Il Marocco riformula la sua posizione per la sovranità sul Sahara Occidentale

La disputa sul Sahara Occidentale dura da 50 anni, ma ha visto un importante cambio di passo diplomatico nel 2020, quando l’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il sostegno al piano di autonomia del Marocco per quel territorio.

Da allora, Spagna, Francia, Regno Unito e Germania hanno approvato il piano del Regno, unendosi agli oltre 100 altri Stati membri delle Nazioni Unite che lo avevano già fatto.

La posizione di Rabat

Rabat ha sfruttato al meglio la dichiarazione di Trump intensificando la sua opera diplomatica a suo favore, spostando la narrativa che per lungo tempo aveva dominato i dibattiti sul Sahara Occidentale dal punto di vista della sicurezza ad un focus che si concentra più sullo sviluppo economico.

Per decenni Rabat ha sostenuto che la sovranità marocchina del Sahara Occidentale fosse la soluzione migliore per contrastare la minaccia di instabilità della regione posta dal Fronte Polisario, il movimento politico Saharawi che supporta l’esistenza di una Repubblica Saharawi Araba Democratica nel Sahara Occidentale.

Il gruppo ha combattuto l’insurrezione armata contro le forze marocchine che hanno occupato il territorio dopo il ritiro della sua ex potenza coloniale, la Spagna, nel 1975.

Solo nel 1991, un cessate il fuoco mediato dalle Nazioni Unite pose fine ai combattimenti.

Da allora, il Fronte Polisario ha continuato a ricevere sostegno dall’Algeria, rivale geopolitico del Marocco da lunga data, che a sua volta riceve appoggio militare e diplomatico dalla Russia.

Così Rabat ha per lungo tempo portato avanti la posizione che solo un’autonomia limitata per il Sahara Occidentale sotto la sovranità marocchina potesse essere il modo migliore per tenere la Russia fuori dalla regione.

Ha anche accusato l’Iran e Hezbollah di sostenere militarmente il Fronte Polisario attraverso l’Algeria, anche se l’Iran nega averlo fatto.

Ma dal 2020 le cose sono cambiate. Rabat ha riformulato la questione che verte sulla sovranità, definendola come una sovranità basata sullo sviluppo economico, mettendo l’accento sul suo impegno a costruire importanti infrastrutture che attirino ulteriori investimenti esteri e il commercio mondiale nella regione.

In effetti, diversi analisti ritengono che questo cambio di strategia abbia svolto un ruolo fondamentale nella campagna del Marocco a favore dell’autonomia.

È soprattutto il progetto del porto atlantico di Dakhla l’iniziativa di punta che sta rafforzando materialmente la sovranità del Marocco, proiettando una visione di stabilità, connettività e integrazione economica.

Come si muove Rabat per soddisfare la sua ambizione strategica di Dakhla

Il Marocco è ansioso di mostrare al mondo il progetto del porto atlantico di Dakhla, e, come riporta Bloomberg, ha recentemente organizzato una visita per i giornalisti.

La città di Dakhla si trova su una penisola sabbiosa, amata dai turisti di kitesurf. La rete di strade vuote è però fiancheggiata da lampioni che si estendono verso l’esterno della città, a testimonianza della crescita che si vorrebbe avere dal nuovo porto.

Il cantiere portuale, sorvegliato giorno e notte, si trova a circa un’ora dal centro e si protrae per circa un chilometro e mezzo verso l’Atlantico. Vi lavorano circa 1.500 uomini.

Questo progetto da 1,2 miliardi di dollari è il fulcro dell’ambizione del Marocco di trasformare il Sahara Occidentale in una porta regionale strategica che colleghi l’Africa occidentale ai mercati mondiali.

Con la costruzione del porto di Dakhla a metà strada, Rabat mira ad iniziare a spedire prodotti agricoli, frutti di mare, fosfati, e minerali provenienti dalle terre rare in Europa e America Latina già all’inizio del 2029.

È anche impegnata in un progetto autostradale da un miliardo di dollari per collegare Dakhla con Tangeri, ed è in trattativa con Mali, Burkina Faso e Niger – tutti Stati saheliani senza sbocco sul mare – per stabilire collegamenti sicuri con il porto.

Questa strategia di integrazione sta già dando i suoi frutti diplomatici. L’approvazione a giugno, da parte del Regno Unito, del piano di autonomia del Marocco per il Sahara Occidentale non è stata solo una mossa diplomatica, ma è parte di una strategia economica che vuole approfondire i legami commerciali con il Marocco ed espandere i mercati per le aziende britanniche.

