Israele. La condanna di 28 Paesi

Davanti agli ultimi sempre più gravi avvenimenti accaduti nel conflitto tra Israele e Palestina, si approfondisce la crepa nel supporto occidentale a Israele. Ventotto Paesi hanno firmato un appello contro quest’ultimo. Tra i firmatari Italia, Gran Bretagna, Francia, Canada, Giappone, Australia, ma non Stati Uniti e Germania.

«Condanniamo la distribuzione di aiuti con il contagocce e l’uccisione disumana di civili, compresi bambini, che cercano di soddisfare i loro bisogni più basici, quali acqua e cibo», si legge nel testo. Il rifiuto israeliano di «fornire assistenza umanitaria essenziale alla popolazione civile è inaccettabile» così come «lo sfollamento forzato permanente» o l’idea di una «città umanitaria» dove i palestinesi, è stato spiegato da Tel Aviv, potrebbero entrare, ma non uscire se non morti o esuli. A parte Spagna e Irlanda, la posizione più ferma sembra quella britannica. «Israele deve spiegare quale giustificazione militare vi possa essere dietro gli attacchi in cui sono stati uccisi bambini disperati e affamati», ha detto il ministro degli Esteri britannico, David Lammy.

Israele ha definito la dichiarazione dei 28 come «scollegata dalla realtà» e ha ribattuto che andrebbe rivolta ad Hamas e non allo Stato ebraico. Lo stesso argomento utilizzato dall’ambasciatore Usa a Gerusalemme Mike Huckabee. «Disgustoso!», ha scritto su X, «25 nazioni fanno pressione su Israele invece che sui selvaggi di Hamas!». In una posizione intermedia il cancelliere tedesco Friedrich Merz che non ha firmato il documento dei 28, ma ha comunque sostenuto che «ciò che sta facendo Israele non è accettabile». In tutta la Striscia, secondo le autorità locali, ci sarebbero stati 130 i morti e più di mille i feriti tra domenica e ieri per i colpi di Tel Aviv. Uno dei bilanci più sanguinosi delle ultime settimane.

Inoltre, ad essere stata attaccata è stata la residenza del personale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a Deir al Balah, nella striscia di Gaza, come ha dichiarato il direttore generale dell’agenzia sanitaria Tedros Adhanom Ghebreyesus in un post su X, affermando che anche il magazzino principale della residenza è stato attaccato. “I militari israeliani sono entrati nella struttura, costringendo donne e bambini a evacuare a piedi verso Al-Mawasi nel mezzo di un conflitto attivo”, ha scritto. “Il personale maschile e i suoi familiari sono stati ammanettati, spogliati, interrogati sul posto e sottoposti a controlli con armi da fuoco. Due membri del personale dell’OMS e due familiari sono stati arrestati. Tre sono stati successivamente rilasciati, mentre un membro del personale rimane detenuto. 32 membri del personale dell’Oms e i loro familiari sono stati evacuati presso l’ufficio dell’Oms non appena è stato possibile accedervi” E ha aggiunto: “L’Oms chiede l’immediato rilascio del personale arrestato e la protezione di tutto il suo personale.”

La situazione è catastrofica. Secondo un’analisi di LifeGate, il sistema di aiuti umanitari della Gaza Humanitarian Foundation (GHF), controllato da Israele, mira a concentrare i palestinesi nel sud della Striscia e spingere la società di Gaza verso il collasso. Sono le conclusioni di una nuova analisi di Forensic Architecture, agenzia di ricerca con sede alla Goldsmiths University di Londra, che ha analizzato le conseguenze negative dello smantellamento del sistema rodato di distribuzione degli aiuti umanitari gestito dall’Onu. Un nuovo studio di Forensic Architecture denuncia come l’architettura spaziale della distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza sia speculare al genocidio Secondo il team di Forensic Architecture, con il nuovo sistema militarizzato e inefficiente di distribuzione degli aiuti, gestito dalla Gaza Humanitarian Foundation, il genocidio del popolo palestinese andrebbe avanti anche in caso di un cessate il fuoco.