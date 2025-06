Chi è Thomas Fugate e perchè è finito al centro del dibattito.

Non passa giorno in cui l’America non faccia parlare di sé. Dopo gli attacchi all’Iran degli ultimi giorni, l’attenzione si sposta ora su qualcosa di diverso. Questa volta nel mirino c’è Thomas Fugate. Un ventiduenne repubblicano, neolaureato in Scienze Politiche, attuale capo del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti.

Chi è Thomas Fugate

Classe 2002 e originario di San Antonio, in Texas, Thomas Fugate si è laureato in Politica e Diritto nel maggio 2024 alla University of Texas. Solo cinque anni fa faceva il giardiniere nel suo quartiere. Fino al 2023 lavorava in un supermercato. Nessuna esperienza in sicurezza, intelligence o affari internazionali. Eppure, oggi è a capo del Center for Prevention Programs and Partnerships (CP3), un’unità chiave del Dipartimento della Sicurezza Interna che si occupa di identificare e prevenire atti di terrorismo, violenza armata e crimini d’odio.

Qualche dubbio sulla nuova nomina

L’idea che un ventiduenne sia chiamato a guidare un intero dipartimento antiterrorismo sta sollevando comprensibili polemiche. Oltre alla sua giovanissima età, a destare perplessità è la totale assenza di esperienza nel settore. Un dettaglio che, soprattutto in un momento tanto delicato per gli Stati Uniti, non può essere ignorato. Nel suo curriculum, visibile pubblicamente su LinkedIn, non figura alcun incarico rilevante in ambito di sicurezza o intelligence. L’unico elemento degno di nota è il suo recente ruolo come “membro del team avanzato” durante alcuni eventi della campagna repubblicana: una mansione priva di collegamenti concreti con le competenze richieste per il delicato incarico che ora ricopre.

Chi c’era prima di lui?

Al suo posto, fino a poche settimane fa, c’era Bill Braniff. Una figura di riferimento nel campo della prevenzione del terrorismo in quanto ex direttore del National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) e docente a West Point. La sua uscita dall’incarico è avvenuta in seguito a una serie di tagli al personale del Dipartimento, che hanno ridotto sensibilmente l’organico del centro. In segno di protesta e solidarietà verso i colleghi licenziati, Braniff ha lasciato l’incarico nel marzo 2025, sollevando preoccupazioni tra gli esperti per il futuro della prevenzione antiterrorismo negli Stati Uniti. Ora tocca a Fugate gestire un programma di sovvenzioni da 18 milioni di dollari destinato a sostenere le comunità locali nella lotta contro l’estremismo violento. Una responsabilità enorme, in un contesto politico e internazionale ad alta tensione.

La sua nomina sembra rispondere più a logiche politiche che a un percorso costruito su competenze consolidate nel settore della sicurezza. Un incarico arrivato in tempi rapidissimi, che solleva interrogativi tra esperti e osservatori. In un momento in cui le minacce alla sicurezza interna aumentano e il contesto internazionale è altamente instabile, sono in molti a domandarsi se sia prudente affidare la guida di un’unità tanto strategica a una figura così giovane e priva di esperienza specifica.