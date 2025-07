EXIT, giovani sempre in rivolta

Nato nel 2000 da un gruppo di studenti universitari per la libertà serba e dei Balcani, il festival Exit è il più celebre evento musicale della Serbia (e forse del mondo). Musica dal reggae al punk, dal rock alla techno. Tenuto in estate, quest’anno dal 10 al 13 luglio, presso la Fortezza di Petrovaradin, situata nella città di Novi Sad. Un punto di riferimento per i giovani attivisti da venticinque anni, solidale ai movimenti femministi e lgbt.

La storia

Ci troviamo nel 2000, prossimi al termine del regime di Slobodan Milosevic. Il clima politico è incandescente nella nazione: è l’anno della Rivoluzione dei bulldozer. Così chiamata perché i manifestanti, giovanissimi, utilizzano veicoli pesanti come i bulldozer per raggiungere il Palazzo Serbo a Belgrado. Protestano l’elezione del socialista Milosevic quando è chiaro a tutti che ci sia stato un broglio elettorale. Sono cento giorni di lotta, gli scontri si concludono con l’annullamento delle elezioni. Qui nasce l’Exit Festival, chiamato originalmente: “EXIT – Via d’uscita da dieci anni di follia”

La prima edizione dell’Exit è situata all’università di Novi Sad, in ricordo di quegli anni di oppressione e violenza che hanno segnato l’intera penisola. Gli anni seguenti, la postazione del festival diverrà ufficialmente la Fortezza di Petrovaradin

Addio alla fortezza

Si pensa che questa sarà l’ultima edizione nel paese natale dell’Exit festival. La Serbia si trova ancora di maree di rivolte contro il governo, a oggi contro il presidente Aleksandr Vucic, accusato di limitare la democrazia del paese e di monopolizzare i social media. Vucic ha ripetutamente respinto le richieste di elezioni anticipate e ha accusato “potenze straniere” di alimentare il movimento di protesta guidato dagli studenti. Vucic, negli ultimi giorni, ha nuovamente respinto le richieste di elezioni anticipate e ha accusato i manifestanti di causare “terrore”.

Alla manifestazione del 28 giugno, a Belgrado, sono scese in piazza 140mila persone di cui metà si sono scontrate violentemente con la polizia. La motivazione è l’ennesimo segno della negligenza governativa, una tettoia di una stazione (inoltre appena ristrutturata) a Novi Sad è crollata provocando la morte di sedici persone. Questo ha portato i frequentatori dell’Exit festival ad appoggiare le proteste, portando divergenze con Vucic. Gli organizzatori confessano di aver subìto pressione da parte del governo e un taglio totale ai finanziamenti pubblici al festival musicale.

Ciononostante, l’Exit non demorde. E’ pronto a portare un’edizione indimenticabile che lascerà il segno nella storia del festival, sempre simbolo della libertà e dei diritti dell’uomo