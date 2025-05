Maduro vince le elezioni boicottate dall’opposizione

In Venezuela, ogni valutazione sui risultati elettorali richiede grande prudenza. Il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) di Nicolás Maduro è da anni accusato di brogli sistematici e repressione violenta degli oppositori. Le ultime elezioni parlamentari e regionali del 25 maggio non fanno eccezione, anzi: risultano ancora più controverse perché la principale esponente dell’opposizione, María Corina Machado, aveva invitato i suoi sostenitori a disertare le urne.



Come evidenziato dal quotidiano spagnolo El País, la vera protagonista di queste elezioni è stata l’astensione. Il comitato elettorale, controllato dal regime, ha comunicato un’affluenza del 42,6%, un dato già basso ma probabilmente distante dalla realtà. A rendere ancora più opaco il quadro contribuisce l’impossibilità di verificare i risultati in modo indipendente: il sito ufficiale incaricato di pubblicarli è inaccessibile dal 28 luglio, giorno delle presidenziali segnate da pesanti irregolarità, che Maduro ha dichiarato di aver vinto nonostante l’evidenza contraria.



Lo stesso consiglio elettorale ha ammesso che i voti effettivamente contati domenica sono poco più di 5 milioni, su un corpo elettorale di circa 21 milioni di persone. Anche accettando questi numeri, l’affluenza reale si attesterebbe attorno al 25%, molto al di sotto della cifra ufficiale. Nonostante l’opacità del processo, emergono due tendenze politiche importanti: da un lato, Maduro perde ulteriormente consenso in termini assoluti; dall’altro, l’opposizione esce indebolita, riuscendo a conservare solo uno dei quattro governatori regionali che deteneva in precedenza, lo stato di Cojedes, una regione poco popolata e marginale dal punto di vista politico.

Opposizione e urne vuote



María Corina Machado, costretta a muoversi in clandestinità perché da tempo nel mirino del regime, ha pubblicato domenica sui social diverse foto di seggi elettorali vuoti per sottolineare la bassa affluenza. La sua decisione di boicottare il voto era stata presa già durante la campagna elettorale, in un clima di repressione sempre più severa: molti esponenti dell’opposizione erano stati arrestati e nessuno si illudeva sulla regolarità del processo elettorale. Il crescente autoritarismo di Maduro e i brogli ampiamente documentati nella tornata precedente rendevano evidente che non si sarebbe trattato di elezioni libere né democratiche.



Il nuovo parlamento è quasi interamente composto da fedelissimi del presidente, tra cui spiccano la moglie Cilia Flores e il figlio Nicolás Maduro Guerra, indicato da molti come possibile successore del padre. Negli ultimi anni l’Assemblea Nazionale ha perso quasi tutte le sue funzioni e poteri, trasformandosi in un organo puramente simbolico, usato dal regime per mantenere un’apparenza di legittimità democratica, mentre le decisioni reali vengono prese da una struttura di potere sempre più centralizzata nelle mani di Maduro.



Machado ha affermato che l’85% dei venezuelani ha «disobbedito al regime»: una cifra difficile da verificare, ma che riflette comunque il progressivo calo di consenso verso Maduro, aggravato dalla profonda crisi economica che ha spinto milioni di venezuelani a emigrare negli ultimi anni. Il regime mantiene un controllo saldo su esercito, polizia e istituzioni chiave, cercando ancora di promuovere l’immagine di un governo rappresentativo della volontà popolare, anche se il rispetto, anche solo formale, delle regole democratiche è sempre più scarso. In questo senso, come osserva El País in un editoriale, in Venezuela «le elezioni, per come sono organizzate oggi, non sono parte della soluzione, ma parte del problema».