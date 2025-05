Il terremoto sta forse dando alla giunta militare del Myanmar una via d’uscita dall’isolamento

Dopo il violento terremoto dello scorso 28 marzo, il leader della giunta militare alla guida del Paese, il generale Min Aung Hlaing, ha richiesto aiuti internazionali, appello che non ha quasi precedenti.

Squadre di soccorritori sono state inviate da tutta la regione, con la maggior parte del supporto fornito da Cina, India e Stati membri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), della quale il Myanmar è membro.

Prove di uscita dall’isolamento

Le precedenti giunte militari in Myanmar sono note per aver sempre rifiutato gli aiuti esterni dopo qualsiasi disastro naturale.

È stata quindi per molti una sorpresa che questo regime, ripiegato su sé stesso e che ha rovesciato con un colpo di Stato nel 2021 il governo democraticamente eletto guidato dalla Lega Nazionale per la Democrazia (NLD), abbia emesso un simile appello.

Certamente la devastazione lasciata dal terremoto di magnitudo 7,7 ha avuto un ruolo determinante. Secondo gli ultimi rapporti, il sisma ha causato quasi 4.000 morti e più di 5.000 feriti.

Vicino all’epicentro, nella regione centrale di Sagaing, la distruzione è stata enorme, lasciando Mandalay, la seconda città del Paese, praticamente rasa al suolo.

Ma secondo gli osservatori, c’è stato molto di più dell’entità dei danni ad aver spinto la richiesta di aiuto: il terremoto ha colpito nel momento in cui la giunta stava cercando legittimità e riconoscimento all’estero per puntellare il suo fragile dominio, dopo anni di perdite militari per mano delle forze di resistenza.

Da parte loro, anche gli Stati della regione sembrano voler riprendere l’interazione con la giunta e intensificare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto post golpe in Myanmar.

In questo senso, il terremoto può fornire l’opportunità a Min Aung Hlaing di uscire dall’isolamento, cosa che fino poco tempo fa non era politicamente sostenibile.

L’ASEAN, con la Malesia alla presidenza fino a tutto il 2025, si è mossa in questa direzione dopo l’incontro dello scorso aprile a Bangkok del suo Primo Ministro Anwar Ibrahim con Min Aung Hlaing, incontro al quale ha partecipato anche l’ex Primo Ministro thailandese Thaksin Shinawatra.

Già nel corso dello scorso anno, potenze vicine come Cina e India avevano dato nuovo slancio alle relazioni con la giunta di Hlaing, desiderose entrambe di un ritorno alla stabilità lungo i loro confini e del mantenimento delle loro partecipazioni strategiche in Myanmar, compresi i progetti infrastrutturali su larga scala.

L’impegno post terremoto da parte dei leader dell’ASEAN potrebbe offrire alla giunta un’ulteriore ancora di salvezza.

Ma mostra anche la dura realtà. La giunta, che ha ancora una forte controllo su Naypyidaw e sulle aree centrali, rimane l’attore principale con il quale le potenze estere devono avere a che fare se vogliono in qualche modo influenzare gli eventi in loco.

L’impegno di Anwar

Gli sforzi fatti dall’ASEAN degli ultimi quattro anni, per tentare di influenzare la rotta presa dal Myanmar, non sembrano aver fatto progressi.

Un accordo in cinque punti, siglato dal blocco nell’aprile del 2021 a pochi mesi dal colpo di Stato, ha avuto poco più valore di un vago piano in vista di colloqui di pace che non hanno mai visto la luce.

L’accordo, non vincolante, chiede la cessazione della violenza e il dialogo tra tutte le parti, mediato da un inviato speciale dell’ASEAN. Ma, in virtù del principio di non ingerenza dell’ASEAN, è obiettivamente inutile senza il suo rispetto da parte della giunta, impegno che non è mai arrivato.

Da sottolineare che la mancanza di impegno del regime ha permesso all’ASEAN di impedire alle figure di spicco del governo guidato dalla giunta – noto come Consiglio di amministrazione dello Stato (State Administration Council SAC) – di partecipare ai vertici del blocco tenuti ai massimi livelli.

Tuttavia, a dicembre, i ministri degli Esteri del blocco hanno riferito di aver avuto discussioni “schiette” su come interagire con il Myanmar.

La Thailandia ha apertamente affermato che l’ASEAN potrebbe non avere altra scelta che affrontare direttamente la giunta, indipendentemente dal fatto che il regime in Myanmar venga giudicato o meno legittimo.

