.000 in quella massima entro il 2029-30. In un paese dove l’inflazione continua a mordere, questo significa che sempre più contribuenti entreranno in scaglioni fiscali più alti man mano che i salari crescono per inseguire il costo della vita.

La cancelliera ha cercato di bilanciare le brutte notizie con alcune aperture. Reeves ha confermato la rimozione del tetto ai sussidi per le famiglie con più di due figli, una misura che costerà 3 miliardi di sterline entro il 2029-30 ma che potrebbe sollevare dalla povertà 350.000 bambini. Un’inversione di rotta drammatica: appena un anno prima, Starmer aveva sospeso sette deputati laburisti che avevano votato a favore dell’abolizione di quel tetto.

Tra le misure per alleviare il costo della vita, Reeves ha annunciato un taglio di 150 sterline sulle bollette energetiche medie a partire da aprile e il congelamento delle tariffe ferroviarie. Ma il quadro economico complessivo resta fosco: l’Office for Budget Responsibility ha ridotto le previsioni di crescita per il 2025 dall’iniziale 2% a un magro 1%, anche se le stime per gli anni successivi sono state riviste al rialzo.

Keir Starmer: il premier più impopolare della storia britannica

Il contesto politico in cui Reeves ha dovuto presentare questa manovra è tossico. Secondo gli ultimi sondaggi YouGov, il 51% dei britannici vuole che Starmer si dimetta, un dato che segna la crisi di leadership più acuta della sua premiership. YouGov ha rilevato che solo il 17% degli britannici approva il lavoro di Starmer come primo ministro, mentre il 73% lo disapprova, rendendolo il leader più impopolare mai registrato nei sondaggi britannici.

La situazione è ancora più drammatica se si considera che il partito laburista è stabilmente attorno al 20% nei sondaggi, superato dal partito populista di destra Reform UK guidato da Nigel Farage, che ha raggiunto il 30% e guida tutte le principali rilevazioni da mesi. Un tracollo impressionante per un governo che appena sedici mesi fa aveva vinto le elezioni con una maggioranza schiacciante di 172 seggi.

All’interno del Parliamentary Labour Party si è diffuso un clima di disprezzo diffuso verso il primo ministro, con deputati laburisti che parlano di “scherno, sarcasmo e umorismo nero da forca”. Molti parlamentari laburisti sono rassegnati a servire un solo mandato e alcuni si vergognano persino di ammettere di essere deputati del Labour quando escono in pubblico.

Le tensioni interne e il “complotto” fantasma

Due settimane prima della presentazione del budget, il governo è stato scosso da un episodio grottesco. Fonti vicine a Starmer hanno diffuso alla stampa accuse secondo cui il ministro della Sanità Wes Streeting starebbe complottando per sostituirlo come leader del partito. Streeting ha respinto le accuse come “sciocchezze autolesioniste”, ma l’episodio ha rivelato il panico a Downing Street e il livello di paranoia all’interno del governo.

Secondo il regolamento del partito laburista, un eventuale sfidante avrebbe bisogno del sostegno del 20% dei deputati laburisti – attualmente 81 parlamentari su 405 – per innescare una leadership election. E sebbene nessun primo ministro laburista in carica abbia mai affrontato una sfida alla leadership, precedenti storici come Gordon Brown, Theresa May e Boris Johnson mostrano quanto rapidamente possa collassare l’autorità di un leader una volta persa la fiducia interna.

Le radici della crisi: economia e Brexit

Le difficoltà del governo Starmer-Reeves affondano le radici in problemi strutturali profondi. Nel gennaio 2025, i rendimenti dei titoli di stato decennali britannici hanno sfiorato il 5%, raggiungendo i massimi dall’agosto 2008, mentre l’inflazione resta bloccata al 2,6%. La Banca d’Inghilterra è costretta a mantenere una politica monetaria relativamente restrittiva, limitando la sua capacità di stimolare l’economia.

L’eredità della Brexit continua a pesare. Anche se il governo evita di menzionarla esplicitamente, gli analisti concordano sul fatto che l’uscita dall’Unione Europea abbia contribuito in modo significativo alla stagnazione economica britannica. L’economia del Regno Unito cresce a ritmi inferiori alla metà di quelli pre-Brexit, e la produttività è stata rivista al ribasso dall’OBR di 0,3 punti percentuali.

Un governo a tempo?

Nel suo discorso, Reeves ha rivendicato di aver “ripristinato completamente il margine fiscale rispetto alla regola di stabilità”, portandolo a 21,7 miliardi di sterline nel 2029-30 GOV.UK, incontrando le rigide regole fiscali che il partito si era autoimposto. Ma la domanda è se il governo sopravviverà politicamente abbastanza a lungo per vedere i frutti di queste scelte.

Il professore Anand Menon del King’s College London ha scritto che “se non è il momento per azioni coraggiose, allora quando? La finestra si sta chiudendo per Starmer”. Con elezioni locali previste per maggio 2026 che potrebbero trasformarsi in un referendum sul governo, e con il partito Reform che cavalca il malcontento popolare, il tempo stringe.

La manovra di Reeves e Starmer è un tentativo disperato di navigare tra Scilla e Cariddi: da un lato la necessità di risanare i conti pubblici e rispettare le regole fiscali autoimposte, dall’altro l’urgenza di non perdere ulteriormente consenso tra un elettorato già esasperato. Il rischio è di non riuscire in nessuno dei due obiettivi, cadendo in quella terra di mezzo dove i governi perdono sia la credibilità economica che quella politica.

Per Rachel Reeves e Keir Starmer, questa non è solo una manovra di bilancio: è una scommessa sulla sopravvivenza politica di un governo che, dopo appena un anno e mezzo al potere, sembra già avere i giorni contati.