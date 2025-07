Una nuova mappa dei BRICS sta prendendo forma

Mentre il gruppo BRICS si prepara per il vertice che si terrà in Brasile a luglio, vediamo emergere una nuova mappa dell’allineamento mondiale, guidata non da alleanze militari o ideologie, ma dalla spinta per nuove partnership, volte alla realizzazione del multilateralismo, di nuovi commerci e dello sviluppo.

Negli ultimi due anni, i BRICS hanno ampliato in modo significativo la loro lista di membri e partner, man mano che gli Stati perseguono nuove opportunità economiche, influenze politiche e maggiore resilienza a fronte del crescente uso delle sanzioni come strumento di politica estera e alle riforme istituzionali mondiali in stallo.

Oggi, con Washington che si ritira sempre più dalle principali istituzioni internazionali e i dazi statunitensi che sconvolgono i mercati mondiali, i BRICS sono sempre più sotto i riflettori, apparendo come nuovo campione di multilateralismo.

Percorso dei BRICS negli ultimi anni

Fin dagli esordi, i BRICS si sono basati su due pilastri: la determinazione a tracciare un percorso indipendente e la spinta ad investire in nuove istituzioni internazionali.

Frustrato dallo stallo delle riforme della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale promesse all’indomani della crisi finanziaria mondiale, il gruppo si è impegnato a creare i propri quadri finanziari.

Dal 2014, quando hanno lanciato la Nuova Banca di Sviluppo e l’Occidente ha imposto le prime sanzioni alla Russia, i BRICS hanno rapidamente ampliato la loro capacità istituzionale e il coordinamento politico.

Nonostante le differenze interne, rimane unita nel rifiutare la coercizione economica esterna e nel promuovere la diversificazione monetaria per rafforzare la sovranità economica dei suoi membri.

I BRICS si sono già impegnati a rafforzare la cooperazione finanziaria nel 2024, durante il vertice di Kazan, in Russia, creando un sistema di regolamento transnazionale e rafforzando le infrastrutture bancarie e dei mercati finanziari.

Il vertice del 2024 ha anche incaricato i funzionari finanziari del gruppo di valutare e rendicontare ai BRICS sull’utilizzo delle valute locali, sui mezzi di pagamento e sulle piattaforme di regolamento.

Questi sforzi, abbinati a un maggiore impegno con i Paesi BRICS+ e al riallineamento delle catene di approvvigionamento, contribuiscono a ridurre la dipendenza dal dollaro.

Questo programma è tornato sotto i riflettori dopo la recente minaccia del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di imporre tariffe del 100% ai Paesi BRICS qualora cercassero di portare avanti il progetto di de-dolarizzazione.

In risposta, il Presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha ribadito l’impegno del gruppo nello sviluppo di piattaforme di pagamento indipendenti.

Tuttavia, come ha evidenziato il direttore della Banca centrale brasiliana Nilton David, i BRICS attualmente non hanno la base di asset per sfidare il dollaro, e potrebbe volerci un decennio per costruire la capacità di mercato necessaria per farlo.

Questo slancio sta plasmando anche l’agenda commerciale dei BRICS.

Il ritiro dell’Amministrazione Trump dagli accordi mondiali, in particolare sul commercio, ha galvanizzato i BRICS sulla strada del riempimento di questo vuoto.

Nel maggio del 2025, i Ministri del Commercio dei BRICS hanno adottato una dichiarazione in cui chiedono il rafforzamento del sistema commerciale multilaterale, sollevando al contempo preoccupazioni per le misure distorsive degli scambi e delineando tre priorità condivise: riforma dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO); il rinnovo della strategia di partenariato economico BRICS 2030; e lo sviluppo dell’economia digitale.

Questa accelerazione nelle sue politiche si basa sull’ampliamento del gruppo, che ha portato i partner commerciali chiave ad approfondire i commerci all’interno e all’esterno dei BRICS, e a lanciare nel 2024 un quadro consultivo informale che ha creato una piattaforma per coordinare le posizioni dei BRICS all’interno del WTO.

