Il Nicaragua è uscito dall’UNESCO dopo che l’Organizzazione ha deciso di assegnare un premio per la libertà di stampa al quotidiano La Prensa, nato nel 1926. Il giornale nicaraguense viene pubblicato negli Stati Uniti dal 2021, anno in cui la polizia del Nicaragua ha fatto irruzione nella redazione e arrestato Juan Lorenzo Holmann, il suo amministratore generale, espulso dal paese nel 2023.

Il Nicaragua dice addio all’UNESCO

Il giornale La Prensa viene da tempo accusato di promuovere le influenze Usa nel paese. La recente assegnazione del Premio Mondiale per la Libertà di Stampa/Guillermo Cano ha generato l’accusa di «azioni inaccettabili e inammissibili», nei confronti dell’UNESCO.

Di qui la scelta del Nicaragua di abbandonare l’Organizzazione, che promuove l’istruzione e la cultura: il governo l’ha infatti accusata di dare importanza a «traditori, schiavi e lacchè del colonialismo e dell’imperialismo».

L’uscita è stata resa pubblica da una nota della direttrice generale dell’UNESCO, Audrey Azoulay, e verrà resa effettiva a partire dal 31 dicembre 2026. A tal proposito ha dichiarato: «Mi rammarico per questa decisione che priverà il popolo del Nicaragua dei benefici della cooperazione, in particolare nei settori dell’istruzione e della cultura. L’Unesco è pienamente all’altezza del suo mandato quando difende la libertà di espressione e la libertà di stampa in tutto il mondo».

Il governo Ortega: una democrazia sempre più fragile

La situazione viene nettamente peggiorata dall’attuale quadro politico nicaraguense. Al potere vi è infatti il presidente sandinista Daniel Ortega, considerato da molti come un dittatore. Ortega, negli ultimi anni, ha infatti abbattuto le istituzioni democratiche, così come ogni limite legale sul proprio potere, accentrato nelle proprie mani. Non manca poi l’uso della forza e della violenza per arrestare e punire i dissidenti politici.

L’intera vicenda è stata una dimostrazione di come, in paesi in cui la democrazia è sempre più debole, la libertà di stampa sia uno dei primi valori negati, in quanto strettamente legato alla libertà di pensiero e di parola.