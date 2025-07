Rimpasto a Kiev: nuova leadership per rafforzare i legami con gli USA e rilanciare l’economia

A tre anni dall’inizio della guerra, l’Ucraina di Vladimir Zelensky si prepara a voltare pagina. Con la guerra ancora in corso e una popolazione stremata dal conflitto, il presidente Ucraino ha individuato due priorità fondamentali per il futuro del paese. Rinsaldare i rapporti con l’America di Donald Trump e rilanciare l’economia del Paese. Per farlo, però, occorre mettere le mani tra gli equilibri interni del governo.

Yuliia Svyrydenko: protagonista del piano di Zelensky

Zelensky guarda in faccia i suoi obiettivi e non sembra aver paura di stravolgere tutto. A dimostrarlo, l’annuncio di un profondo rimpasto che potrebbe cambiare il volto dell’esecutivo ucraino.

A rappresentare il volto di questo cambiamento sarà soprattutto Yuliia Svyrydenko, attuale ministro dell’Economia. Zelensky ha indicato proprio lei come candidata alla guida del nuovo governo, una scelta che segnala chiaramente la volontà di imprimere una svolta pragmatica e internazionale alla leadership del Paese. Se la nomina verrà approvata dal Parlamento, Svyrydenko, 39 anni, diventerà la seconda donna premier nella storia dell’Ucraina, dopo Yulia Tymoshenko, storica protagonista della Rivoluzione Arancione.

La scelta non è casuale. Svyrydenko è una figura centrale nell’attuale governo, con una forte esperienza diplomatica ed economica. È considerata molto vicina ad Andriy Yermak, potente capo di gabinetto di Zelensky, ed è apprezzata negli ambienti internazionali per il suo ruolo nei negoziati con l’amministrazione Trump. In particolare, ha guidato i colloqui con il Segretario al Tesoro Scott Bessent, che hanno portato alla firma di un importante accordo sui minerali strategici, risorsa chiave per l’industria militare e tecnologica ucraina.

Non cambierà solo il primo ministro

Il rimpasto non riguarderà solo la guida del governo. Anche il ministro della Difesa, Rustem Umerov, si prepara a un cambio di ruolo. Il 43enne è infatti destinato a diventare ambasciatore ucraino a Washington, una posizione chiave in un momento di grande incertezza nei rapporti bilateral. Umerov avrà il delicato compito di mantenere solido il legame con un alleato fondamentale, cercando al tempo stesso di garantire il flusso di aiuti militari ed economici indispensabili per l’Ucraina.

Cambiamenti in arrivo

Lo scorso anno, Zelensky aveva deciso di cancellare le elezioni per ragioni di sicurezza legate al conflitto in corso. Oggi, invece, sembra puntare su un profondo rinnovamento degli organi di governo per dare un segnale forte di cambiamento e unità. In un’Ucraina stremata dalla guerra, il rinnovamento della leadership potrebbe rappresentare un primo passo concreto verso la ricostruzione e, soprattutto, verso una pace duratura.