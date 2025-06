Apartheid di genere in Afghanistan

L’ Afghanistan sprofonda sempre più nella condizione di apartheid di genere. Malgrado la rete di resistenza e la tenue speranza di riforme, i talebani portano avanti il loro programma che ha come obbiettivo far totalmente sparire le donne dagli spazi pubblici.

Il secondo giorno di ogni nuovo anno, dopo le celebrazioni per il Nowruz (capodanno persiano), le campane delle scuole suonano in tutto l’Afghanistan. Un’occasione importante, che dà inizio anche al nuovo anno accademico per le scuole e per le università. Un’occasione negata oggi alle giovani donne. Questa purtroppo non è una novità, molte madri di queste giovani donne hanno a loro volta subito l’oscurantismo talebano, trent’anni fa.

Secondo l’UNICEF sono oggi 2,2 milioni le ragazze che non possono più andare a scuola. Private della possibilità di studiare, vedono svanire i loro sogni e le loro speranze di affermazione e autonomia, sempre più a rischio di vedersi protagoniste di matrimoni combinati, mogli e madri prima ancora di aver raggiunto la maggiore età.

Un divieto ipocrita dalle conseguenze disastrose



Il gruppo fondamentalista islamista, che ha ripreso il potere nel Paese il 15 agosto del 2021, aveva inizialmente mostrato una piccola apertura sul percorso scolastico delle bambine, permettendogli di proseguire gli studi dopo le medie.

Ma nel marzo del 2022, le ragazze sono state costrette a rimanere a casa. La decisione doveva essere “temporanea”, ma da allora non è stata più ritirata.

Secondo un’inchiesta dell’Afghan Analysts Network, in questi tre anni però, i talebani hanno continuato a mandare le loro figlie nei migliori licei e università del Pakistan e del Qatar. Atteggiamento che poco sorprende se pensiamo al comportamento di molti altri oligarchi.

Tra la popolazione, qualche temerario manda le proprie figlie in scuole clandestine, dando vita a sempre più iniziative territoriali di resistenza alle proprie leggi.

Il divieto va oltre la scuola. Lo scorso anno molte studentesse sono state escluse dagli istituti di formazione professionale in campo medico.

In un Paese che detiene nel mondo il secondo posto per tasso di mortalità materna, la carenza di personale medico femminile ha fatto sprofondare la sanità afghana, già in difficoltà, in una crisi profonda.

Il 90% della popolazione vive sotto la soglia di povertà. Numerose donne, spesso le uniche fonti di reddito della famiglia, sono state provate di stipendio. Quelle che ancora ricoprono qualche ruolo, come le insegnanti delle scuole pubbliche, vengono retribuite con stipendi che si aggirano intorno ai 60 euro, pagati una volta ogni tre/cinque mesi.

Far sparire le donne dalla sfera pubblica



Da tre anni, i talebani utilizzano la legge, la forza e le piattaforme mediatiche e religiose per cancellare le donne dalla vita pubblica e politica.

Dopo pochi giorni dal loro ritorno al potere, i talebani hanno imposto dei decreti definiti “Promozione della Virtù e della Prevenzione del Vizio”. In pochi mesi le donne hanno perso quasi tutti i loro diritti civili e umani. Oltre ad essere state bandite dagli spazi pubblici, i talebani hanno a poco a poco invaso la loro vita privata ordinando la sigillatura delle finestre di casa. L’attuale sistema giuridico si poggia su una lettura estrema della Sharia, sprovvista di qualsiasi consenso tra gli eruditi musulmani, anche conservatori.

Nonostante il dichiarato sostegno alla libertà di espressione e di stampa “entro i limiti permessi dall’Islam” i talebani hanno vietato non solo la libertà di espressione delle donne in pubblico e nei media, ma anche per strada, vietando loro di parlare. Arrecando il pretesto della religiosità, si afferma che “sentire la voce di una donna sconosciuta sarebbe un ‘peccato mortale’ per gli uomini, che verrebbero ‘provocati’ dalla loro voce”. È Hibatullah Akundzada, capo islamico radicalizzato, a dettar legge nonostante sia recluso a Kandahar.

