In Togo la fame di potere del Presidente del Consiglio dei Ministri Gnassingbe accende le proteste

Alla fine di giugno, la capitale del Togo, Lomé, ha vissuto tre giorni di manifestazioni contro la riforma costituzionale che molti vedono come l’escamotage trovato da Faure Gnassingbe, governante di lungo corso, di mantenere la sua prese sul potere a tempo indeterminato.

Le manifestazioni politiche nel piccolo Togo sono rare e se si innescano non si può sottovalutare il loro significato. E come spesso accade, le proteste del mese scorso sono state accolte da una violenta repressione.

Oltre agli arresti e alla morte di almeno sette manifestanti, ilgoverno ha anche tagliato l’accesso ai social media.

Cause scatenanti delle proteste

Ciò che rende uniche queste ultime proteste è la loro forma.

A differenza delle mobilitazioni passate, non sono state organizzate da partiti politici o organizzazioni della società civile, ma da giovani blogger e attivisti del web, principalmente su TikTok. E sono stati soprattutto i giovani, molti dei quali adolescenti, a scendere in piazza.

I manifestanti si sono mobilitati per diverse questioni.

La prima è la riforma costituzionale adottata nel 2024 che ha essenzialmente modificato il sistema di governance del Togo, trasformandolo da un sistema semi presidenziale a un sistema parlamentare.

Prima che la riforma entrasse in vigore nel maggio 2025, il Presidente veniva eletto direttamente dai cittadini ed esercitava l’autorità esecutiva, mentre il Primo Ministro veniva nominato dal Presidente con l’approvazione del Parlamento e si occupava della gestione quotidiana del Governo.

Con il nuovo sistema, il Presidente viene eletto dal Parlamento e ha un ruolo puramente simbolico, mentre il Primo Ministro oggi si chiama Presidente del Consiglio dei Ministri ed esercita l’autorità decisionale esecutiva quasi totale, senza alcun limite al numero di mandati che può svolgere.

Inoltre, il Presidente del Consiglio dei Ministri non viene eletto, né direttamente né indirettamente, ma assume l’incarico automaticamente il leader del Partito di maggioranza in Parlamento.

Qualsiasi tentativo di rimuoverlo con un voto di sfiducia richiede la maggioranza di tre quarti. Di conseguenza, Gnassingbe – che detiene la presidenza dal 2005, dopo essere succeduto al padre che aveva governato per 38 anni – ha semplicemente assunto il suo nuovo ruolo, cambiando titolo ma non la sua posizione di sovrano indiscusso del Togo.

Secondo gli esperti come Paul Amegakpo, presidente del Tamberma Institute for Governance, think thank togolese, è natoun doppio problema. Il primo è che i cittadini vengono privati del loro diritto di eleggere il loro Presidente. Anche se le elezioni vengono regolarmente truccate, azzerarle è frustrante per il popolo.

Il secondo problema nasce dall’assenza di limiti del mandato. Oggi Gnassingbe può rimanere al potere a vita.

Portata della manifestazione

Ma la rivoluzione costituzionale non è stata l’unica motivazione delle proteste. I manifestanti hanno anche reagito all’arresto del rapper Aamron, avvenuta lo scorso 26 maggio dopo che aveva convocato le prime manifestazioni del 6 giugno (in coincidenza con il compleanno di Gnassingbe), contro la nuova Costituzione.

Il rapper ha dovuto registrare, tra maltrattamenti e vessazioni, un video di scuse al Presidente, scatenando la collera di ancora più giovani.

Un ulteriore elemento di disagio è il deterioramento della situazione economica del Paese, in particolare le continue interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e l’aumento dei costi dell’elettricità. Questo malessere viene accentuato dalle condizioni opposte che sta vivendo il vicino Benin, dove l’economia locale prospera.

Non è da sottovalutare anche il risentimento che deriva dalla percezione di disprezzo dell’élite al potere per il suo popolo.

Quando la riforma costituzionale è entrata in vigore, il regime ha nominato l’ottantaseienne Jean Lucien Savi de Tove come Presidente al posto di Gnassingbe.

Ex politico senza né infamia né lode, Tove era assente dalla vita politica da almeno venti anni, e da quando ha assunto l’incarico è praticamente invisibile.

Nel frattempo, Gnassingbe, che è spesso in viaggio, deve ancora formare un nuovo Governo, come se i leader del Paese fossero completamente disinteressati dei suoi reali problemi.

L’ondata di manifestazioni può essere vista come una reazione in differita alla nuova Costituzione, approvata nell’aprile 2024 da un Parlamento dominato dal Partito di governo Unione per la Repubblica di Gnassingbe, senza un referendum pubblico.

