La Groenlandia: la 51esima stella americana?

Da anni, i media parlano di una volontà degli Stati Uniti di conquistare la Groenlandia. La presenza americana è costante da oltre settant’anni, ma sembra voler andare oltre con il governo Trump. L’attrattiva del paese verso l’impero statunitense è apparentemente curiosa: perché un’isola scandinava, quasi completamente ghiacciata, è un possedimento allettante?

Un porto sicuro sin dalla Guerra Fredda

La posizione geografica della Groenlandia è versatile per la difesa statunitense. E’ situata perfettamente fra l’America e l’Europa, in particolare Islanda e Regno Unito e in tempi di crisi potrebbe essere fondamentale il suo controllo. Si tratterebbe di un “chiudere il divario”, ovvero impedire che una marina nemica possa uscire dal Mar di Norvegia e avvicinarsi al continente americano.

Non a caso, nel 1959 in piena “red scare” venne costruita una delle più distese basi militari USA: la Pituffik Space Base, in passato Thule Air Base. Realizzata grazie all’acquisto del territorio danese nel 1953, dove risiedeva una comunità Inuit costretta a trasferirsi a 110 km di distanza nell’attuale villaggio di Qaanaaq. Per decenni, gli aerei americani sorvolarono l’area per assicurarsi che non ci fosse alcun rischio di attacco missilistico sovietico.

Il 1957 fu importante per l’esercitazione Strikeback, la più grande esercitazione navale in tempo di pace della storia. Consisteva nella simulazione di un attacco sovietico, rappresentato con la Flottiglia Arancione, contro la NATO, rappresentata con la Flottiglia Azzurra composta da un grande numero di sottomarini. L’altro obiettivo della simulazione era testare degli attacchi aerei imbarcati su portaerei sulla Flottiglia Arancione lungo il fianco settentrionale della NATO in Norvegia.

Il ritorno in campo degli Stati Uniti nelle attuali crisi crisi geopolitiche rende nuovamente cruciale la PItuffik Space Base.

La visione dell’amministrazione Trump sulla Groenlandia

L’attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump è da anni che fa pressione sull’annessione della Groenlandia nello stato. Nel maggio di quest’anno, ha rilasciato una confessione a dir poco controversa: «Non lo escludo. Non dico che lo farò, ma non escludo nulla». Riguardo all’utilizzo della forza sulla regione autonoma danese «Abbiamo un disperato bisogno della Groenlandia». Appare disposto a qualunque costo, l’amministrazione danese e groenlandese si è dimostrata (ovviamente) contrariata alle proposte, una delle ipotesi più estreme è quella che Trump dia quattro milioni a ogni cittadino groenlandese per ottenere consensi, ovvero 60 miliardi di dollari, improbabile per la spesa di bilancio USA.

La motivazione principale dell’ambizione del tycoon è certamente di rivendicare il suo potere su Mosca e Pechino. Negli ultimi anni, anche la Cina ha manifestato interesse verso la Groenlandia, tentando di investire nei suoi porti e riuscendo a ottenere concessioni per progetti infrastrutturali e minerari. Lo stesso vale per la Russia che si sta stabilizzando gradualmente nella regione Artica. Questo ha portato recentemente il vicepresidente JD Vance a far visita Nuuk, capitale della Groenlandia per discutere con le autorità locali. Vance le ha accusate duramente di aver reso meno alla sicurezza NATO, dopo i molteplici insediamenti sino-russi nell’isola. Più che mai, Washington aumenterà la sua attività nell’Artico.

La seconda è indubbiamente le risorse della Groenlandia: uranio, rame, grafite, litio, oro, titanio, stagno, platino, zirconio etc. Fonti dello US Geological Survey sostengono che l’isola potrebbe contenere 38 dei 50 minerali strategici identificati dagli Stati Uniti. Il riscaldamento globale e lo scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia consentirebbe accedere a delle aree del sottosuolo una volta considerate “troppo costose” da lavorare per il ritrovamento dei minerali. Sarebbe la svolta per la guerra economica fra Stati Uniti e Cina, permettendo di superare i livelli di produzione cinese.