L’onda BRICS: chi c’è veramente e chi vorrebbe esserci

Oltre al coordinamento commerciale, i BRICS stanno espandendo la loro portata geopolitica costruendo una più ampia coalizione di Stati sulla stessa lunghezza d’onda.

Nella governance globale è la dimensione a conferire influenza, ma l’incidenza dipende nel mobilitare un numero decisivo di Stati determinati a rimodellare le norme e le istituzioni globali.

Nel 2023, un rapporto intitolato “La politica della Russia nei confronti della maggioranza del mondo” e pubblicato sotto l’egida del Ministero degli Esteri russo, ha posizionato i BRICS come nucleo di una nuova architettura multilaterale che potrebbe emarginare l’Occidente.

La presidenza di turno del Brasile ha mitigato questa narrativa, raffigurando i BRICS come un “forum di coordinamento politico e diplomatico per i Paesi del Sud del mondo” (brics.br).

Per avere un’idea di quanto sia ampio questo forum oggi, dalle analisi dei media e delle fonti ufficiali esce fuori un’istantanea del panorama in rapida evoluzione nell’impegno mondiale dei BRICS.

Il gruppo comprende ora 10 membri accertati, che comprendono i cinque Stati appartenenti da lunga data al gruppo (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), più cinque nuovi iscritti che hanno aderito formalmente nel 2024 e nel 2025: Egitto, Etiopia, Indonesia, Iran, ed Emirati Arabi Uniti.

Inoltre, c’è un affiliato senza conferma, ovvero l’Arabia Saudita, e 10 Stati partner: la Bielorussia, Bolivia, Cuba, Kazakistan, Malesia, Nigeria, Thailandia, Uganda, Uzbekistan e Vietnam.

Anche la Turchia è stata invitata ad aderire come partner.

Nell’analizzare i vari documenti pubblicati, ricorre il termine “richiesta” che si riferisce agli Stati che hanno annunciato pubblicamente la loro candidatura. Altri potrebbero aver fatto domanda privatamente, e il loro numero non è quantificabile.

Secondo un rapporto del New Indian Express dell’ottobre 2024, 34 Paesi si sono rivolti ai BRICS per l’adesione.

Dopo il vertice di Kazan, un funzionario russo ha affermato che gli Stati interessati erano più di 24.

L’interesse proviene da gran parte del Sud del Mondo, anche se il coinvolgimento dell’America Latina è sceso molto, tanto che il Brasile sta cercando di portare Colombia, Uruguay e Cile nei colloqui dei BRICS+.

Alcuni Stati si sono ritirati dal gruppo, come l’Argentina, altri si sono visti respingere la richiesta, come il Venezuela.

Altri, come l’Algeria, non sono stati ammessi come membri a pieno titolo, ma hanno aderito alla Nuova Banca di Sviluppo, rimanendo comunque nell’orbita dei BRICS.

La maggior parte dei Paesi di questa “zona grigia”, appartiene all’ “Occidente globale”, sono prevalentemente Stati che hanno sanzionato la Russia, che di fatto gli ha precluso l’adesione secondo i parametri BRICS in corso.

Eppure, l’interesse persiste tra gli Stati occidentali, soprattutto tra quelli che cominciano a risentire dei dazi statunitensi e del ridimensionamento multilaterale.

Il Presidente francese Emmanuel Macron si è già attivato per aprire un dialogo con i BRICS e un ex politico canadese ha proposto la candidatura del suo Paese come compensazione alle misure commerciali restrittive degli Stati Uniti.

Rimane da vedere se i BRICS riusciranno a superare le rivalità interne, a fornire benefici tangibili in questo formato ampliato o persino perseguire un ulteriore allargamento.

Un esempio delle tensioni recenti si evidenzia nell’incapacità del gruppo di emettere un comunicato congiunto al termine della riunione dei Ministri degli Esteri che si è tenuta a Rio de Janeiro lo scorso aprile, dove i disaccordi sulla riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno spinto in Brasile, in qualità di presidente, a rilasciare solo una breve sintesi.

