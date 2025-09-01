La lunga strada del summit Putin-Zelensky

A quattro anni di distanza dall’esplosione del conflitto russo-ucraino e non c’è stato ancora un confronto diretto fra i due presidenti per trovare un accordo di pace. Questo 15 agosto abbiamo assistito a un grande progresso diplomatico, ovvero il vertice in Alaska dove Vladimir Putin e Donald Trump hanno avuto occasione di discutere su una possibile soluzione alla guerra. Alla vista degli scarsi risultati, il premier russo ha rifiutato il cessate il fuoco, il tycoon ha definito un incontro bilaterale Putin-Zelensky: “improbabile” Aggiungendo: “Un trilaterale potrebbe verificarsi. un bilaterale non lo so, ma un trilaterale accadrà” Dando una parziale speranza

Cosa rende così difficile un incontro bilaterale?

I commenti del Presidente degli Stati Uniti sul leader del Cremlino e quello di Kiev dipingono chiaramente le problematiche, anche se con un tono informale. “Spero che il Presidente Putin si comporti bene, altrimenti la situazione sarà dura” Rimprovera il primo, ritenendolo severo e difficile nel rapportarsi. Riguardo il secondo, dice: “E spero che Zelensky, il Presidente Zelensky, faccia quello che deve fare. Deve anche mostrare un po’ di flessibilità” Mostrandolo determinato e, nel bene e nel male, rigido sulle proprie condizioni.

Le maggiori complessità sono portate avanti da Mosca. Avere un incontro alla pari fra il loro premier e Zelensky sarebbe un riconoscimento indiretto dello stato Ucraino e che il suo presidente sia degno di rispetto, dopo anni di propaganda sulla negazione dell’identità ucraina: richieste come il riconoscimento del russo come lingua ufficiale in Ucraina e tutela nel territorio per la Chiesa ortodossa russa, a seguiti della rottura con quella Ucraina dichiaratasi autocefala e oggi legata al Patriarca di Costantinopoli. La Russia, dopo aver passato anni a chiamare Zelensky nazista e averlo demonizzato per la sua vicinanza alla NATO, non è pronta ad accettare un summit.

Un punto fondamentale nella comprensione delle difficoltà del vertice è la modalità dell’incontro. Sono le fonti europee a dirlo, la Frankfurter Allgemeine Zeitung spiega che Zelensky sia favorevole a un incontro senza condizioni dall’altra parte. A differenza del Cremlino che è inamovibile sulle richieste, soprattutto sulla cessione dei territori, che devono essere accettate in anticipo. La Dépêche du Midi ne porta la riprova, sottolineando il senso di sovranità di Putin, ovvero la proposta di ospitare l’incontro addirittura a Mosca, immediatamente declinata dal presidente ucraino.

Prossimità all’atteso summit smentita

Nonostante Trump abbia alluso all’imminenza di prossimi colloqui riguardo al conflitto, il tutto è stato smentito questo venerdì dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Afferma che momentaneamente non sono previsti incontri tra il presidente Vladimir Putin e il presidente Volodymyr Zelensky.

“Il presidente Putin ha detto chiaramente di essere pronto a incontrarsi, a patto che questo incontro abbia davvero un ordine del giorno, un ordine del giorno presidenziale”, ha dichiarato il ministro a Meet the Press della NBC. “Non è previsto alcun incontro”. Lavrov accusa Zelensky per la decisione perché continua a rifiutare le loro condizioni, perfino sminuendolo. “Come possiamo incontrare una persona che finge di essere un leader?”. Le parole sugli accordi negati sono: “Zelensky ha detto di no a tutto. Ha detto di no persino all’annullamento della legge che proibisce la lingua russa”