 Le sorti di Gibilterra dopo la Brexit

Nel 2021, il Regno Unito è uscito ufficialmente dall’Unione Europea. Tuttavia, il 96 per cento degli abitanti del territorio d’oltremare di Gibilterra ha votato contro la Brexit in vista dei duri riscontri economici che avrebbe potuto provocare, soprattutto alla salvaguardia dell’exclave con la Spagna fondamentale anche per l’economia spagnola parallela. La disoccupazione in Campo de Gibraltar, territorio spagnolo confinante con Gibilterra, patisce la povertà con quasi il 40 per cento di disoccupazione. Ciononostante, la Rocca riesce a raggiungere traguardi

Il compromesso per il proseguimento dell’exclave: addio alla Verja e l’arrivo dello Schengen

Per la fortuna dei gibilterrini e gli spagnoli, nel 2020 si è trovato un accordo per facilitare gli spostamenti nel territorio. Gibilterra ha aderito all’Area Schengen, ovvero una zona che comprende la maggioranza dei paesi appartenenti all’Unione Europea, dove i controlli alle frontiere interne sono stati aboliti.

Questo ha portato all’eliminazione della Verja, frontiera tra l’exclave britannica e La Línea de la Concepción. Questo ha comportato, come ha dichiarato l’ex ministro spagnolo Arancha Gonzalez Laya, alla libera circolazione dei paesi dell’Unione Europea, inclusi i membri dell’area Schengen. Invece, i britannici dovranno continuare a usare il passaporto.

Sono grandi passi avanti per Gibilterra, uno stato in Europa non ancora membro dell’Unione Europea.

Gibilterra, terra contesa

I gibilterrini hanno sempre puntato all’indipendenza,è dotata di un autogoverno e ampia autonomia decisionale, eppure resta la posizione strategica prediletta del Regno Unito, restandone dipendente sul piano di politica estera. Non a caso, le trattative d’exclave sono state curate dal Foreign Office, il Ministero degli Esteri britannico. Ma il destino di Gibilterra è segnato: sarà per sempre la terra contesa fra Inghilterra e Spagna, come è sempre stato.

Il potere navale britannico predomina la Rocca dal trattato di Utrecht nel 1713, passaggio di dominio dai Borbone agli Stuart. Era una conquista eccezionale, consentiva all’Impero Britannico di ottenere il proprio posto nei grandi commerci mediterranei dell’epoca e anche di protezione da eventuali attacchi da Spagna e Francia, funzione tornata utile nella storia fino alle operazioni in LIbia del 2011.

Dall’altra parte, la ferita della perdita è ancora aperta. La Spagna sogna dal franchismo una “reconquista” di Gibilterra, proprio nell’agenda politica del partito conservatore Vox c’è l’intenzione di riappropriarsi della Rocca. L’instabilità del governo Sanchez, disinteressato all’idea di espansione, preoccupa i gibilterrini di perdere autonomia in vista delle prossime elezioni, dove Vox appare come il partito favorito.

Il futuro contesto politico spagnolo rende la questione del territorio d’oltremare inconclusa, dopo tre anni di stabilità si aprono nuovi scenari.