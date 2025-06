Incertezza a Qom: chi sarà il successore dell’ayatollah?

L’escalation avvenuta nell’ultima settimana in medioriente porta grandi cambiamenti e rischi per i diversi fronti. Il 14 giugno l’Iran ha risposto all’offesa missilistica di Israele bombardando il centro amministrativo de facto dello stato ebraico, prima volta dall’attacco del 7 ottobre 2023. A seguito della vicenda, Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato: “Colpiremo ogni obiettivo degli ayatollah”. Tuttavia, il timore per la successione del leader iraniano Ali Khamenei provocava forti preoccupazioni fra le stanze dell’Assemblea degli Esperti sin dal 15 novembre scorso. La corsa alla scelta del futuro rappresentante della Repubblica Islamica si fa ansante.

Preoccupazioni per l’assassinio dell’ayatollah

Sono aperte da tempo le discussioni sul successione di Khamenei. Il primo ad annunciarlo è stato il leader temporaneo della preghiera del venerdì a Isfahan Abolhassan Mahdavi, non la prima volta che un funzionario religioso rilascia una dichiarazione simile. L’Assemblea degli Esperti, organizzazione responsabile della scelta del prossimo Ayatollah comunica che sono stati selezionati i tre potenziali successori di Khamenei, ma i nomi restano riservati.

Durante l’ultima Jumu’a, l’ipotesi di una preoccupazione per un attentato alla vita dell’ayatollah è stato rafforzato. Mahdavi ha evidenziato che la Guida Suprema è fisicamente in salute e non mostra indicatori di malattia.

Chi è Mojtaba Khamenei, il favorito alla successione

Gli analisti ritengono il secondogenito dell’ayatollah il principale candidato. Nato l’8 settembre del 1969, ha studiato teologia insieme, oltre a suo padre, a Mahmoud Hashemi Shahroudi, presidente della Corte suprema dell’Iran dal 1999 al 2009. Successivamente diventato docente nel seminario di Qom e veterano della guerra Iran-Iraq.

La sua influenza politica è sentita nel paese da anni. Precedentemente affiliato al Presidente Mahmoud Ahmadinejad che ha sostenuto nelle elezioni presidenziali del 2005 e del 2009. Mehdi Karroubi, candidato riformista alle seconde elezioni, ha accusato Mojtaba Khamenei di aver svolto un ruolo di primo piano nell’orchestrazione elettorale di Ahmadinejad nel 2009. C’è stata una speculazione sull’influenza del secondogenito di Khamenei nella repressione dei manifestanti antigovernativi nel giugno 2009. E’ stato accusato di essere una figura chiave del gruppo paramilitare Basij.

Mojtaba Khamenei è sempre affianco del padre e viene considerato suo fedele consigliere, fattore non completamente apprezzato. La scelta della Guida Suprema dovrebbe spettare all’Assemblea degli Esperti, non dall’ayatollah stesso. Non a caso, le testate giornalistiche statunitensi smentiscono la forza del seguito di Mojtaba. Le fonti non sono considerate sufficienti per farlo eleggere prossimo ayatollah.

Alireza Arafi e Hashem Hosseini Bushehri: il secondo e il terzo probabile candidato

Alireza Arafi, appartenente a una famiglia molto vicina al deceduto Ruhollah Khomeini, è a sua volta in cima fra i probabili candidati. Nato nel 1959, a Meybod. Personalità in vista: responsabile della preghiera del venerdì a Qom, membro del Consiglio dei Guardiani e secondo vicepresidente dell’Assemblea degli Esperti. Le posizioni significative di Arafi gli consentirebbero di diventare un successore di Ali Khamenei.

Assieme a Alireza Arafi, abbiamo Hashem Hosseini Bushehri. Nato nel 1956, a Bushehr. È il primo vicepresidente dell’Assemblea degli Esperti, il capo della Società del Seminario di Qom e il leader della preghiera del venerdì temporaneo a Qom. Avvantaggiato dai suoi stretti legami con Khamenei.

Restano poco probabili o improbabili pretendenti al ruolo di ayatollah. Mehdi Mirbagheri, filosofo a capo dell’Accademia delle scienze islamiche di Qom, nonostante la rilevanza mediatica. Ali Khomeini e Hassan Khomeini, nipoti del fondatore della Repubblica Islamica, quest’ultimo è stato escluso dall’Assemblea degli Esperti nel 2016.

L’ex presidente Ebrahim Raisi era fra i favoriti insieme a Mojtaba. è morto in circostanze indefinite in un incidente in elicottero il giorno prima dell’elezione del nuovo presidente dell’Assemblea degli Esperti a maggio. Nel frattempo, l’ayatollah Ahmad Khatami, che aveva critico verso di Mojtaba Khamenei, è stato rimosso dal presidium dell’Assemblea.

In un contesto di crescente tensione e instabilità interna, il quesito della successione della Guida Suprema dell’Iran è cruciale per le sorti del conflitto mediorientale