Allo stesso modo, quando la Francia ha annunciato il suo cambiamento di posizione, dalla neutralità nel conflitto del Sahara Occidentale al sostegno pieno al piano di autonomia del Marocco, il Presidente Emmanuel Macron ha scritto una lettera a re Mohammed IV nella quale ha definito lo sviluppo economico e sociale del Sahara Occidentale come “imprescindibile”.

Macron ha applaudito “gli sforzi fatti dal Marocco in questo senso” e ha promesso che “la Francia lo avrebbe accompagnato in questo approccio a beneficio delle popolazioni locali”.

Rabat non ha avuto paura ad usare metodi “forti” per convincere gli europei. Se lo sviluppo economico è stato un argomento carico di fascino, la questione immigrazione è servita a far pressione su Madrid, ad esempio. Allentando strategicamente i controlli alle frontiere per consentire a ondate di migranti di entrare nelle enclave spagnole di Ceuta e Melilla ha dimostrato così il suo disappunto per la politica spagnola sul Sahara Occidentale.

In un discorso del 2022, Mohammed IV ha sottolineato che il Sahara Occidentale “è il prisma attraverso il quale il Marocco vede il suo entourage internazionale … un criterio semplice e limpido per misurare la sincerità delle amicizie e la concretezza delle partnership”.

Il Marocco si appresta ad ospitare la coppa del Mondo FIFA 2030, insieme a Spagna e Portogallo e, con l’avvicinarsi della data, si profilano ulteriori collaborazioni economiche in ambito di sviluppo e infrastrutture.

Il governo britannico lo ha sottolineato a giugno, affermando che i suoi nuovi accordi commerciali con il Marocco avrebbero permesso alle aziende britanniche di stare “in prima fila” appena si fossero presentate offerte per progetti infrastrutturali legati alla Coppa del Mondo.

Qualche nodo da sciogliere

Gli affari però non possono far dimenticare i campi profughi di Tindouf, nel sud-ovest dell’Algeria, che in questi decenni hanno ospitato circa 173.000 rifugiati Saharawi.

Sotto il controllo del Fronte Polisario, in questi campi i diritti umani non sono mai esistiti.

Particolarmente preoccupante è la situazione delle donne Saharawi, che hanno subito violenze di genere, matrimoni forzati e restrizioni alla libertà di parola e movimento.

Eppure, né il Marocco né l’Algeria hanno mai preso provvedimenti significativi per alleviare le loro sofferenze e, secondo un recente rapporto delle Nazioni Unite, gli aiuti internazionali diretti al popolo Saharawi vengono puntualmente dirottati dal Fronte Polisario.

Dal 1963, l’ONU ha ufficialmente considerato il Sahara Occidentale come un territorio non autonomo, e i termini del cessate il fuoco mediato dalle Nazioni Unite nel 1991 richiedevano un referendum che avrebbe permesso al popolo Saharawi di determinare il proprio futuro.

Ma Rabat ha continuato a ritardare il voto fino alla proposta del suo piano di autonomia nel 2007, che avrebbe concesso al Sahara Occidentale una certa autonomia politica e un governo eletto localmente, ma sotto la sovranità marocchina, il che significa che Rabat avrebbe controllato la sua politica estera e di difesa, così come la valuta.

Per ora la campagna del Marocco affinché il Sahara Occidentale sia riconosciuto come provincia meridionale sembra inarrestabile.

Ma Rabat porterebbe un elemento di eticità alle sue vittorie diplomatiche e politiche offrendo un piano funzionale per rimpatriare i rifugiati Saharawi da campi di Tindouf.

Ma qualsiasi vero piano di integrazione richiederà collaborazioni con gruppi della società civile Saharawi, che già esistono numerosi al di fuori del Fronte Polisario, comprese le attiviste Saharawi che hanno recentemente testimoniato sulla loro situazione al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite a Ginevra.

L’approccio in chiave realpolitik ha dimostrato di avere grande successo nel convincere gran parte del mondo sull’ineluttabilità della sua sovranità sul Sahara Occidentale.

Ma il dialogo e la collaborazione con le attiviste Saharawi e gli altri attori della società civile possono essere la chiave per realizzare un’integrazione duratura, e soprattutto pacifica, del territorio.