I segnali di un cambiamento nell’approccio sono stati notati all’inizio del mandato della Malesia alla presidenza di turno dell’ASEAN. Dopo un incontro tenutosi a Langawi a gennaio, il Ministro degli Esteri malese Mohamad Hasan ha riferito ai giornalisti che il suo governo “voleva sapere cosa avesse in mente il Myanmar”, anche se è stato molto attento nel non sbilanciarsi ed aggiungere che fermare la violenza doveva essere la priorità prima di qualsiasi decisione politica.

All’indomani del terremoto, Anwar si è sentito autorizzato a fare un passo avanti nella sua opera di sensibilizzazione, aprendo per la prima volta un canale di dialogo diretto con Min Aung Hlaing.

Durante il loro incontro del 17 aprile a Bangkok – il primo tra un Presidente dell’ASEAN e il leader della giunta dopo il colpo di Stato – Anwar ha detto che, oltre ai colloqui sugli aiuti umanitari, i due leader avevano discusso “sull’importanza di riportare il Paese alla normalità” e che aveva spinto per l’estensione del cessate il fuoco temporaneamente dichiarato dalla giunta dal 2 al 22 aprile. Ma, nonostante Anwar avesse ricevuto le “rassicurazioni” di Min Aung Hlaing, il cessate il fuoco è stato prolungato di solo otto giorni.

Il regime aveva dichiarato voler sospendere i combattimenti per almeno 20 giorni in risposta ai cessate il fuoco unilateralmente annunciati dal governo di unità nazionale dell’opposizione (National Unity Government), e dell’Alleanza delle Tre Fratellanze dei potenti gruppi etnici ribelli nello Stato di Shan.

Tuttavia, sono stati comunque segnalati sporadici combattimenti, compresi attacchi aerei della giunta sulle aree controllate dal l’opposizione, attacchi che sono perdurati nonostante le preghiere di Anwar.

Anwar ha ottenuto colloqui virtuali con i rappresentanti del NUG già il 18 aprile e ha detto che l’ASEAN avrebbe cercato di mantenere il dialogo con entrambe le parti.

Tuttavia, i più critici sostengono che alla giunta non dovrebbe essere dato lo stesso spazio del NUG, che include i politici eletti dalla LND (Lega Nazionale per la Democrazia) estromessi dal colpo di Stato.

I Parlamentari dell’ASEAN per i diritti umani (APHR) – un organismo composto da parlamentari regionali progressisti – hanno avvertito che i colloqui di Bangkok con Min Aung Hlaing rischiavano di “legittimare un regime responsabile di atrocità capillari”.

Ha inoltre aggiunto che “il popolo del Myanmar aveva chiaramente evidenziato il proprio rifiuto per il governo della giunta”.

Gli esperti affermano che è ragionevole pensare che, con una Malesia che partecipa ai colloqui e la Thailandia che fa da ospite, due degli Stati più liberali dell’ASEAN siano aperti ad un ulteriore impegno diretto con la giunta, in assenza di precondizioni. È difficile prevedere che uno qualsiasi degli altri sette Stati membri dell’ASEAN, tra cui diversi regimi autoritari, ostacolerà i futuri colloqui.

Poteri regionali: la Cina

Tali condizioni per la Cina non sono mai state un problema.

Fino all’anno scorso però, Pechino aveva tenuto la giunta a distanza e aveva fornito una tacita approvazione per le offensive dei ribelli contro le truppe del regime lungo il suo confine.

Ad esempio, Pechino non ha obbiettato quando due potenti membri dell’Alleanza delle Tre Fratellanze con cui ha da tempo stretti legami – l’Esercito di Liberazione Nazionale Ta’ang (TNLA), e l’Esercito dell’Alleanza Democratica Nazionale del Myanmar (MNDAA) – hanno lanciato l’assalto più audace della guerra alla fine del 2023.

Conosciuta come Operazione 1027, l’offensiva ha visto i ribelli conquistare rapidamente fasce di territorio nello Stato di Shan, prendendo infine lo scorso agosto la capitale regionale, Lashio.

Gli ultimi rapporti però suggeriscono che i ribelli si stanno preparando a restituire la città alla giunta grazie ad un accordo mediato dalla Cina.

Temendo il collasso dello Stato e con l’obbiettivo di rafforzare lo status della giunta come principale base di potere in Myanmar, la Cina ha cercato di invertire alcune delle conquiste dell’Operazione 1027 ed impedire ai ribelli della potente alleanza Shan di spostarsi nel Myanmar centrale, dove i gruppi armati affiliati al NUG hanno lottato per far breccia contro la giunta.

Dopo la caduta di Lashio, la Cina avrebbe interrotto il commercio lungo il confine con i territori controllati dai ribelli nel Myanmar orientale, arginando il flusso di armi, munizioni e beni di prima necessità. Inoltre, l’elettricità, l’acqua e la connessione Internet sono state temporaneamente tagliate al presidio del MNDAA di Kokang.

