Eyal Zamir: chi è il generale ribelle che critica Netanyahu

Il conflitto israelo-palestinese è giunto a un punto cruciale, il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato questo 20 agosto di aver approvato i piani militari per l’occupazione dell’intera striscia di Gaza. La decisione presa è severamente discussa e perfino criticata dai vertici nazionali, in particolare dallo stesso Capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa Israeliani (IDF): Eyal Zamir. «La cultura del dissenso è parte integrante della storia del popolo d’Israele e rappresenta un elemento fondamentale nella stessa cultura organizzativa dell’Idf» Si è espresso rigidamente il generale.

Eyal Zamir, una panoramica

Nato il 26 gennaio 1966, Eyal Zamir si è sempre distinto per la devozione alla divisa militare. A soli quattordici anni entra nel Collegio del Comando Militare, già determinato a conseguire la carriera militare. I suoi coetanei puntano alle massime cariche di comando, invece Zamir sogna di arruolarsi al Corpo Corazzato affascinato dalle gesta dell’arma militare durante la Guerra dello Yom Kippur.

Entra nell’IDF a diciotto anni, affianca alla vita militare titoli accademici. Si laurea in scienze politiche all’università di Tel Aviv, si specializza in Sicurezza Nazionale all’Università di Haifa Negli anni seguenti sarebbe riuscito a raggiungere gli alti ranghi del Corpo Corazzato, diventando il primo cittadino di origine yemenita a ricoprire questo l’incarico di Capo di Stato Maggiore e il primo carrista a guidare l’esercito in oltre 40 anni.

L’uomo che ha manovrato attacchi di eccellente strategia contro il nemico più temuto d’Israele, l’Iran, viene definito dai colleghi come un “umile servitore”. Nell’universo spavaldo e spesso elitario delle forze armate israeliane, Zamir risulta un uomo pronto a prendersi le proprie responsabilità e accetta gli ipotetici fallimenti. Il Jerusalem Post riporta un suo commento riguardo alla campagna dell’Iran che incarna appieno il suo spirito: “La campagna è in corso. Affrontiamola con umiltà, unità, fermezza e fede nella giustizia della nostra causa”.

La divergenza fra esercito e governo

Benjamin Netanyahu presenta l’occupazione di Gaza come l’unica soluzione alla guerra pluridecennale, rifiutando categoricamente le trattative con Hamas, ma il capo dell’IDF mette alla luce le lacune del piano. Prima di tutto, svolgere l’operazione significherebbe mobilitare tra i 40 e i 60 mila israeliani, cifra irraggiungibile perfino con soldati di professione e di leva I soldati di professione e di leva non basterebbero, si dovrebbe ricorrere ai riservisti. Inoltre, ci sarebbe un alto tasso di morti civili nella striscia di Gaza, raggiungendo le cifre del Viet Nam. A oggi, i dati dell’ONU riportano che l’offensiva israeliana ha causato la morte di oltre 62.686 palestinesi.

In contrasto alle decisioni del governo, Zamir dichiara di avere “un accordo sul tavolo” per la liberazione degli ostaggi israeliani. Secondo il generale, nella versione più recente portata da mediatori in Egitto e Qatar, Hamas libererebbe circa la metà degli ostaggi durante una tregua iniziale di 60 giorni. Si avvierebbero anche negoziati per un cessate il fuoco permanente. Già in precedenza aveva proposto la liberazione dei cinquanta ostaggi rimanenti, di cui venti si pensa che possano essere ancora in vita. L’accordo è supportato dalla maggioranza dei cittadini israeliani, soprattutto dal Hostages and Missing Families Forum che negli ultimi giorni sta svolgendo diverse proteste per ottenere la liberazione degli ostaggi.

L’ufficio di Netanyahu informa che le posizioni del premier sono inamovibili, critico nei confronti di Eyal Zamir. “Se Zamir non è d’accordo, si dimetta”