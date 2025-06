Prevista chiamata Trump-Musk

L’idillio della collaborazione fra Elon Musk e Donald Trump è giunto al termine. Negli ultimi giorni, i due giganti statunitensi si sono scontrati sulla piattaforma X scagliandosi pesanti accuse reciproche: il Tycoon sudafricano condanna il “One Beautiful Bill” per essere fiscalmente irresponsabile, chiama “ingrato” Trump e afferma che non avrebbe mai vinto le elezioni senza il suo sostegno. Dall’altra parte, il Presidente americano difende la legge e lo accusa letteralmente di “essere impazzito”. A salvaguardia della grande alleanza economica, la Casa Bianca organizza una telefonata.

Le conseguenze della fine della collaborazione

Dallo scontro fra i due miliardari, Elon Musk sarebbe quello a uscirne più ferito. “Il modo più semplice per risparmiare denaro nel nostro bilancio, miliardi e miliardi di dollari, è quello di interrompere i sussidi e i contratti governativi di Elon” Tuona sui social media Il Capo di Stato americano.

Già da giovedì, le azioni della Tesla sono scese del 14%. Inoltre, la rottura della collaborazione comporterebbe un grave taglio ai fondi di SpaceX. Di risposta, nei giorni precedenti il magnate dell’aereospazio ha minacciato di interrompere il progetto della navicella Dragon, da cui gli Stati Uniti dipendono per trasportare gli astronauti americani e i rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale. Ore dopo, è stata fatta marcia indietro scrivendo su X: “Buon consiglio. Ok, non dismetteremo Dragon” A seguito di un post intento a far ragionare Musk riguardo alla scelta drastica.

Tuttavia, il patron della Tesla non manca di risorse per fronteggiare lo scontro. Oltre a chiedere l’impeachment di Trump, è pronto a mostrare dei presunti documenti inediti del pedofilo Jeffrey Epstein dove il capo di stato è presente. Alcuni sospettano che Musk sia pronto a finanziare gli sfidanti del presidente repubblicano alle primarie del prossimo anno, pur di regolare i conti.

Il Presidente, esitante,appare teso nelle ultime ore per lo scontro. Non ci sono stati commenti su Musk a un evento alla Casa Bianca e, precedentemente, ha pubblicato un messaggio su Truth Social in cui affermava di non avere problemi a “rivoltarsi contro di lui”, ma che avrebbe preferito che avesse lasciato il servizio pubblico mesi prima.