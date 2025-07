Jeffrey Epstein: il caso che non muore mai

Nelle ultime settimane, il nome di Jeffrey Epstein è tornato sulle prime pagine di tutti i giornali. Nonostante la sua morte, avvenuta nel 2019, la vicenda legata al miliardario americano continua a far parlare di sé. L’intreccio tra abusi sessuali, traffico di minori e relazioni con l’élite economica e politica mondiale è riemersa negli ultimi giorni con forza, sollevando , ancora una volta, dubbi su coloro che per anni hanno orbitato attorno alla sua figura. Questa volta, nel mirino, nientemeno che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

La “lista dei clienti”

Per anni Donald Trump ha assecondato il popolo dei suoi sostenitori, i MAGA, dando credito alle tesi cospirative secondo cui l’America era governata da un deep state criminale e pedofilo, composto soprattutto da democratici, molti dei quali avevano frequentato l’isola della prostituzione delle minorenni di Epstein. Proprio per questo motivo, dopo il suo insediamento alla Casa Bianca, era cresciuta l’attesa per la pubblicazione della tanto chiacchierata «lista dei clienti» di Epstein. Secondo lo stesso Trump, tra quei nomi ci sarebbe potuto essere anche Bill Clinton, per anni legato da un’amicizia ambigua con il miliardario pedofilo. A febbraio, la sua ministra della Giustizia, Pam Bondi, aveva dichiarato pubblicamente di avere quella lista “sulla scrivania”. Due settimane fa, però, Trump ha cambiato drasticamente posizione. Ha definito il caso “inesistente”, accusando i Democratici di aver costruito una montatura contro di lui e liquidando tutta la vicenda come una “storia noiosa”.

Il Wall Street journal ha sganciato la bomba

Il terremoto politico, però, è stato scatenato da un indirizzo preciso: 1211 Avenue of the Americas, New York City, sede del Wall Street Journal. Poco più di una settimana fa, il prestigioso quotidiano ha pubblicato una presunta lettera di auguri scritta da Trump a Epstein nel 2003. Una lettera dal contenuto apertamente osceno, con riferimenti sessuali espliciti e persino un disegno di una donna nuda attribuito al tycoon. La reazione di Trump è stata immediata. Inizialmente ha cercato di bloccarne la pubblicazione, poi ha sporto denuncia contro Rupert Murdoch e il giornale, sostenendo che la lettera sia un falso. Infine, ha chiesto un risarcimento da 10 miliardi di dollari.

Cambio di rotta

Il Wall Street Journal, però, non ha fatto marcia indietro. Anzi, ha continuato a pubblicare rivelazioni che hanno infiammato il dibattito pubblico. Secondo il quotidiano, a maggio Trump sarebbe stato informato dalla procuratrice generale Pam Bondi che il suo nome compariva “più volte” nei file su Epstein. Sempre secondo il WSJ, in quell’occasione Bondi avrebbe anche espresso l’intenzione di non diffondere ulteriore materiale sul caso, nonostante le promesse di desecretare tutto, fatte durante la campagna elettorale.

La convocazione di Maxwell

Nel frattempo, i fatti sono andati avanti e quello che sappiamo ad oggi è che la Commissione della Camera ha deciso di accelerare i tempi. L’11 agosto è stata convocata nel carcere federale di Tallahassee, in Florida, Ghislaine Maxwell, ex complice di Epstein e per molti “la stele di Rosetta” del caso. L’unica a conoscere ogni dettaglio della rete di abusi dietro le accuse di Epstein. Ieri, nel carcere dove è detenuta, ha già incontrato il vice ministro della Giustizia Todd Blanche in una riunione privata.

L’album originale e la frattura in congresso

A peggiorare la situazione per Donald Trump, poi, un avvocato delle vittime, che ha dichiarato a MSNBC che gli esecutori testamentari di Epstein sarebbero in possesso dell’album originale contenente la lettera inviata da Trump e che sarebbero pronti a consegnarlo alle autorità federali. I democratici al Senato hanno poi provato, senza successo, a forzare la pubblicazione integrale dei file, ma i repubblicani hanno votato contro. Trump, dal canto suo, ha liquidato tutto come una distrazione e ha spostato l’attenzione su presunti documenti desecretati da Tulsi Gabbard, che accuserebbero l’amministrazione Obama di aver manipolato l’intelligence per legare Trump a Putin.

Ancora una volta il caso Epstein si sta rivelando una miccia accesa nel cuore della politica americana (e forse non solo). Con Ghislaine Maxwell pronta a parlare, nuove convocazioni all’orizzonte, e documenti esplosivi ancora da svelare, l’inchiesta potrebbe assumere un risvolto inedito. Che l’ombra di Epstein continui ad oscurare la Casa Bianca è ormai evidente. Resta da capire, però, chi siano i nomi davvero coinvolti e, soprattutto, se la verità verrà mai alla luce.