USA ritirano richiesta disarmo Hamas

Da settimane, il conflitto tra Israele e Hamas riempie notiziari e discussioni diplomatiche, con la comunità internazionale divisa tra chi invoca una tregua immediata e chi chiede garanzie prima di sedersi al tavolo.

Proprio in questo scenario delicato, gli Stati Uniti hanno sorpreso molti decidendo di togliere dal tavolo una delle condizioni che per anni hanno considerato imprescindibili: il disarmo di Hamas. Una mossa che, al di là dei titoli, solleva interrogativi molto più profondi di quanto sembri a prima vista.

Non si tratta solo di tattica: è un segnale che le regole del gioco stanno cambiando. Fino a ieri, chi parlava di pace nella regione partiva sempre dallo stesso punto: Hamas doveva deporre le armi. Punto. Questo era il prerequisito, la linea rossa. E ora? Ora quella linea si è sfumata, e dietro ci sono calcoli, pressioni, forse anche una nuova visione.

Da Washington trapela l’idea che insistere su condizioni irrealizzabili non abbia senso. Dopo mesi di attacchi e un altissimo numero di vittime, la realtà impone pragmatismo. E il pragmatismo, si sa, spesso chiede di fare marcia indietro su principi rigidi per evitare un disastro più grande. Inoltre, sul governo americano pesano le sollecitazioni di attori importanti: non solo alleati europei preoccupati dalla deriva del conflitto, ma anche mediatori arabi come Qatar ed Egitto, che cercano di mantenere un filo diretto con Hamas e vedono in quella condizione un ostacolo piuttosto che una soluzione.

Questo cambiamento, però, non è stato accolto allo stesso modo da tutti. In Israele, molti lo vivono come un tradimento o almeno come una mossa che indebolisce la loro posizione. Il governo di Netanyahu ha fatto del disarmo di Hamas una giustificazione centrale per la campagna militare iniziata nell’ottobre scorso, e ora vede affievolirsi uno dei principali appoggi internazionali a questa narrativa.

Le reazioni non si sono fatte attendere: accuse agli Stati Uniti di cedere al ricatto, timori di essere lasciati soli. Sul fronte palestinese, la questione è ovviamente più sfumata. Da un lato, l’Autorità Nazionale Palestinese cerca di capitalizzare il momento, vedendo forse uno spiraglio per una ripresa del dialogo politico. Dall’altro, Hamas, che non ha mai nascosto la volontà di mantenere la sua forza militare, potrebbe usare questo mutamento per legittimare ulteriormente la propria posizione, almeno agli occhi dei propri sostenitori.

Ma siamo davvero di fronte a un punto di svolta? Forse. O forse solo a un aggiustamento tattico temporaneo. Resta il fatto che per la prima volta da anni, il linguaggio della diplomazia americana non esclude più a priori Hamas dal tavolo dei negoziati. Non perché lo consideri un interlocutore desiderabile, piuttosto perché, ignorarlo non ha mai funzionato.

Certo, i problemi non spariscono con un cambio di retorica: la sfiducia è abissale, i rancori radicati, le agende interne, in Israele come a Gaza, spesso fanno a pugni con qualsiasi logica di pace. Eppure, togliere una condizione che si sapeva irrealizzabile può essere letto come un tentativo di rompere l’immobilismo. In fondo, il disarmo totale di un gruppo armato che si percepisce come forza di resistenza non è mai un punto di partenza realistico, ma semmai una possibile tappa finale di un percorso complesso. Gli Stati Uniti, da soli, non possono risolvere questo conflitto. Ma possono smettere di alimentare illusioni. E forse, in mezzo alle macerie, è già qualcosa