All’epoca, i Partiti dell’opposizione avevano tentato di mobilitare l’opinione pubblica, ma ogni sforzo era stato represso. Per gli analisti, l’arresto di Aamron è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

La portata di questa ondata di manifestazioni sta nella sua indipendenza dai Partiti politici di opposizione, che hanno perso credibilità a causa delle loro divisioni interne e dai sospetti di essere stati cooptati dal regime.

Le ultime grandi proteste in questo piccolo Paese dell’Africa occidentale risalgono al 2017-20018, guidate da Partiti che poco dopo hanno preso parte a un sedicente dialogo politico organizzato dal regime, rendendole di fatto nulle. Una mossa vista come un tradimento dai manifestanti.

Tuttavia, la mancanza di un’organizzazione formale dietro all’attuale movimento potrebbe limitarne l’impatto. Ma per ora l’onda pare stia prendendo vigore.

Il Togo “politico”

I detrattori della nuova Costituzione accusano il regime di trasformare il Togo in una sorta di regno.

Il capo dell’esecutivo non viene eletto, detiene un potere incontrollato senza limiti di mandato. Ma diversi analisti politici sostengono che il Paese funzioni di fatto così da anni: l’esempio più palese la “successione” di Faure Gnassingbe al padre, una vera successione dinastica avvenuta senza nessuna elezione.

Gnassingbe padre salì al potere con un colpo di Stato militare nel 1967 dopo aver personalmente assassinato Sylvanus Olympio,primo Presidente del Paese dopo l’indipendenza ottenuta nel 1963.

Nonostante Faure fosse stato preparato per anni dal padre ad assumere il comando, la sua ascesa al potere nel 2005 non è stata lineare. Scoppiarono molte proteste, rapidamente represse con una violenza tale da lasciare il popolo sotto choc per anni.

La nuova Costituzione elimina anche la causa di cicliche tensioni politiche e momentum per la causa delle opposizioni politiche: le elezioni presidenziali dirette ogni cinque anni.

Di fatto, le elezioni politiche sono più facilmente manipolabili dal regime che utilizzando i brogli elettorali per privilegiare le sue roccaforti rurali, a discapito delle aree urbane dove gli stati d’animo si infiammano più facilmente.

Le proteste di giugno miravano anche ad offuscare l’immagine internazionale di Gnassingbe.

Mancando la legittimità interna, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha cercato di compensare attraverso l’attivismo diplomatico, posizionandosi come mediatore nella situazione di stallo tra l’Alleanza degli Stati del Sahel (AES) e la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS).

Recentemente è stato anche nominato dall’Unione Africana per comporre il conflitto tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo.

Un tempo strettamente allineato con la Francia, che lo ha aiutato a salire al potere dopo la morte del padre, Gnassingbe sta ora cercando di cavalcare l’onda del panafricanismo e del sentimento antioccidentale che ha travolto l’Africa occidentale.

Il Ministro degli Esteri Robert Dussey ha persino dato da intendere che il Togo potrebbe prendere in considerazione l’adesione all’ AES.

Incredibilmente l’idea non è stata accolta malissimo da una popolazione disillusa sull’operato di una ECOWAS incapace di esercitare alcuna pressione sulle élite politiche del Togo.

Tuttavia, in molti mostrano diffidenza perché l’adesione all’AESsignificherebbe una conferma ulteriore dell’autoritarismoincosciente del governo, alla pari degli Stati membri, tutti governati da giunte militari non elette.

Fondamentalmente, Gnassingbe deve in gran parte all’esercito la sua presa sul potere, un’eredità lasciata da padre.

Il corpo degli ufficiali è dominato dall’etnia del Presidente del Consiglio, una strategia scelta per garantirsi la fedeltà.

Da qui la quasi certezza che le proteste avranno poche possibilità di riuscita finché l’esercito rimane leale.

Ma non si può escludere niente, perché forse qualche crepa potrebbe formarsi nell’élite.

Margherita Gnakade, ex Ministro della difesa (2020-2022) e cognata di Gnassingbe è diventata voce critica del regime. Molto popolare tra i soldati, aveva pianificato di aumentare gli stipendi delle truppe che combattevano gli jihadisti del nord, ma è stata rimossa prima che potesse attuare la sua riforma.

Ma rimane, ad oggi, una voce isolata rendendo la famiglia che governa il Togo da quasi 60 anni la più antica dinastia dell’Africa, arrocca a un potere senza data di scadenza.