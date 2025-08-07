Trump e Putin si incontreranno: Pace in vista per l’Ucraina?

Una nuova prospettiva si apre sul fronte Russo-ucraino. Da giorni circolavano indiscrezioni su un possibile incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump. Ora, la conferma è ufficiale: pochi minuti fa, dalla Casa Bianca è arrivata la notizia che i due leader si incontreranno nei prossimi giorni. Per il momento nessuna data ufficiale.

L’incontro di ieri

La possibilità di un vertice bilaterale non è nata dal nulla. Nella giornata di ieri, infatti, l’inviato speciale americano Steve Witkoff ha incontrato il presidente russo al Cremlino. Secondo quanto riportato sia dalla Casa Bianca sia dallo stesso Trump sul social Truth, l’incontro avrebbe portato a “grandi progressi”.

“L’inviato speciale, Steve Witkoff, ha appena avuto un incontro molto produttivo con il presidente russo Vladimir Putin. Sono stati fatti grandi progressi!”, ha scritto Trump sui social, subito dopo l’incontro. “In seguito, ho aggiornato alcuni dei nostri alleati europei. Tutti concordano sul fatto che questa guerra debba finire e lavoreremo per questo nei giorni e nelle settimane a venire”.

Secondo quanto riportato da Bloomberg poi, il Cremlino avrebbe valutato la possibilità di offrire agli Stati Uniti alcune concessioni, tra cui una possibile tregua aerea con l’Ucraina.

In arrivo l’incontro tra i due leader

A seguito dell’incontro, fin da subito si erano diffuse voci sul possibile incontro tra i due presidenti. Lo stesso consigliere russo Yuri Ushakov lo aveva annunciato. “Su proposta della parte americana è stato sostanzialmente concordato un incontro bilaterale di alto livello nei prossimi giorni, cioè un incontro tra il presidente Vladimir Putin e Donald Trump. Ora, insieme ai colleghi americani, stiamo iniziando la preparazione concreta.” ha dichiarato. Stamattina, poi, è arrivata la conferma.

L’America propone di incontrare insieme anche Zelensky

Durante il bilaterale di ieri, un’altra proposta era stata avanzata dall’inviato americano. Una proposta che però Mosca avrebbe ritenuto estremamente audace. Steve Witkoff aveva parlato di un possibile vertice trilaterale tra i presidenti di Russia, Stati Uniti e Ucraina. Tuttavia, secondo quanto riferito dall’agenzia russa Tass, la delegazione russa ha lasciato la questione “completamente senza commenti”.

Una richiesta dall’Ucraina

Nel frattempo, dall’Ucraina arriva un nuovo appello del presidente Volodymyr Zelensky, che chiede un confronto diretto, faccia a faccia, con Vladimir Putin per porre fine al conflitto. “In Ucraina abbiamo ripetutamente affermato che trovare soluzioni concrete può essere davvero efficace se ci si parla a livello di leader. È necessario stabilire i tempi per un simile incontro e definire la gamma di questioni da affrontare”, ha scritto Zelensky sui social, all’indomani della sua conversazione con Donald Trump.

Un passo verso la fine della guerra?

La data e i dettagli dell’incontro, come sopra anticipato, non sono ancora noti. Per ora, però, ciò che sappiamo basta a segnare un piccolo passo avanti verso un possibile epilogo. Trump, durante le elezioni aveva promesso che avrebbe posto fine alla guerra. Finora alcuni tentativi erano stati provati, ma senza successo. Chissà che questa volta non sia quella buona.