Pericoli nascosti nell’apartheid di genere

Moltissimi dirigenti sono dei chierici semi analfabeti incapaci di decifrare gli insegnamenti alla base della loro religione.



Questo sistema di oppressione e di dominazione istituzionalizzata viene definito come “apartheid di genere”, nozione apparsa tra le militanti afghane dopo la presa di Kabul dai talebani nel 1996.

Il suo utilizzo, difeso dalle attiviste in esilio come Sima Wali e Maria Bashir, si sta sempre più diffondendo dal ritorno dei talebani al potere nel 2021, ma viene anche rilanciato da altre sostenitrici delle libertà fondamentali per le donne, come durante l’esplosione del movimento “Donna, Vita, Libertà” nato in Iran poco tempo fa.



Da allora molte militanti esperte di diritto chiedono che questo concetto venga inserito ufficialmente nel diritto internazionale.

Questa vera e propria condizione di apartheid non va sottovaluta dal mondo esterno. Molti osservatori hanno evidenziato che la sottomissione delle donne è uno delle principali fattori predittivi dell’autoritarismo, dei conflitti interni e del terrorismo. I sistemi patriarcali normalizzano la violenza, creando condizioni sociali e contesti favorevoli alle attività terroriste.

Resistenza

Malgrado la repressione, le donne in Afghanistan continuano a lottare contro i tentativi di renderle invisibili.



Alcune di loro aprono scuole clandestine, altre piccole attività commerciali. Tutto deve però essere adeguato alle restrizioni sempre più opprimenti, cosa che comporta lavorare giorno e notte o essere accompagnate da un uomo della famiglia – un mahram – vero e proprio supervisore dei loro “rapporti” con il pubblico.

Molte donne usano l’arte, la tecnologia e i social network per dare voce ai loro appelli e provare a catturare l’attenzione mondiale. Un esempio è il documentario “Bread and Roses”, filmato con il cellulare dalle sue tre protagoniste. La regista esiliata Sahra Mani è riuscita a fare un toccante quadro della resistenza di tre donne all’imposizione di una vita in isolamento.

La sostenitrice dei diritti umani Farhat Popalzai ha fondato il “Movimento spontaneo di protesta delle donne afghane”, che organizza manifestazioni e riunioni clandestine grazie a gruppi su Whatsapp. La speranza è che questo movimento diventa una voce così forte da forzare le autorità a fare concessioni, sul modello della campagna “Women2Drive” lanciato dalla saudita Manal al-Sharif, che ha portato alla revoca nel 2018 del divieto di guida per le donne saudite.

Ricordiamo che Afghanistan non sono solo le donne ad essere messe sotto silenzio. Le minoranze afghane vivono sotto la costante minaccia di estinzione culturale e invisibilizzazione politica.

Anche il loro futuro dipende molto dalla capacità della comunità internazionale a denunciare e documentare le discriminazioni, offrire canali di esilio sicuri e fare pressione sul regime talebano affinché rispetti una minima forma di pluralismo.

In assenza di tale pressione, le politiche attuali rischiano di trasformare l’Afghanistan in uno spazio monolitico, congelato in un concetto rigido di identità nazionale e religiosa, che nega le molteplici realtà che compongono la società afghana.

Esistono canali che permettono a queste voci di farsi sentire.



Uno di questi è la diplomazia che, nonostante il consenso limitato raccolto dai talebani dal loro ritorno al potere e che pochi riconoscono ufficialmente, da qualche mese sta riallacciando discretamente i legami con Kabul.



Questa decisione si spiegherebbe per la volontà di incoraggiare il dialogo con la fazione “moderata” dei talebani. Alcuni alti rappresentanti si sono opposti, più o meno pubblicamente, alle politiche restrittive dettate da Hibatullah Akundzada.

Il sostegno alle ONG che lavorano da remoto, l’assegnazione di borse di studio per le rifugiate, la visibilità data alle donne afghane in esilio, sono tutti mezzi che danno una continuità alla resistenza, tutta.

Non si tratta solamente di difendere dei diritti astratti, ma di evitare una estinzione programmata di un intero pezzo della società afghana.