La pressione cinese è riuscita nel suo intento di tenere a freno i ribelli, portando ad un cessate il fuoco a Shan, garantendo al contempo il dominio della giunta nelle pianure centrali.

Il sostegno di Pechino alle fazioni ribelli pare essersi affievolito a favore di un appoggio palese alla giunta.

Dopo quattro anni di conflitto, la Cina sembra aver calcolato che Min Aung Hlaing sia la chiave per garantire la stabilità ai suoi progetti infrastrutturali nel Paese, soprattutto quelli concernenti la Belt and Road Initiative. Questi includono una già pianificata ferrovia e dei gasdotti che forniranno una scorciatoia che collegherà la Cina all’Oceano Indiano.

Pechino ha anche appoggiato il piano della giunta di tenere elezioni entro l’inizio del 2026 come soluzione alla crisi politica in corso.

Molti osservatori ritengono che qualsiasi iniziativa di questo genere sarebbe illegittima, poiché il principale rivale della giunta, il LND, è stato sciolto nel 2023 dopo non essersi registrato secondo le nuove regole del regime sui partiti politici.

Di conseguenza, le forze politiche che parteciperebbero al voto sarebbero probabilmente un insieme di delegati militari, senza una reale rappresentanza dell’opposizione.

Nella migliore delle ipotesi, questo lascerebbe il Myanmar come una semi democrazia con i generali che ancora tirano le leve del potere.

Ma non è chiaro cosa risolverebbe il problema, dato che l’esercito ha già provato a mollare la presa sul Myanmar e non ha gradito il risultato, permettendo alla NLD di governare dopo aver vinto le elezioni nel 2015 e nel 2020, solo per invertire la rotta con il suo colpo di Stato pochi mesi dopo il secondo voto.

Rapporti con l’India

Nel frattempo, dopo aver adottato un approccio attendista dopo il colpo di Stato, anche l’India ha segnalato la sua volontà di impegnarsi con la giunta, anche se in misura minore rispetto a Pechino.

Lo scorso giugno, il Ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar ha esortato il suo omologo birmano Than SWE a garantire che i progetti di investimento dell’India nel Paese, compresi quelli nello Stato di Rakhine, devastato dal conflitto, fossero protetti.

Pochi giorni dopo il terremoto, il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha incontrato Ming Aung Hlaing a margine di un vertice regionale per i Paesi del Golfo del Bengala, il primo incontro di questo tipo da prima del colpo di Stato.

Pur non sostenendo le elezioni previste dalla giunta di per sé, Modi ha indicato che la democrazia avrebbe dovuto essere ripristinata e che le elezioni dovevano essere “inclusive e credibili”.

Ha anche sottolineato che non esiste “alcuna soluzione militare” alla crisi in atto dal 2021.

Il motivo per cui l’India mantiene i rapporti con il Myanmar è semplice. Per Nuova Delhi, le relazioni più strette di Naypyidaw con Pechino sono una preoccupazione, data la rivalità strategica dei due giganti asiatici.

L’India ha anche un evidente interesse a mantenere la stabilità lungo il suo confine di 1.600 chilometri con il Myanmar nel nordest, rispecchiando le preoccupazioni della Cina dall’altra parte del Paese.

Come la Cina, anche l’India ha concluso che la giunta è ancora l’attore principale con cui avere a che fare.

L’espansione dell’India sarà probabilmente appoggiata dalla ristretta gamma di alleati del Myanmar, visto che Nuova Delhi potrebbe fornire un utile contrasto all’eccessiva dipendenza dalla Cina, così come dalla Russia, sostenitrice di lunga data.

Che questi attori, così come L’ASEAN, abbiano fornito la maggior parte degli aiuti al Myanmar all’indomani del terremoto di marzo non è una sorpresa.

Riflette non solo le loro capacità e la loro vicinanza geografica, ma anche la volontà di cooperare con la giunta.

Gli Stati Uniti, un tempo uno dei principali donatori, hanno abbandonato il loro ruolo di primo piano con il Presidente Trump, mentre gli Stati europei sono molto cauti nell’inviare aiuti che devono passare per il regime di Naypyidaw.

Più in generale, gli Stati Uniti e l’Europa sono più preoccupati per le loro controversie interne e per l’Ucraina. Molti membri della resistenza filodemocratica del Myanmar si sentono abbandonati dall’Occidente dopo decenni di sostegno ad Aung San Suu Kyi e alla NLD.

Gli sforzi esterni per aiutare a porre fine al conflitto in Myanmar arrivano essenzialmente dalle potenze regionali, dando sia alla giunta che al popolo del Myanmar poche opzioni di scelta.