Ai potenziali candidati, il processo di adesione appare arbitrario: l’Algeria, per esempio, è stata scartata nonostante il suo attivismo durante la sua campagna di adesione.

Anche i vantaggi economici che deriverebbero dall’adesione non sono limpidi, poiché l’accesso al mercato, la condivisione e i legami con la Nuova Banca di Sviluppo rimangono fluidi.

E mentre la narrazione intorno alla crescita dei BRICS riecheggia, rimane la preoccupazione sul domino della Cina all’interno del gruppo.

Detto questo, la Cina sta adottando molte misure per accrescere il suo fascino, tra queste il recente impegno a concedere un trattamento dazi zero a 53 Paesi africani. Un esplicito sforzo a mostrare la sua volontà di approfondire i legami commerciali con il Sud del Mondo.

Allo stesso tempo, le recenti pressioni commerciali e diplomatiche di Washington stanno portando anche i partner tradizionalmente fedeli agli Stati Uniti a diversificare i loro vincoli economici ed esplorare la strada di un impegno con le istituzioni guidate dai BRICS.

La decisone della Colombia di aderire alla Belt and Road Initiative cinese e il suo ingresso nella Nuova Banca di Sviluppo, derivata dalle tensioni con Trump nate per via dei voli sì deportazione, segna un importante riallineamento strategico.

Equilibrio tra multilateralismo e sovranità economica

Durante questo periodo di presidenza di turno, il Brasile sta cercando di consolidare il consenso all’interno del gruppo incentrando l’agenda sullo sviluppo sostenibile.

Pertanto, le priorità fondamentali della presidenza brasiliana – salute, commercio, investimenti e finanza, governance dell’IA, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo istituzionale – tengono conto sia delle aree di bisogno che delle opportunità per il coordinamento interno.

All’esterno, i BRICS saranno testati sulle loro capacità di utilizzare i nuovi meccanismi di consultazione del WTO per plasmare il futuro del sistema commerciale globale, influenzare la diplomazia climatica e contribuire all’agenda degli Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile post-2030.

Al suo interno, i membri del blocco cercano di affermare un maggiore controllo sui propri sistemi alimentari e monetari, attraverso iniziative come il BRICS Grain Exchange e il BRICS Pay, per affermare la loro capacità organizzativa al di fuori dalle istituzioni occidentali.

Tuttavia, la leadership multilaterale non garantisce risposte efficaci alle crisi internazionali.

Sull’Ucraina e Gaza i BRICS non sono riusciti ad articolare una posizione unitaria o a offrire alternative di sicurezza credibili.

Per quanto riguarda il clima, la diplomazia verde del Brasile e le nuove iniziative per il ripristino del territorio e la biodiversità sono incoraggianti. Ma la cooperazione in materia di clima all’interno del gruppo è ancora nella sua fase formativa.

Per gli analisti, se i BRICS aspirano veramente a ricoprire il ruolo di tribuna per il Sud del Mondo, devono andare oltre, fissando obbiettivi congiunti tangibili, assumendo un ruolo guida nel monitoraggio e nel l’aumento dei finanziamenti per il clima e fornendo un piano credibile per rendere operativo e finanziare il suo meccanismo “danni e perdite”.

Mentre gli Stati Uniti si ritirano dalla leadership globale e il Brasile presenta la sua agenda per lo sviluppo sostenibile, i BRICS stanno emergendo come una piattaforma pragmatica per i Paesi che cercano una maggiore autonomia in un mondo frammentato.

Forse non offre ancora soluzioni immediate o solide garanzie istituzionali, ma per coloro che li osservano da lontano sta cambiando l’ottica nel loro calcolo strategico. Mentre persistono incertezze sul ruolo dei BRICS nell’ordine mondiale, comprese le preoccupazioni su alcuni dei suoi principali sostenitori e pratiche istituzionali, il rischio maggiore per alcuni Stati potrebbe risiedere proprio nell’essere lasciati indietro in un sistema le cui alternative nel quadro multilaterale si stanno rapidamente contraendo