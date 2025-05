Russia e Ucraina hanno presentato le loro proposte di pace, per porre fine al conflitto. È in atto la ricerca di un punto d’incontro tra i due Paesi.

Questo è quanto ha riferito il vicepresidente americano J. D. Vance a Fox News, che ha aggiunto: «Ora credo che la domanda sia: possiamo trovare una via di mezzo per porre fine a questo conflitto?».

Mentre il presidente Donald Trump stringe accordi con Kiev e chiede un’accelerazione della risoluzione del conflitto, Putin temporeggia.

Trump preme per la pace Ucraina-Russia, firmato accordo sulle terre rare

Il presidente ucraino Zelensky ha definito “davvero equo” l’ultimo accordo firmato con Washington, quello sulle terre rare, ovvero il partenariato economico che assicurerà agli Usa l’accesso alle terre ucraine ricche di minerali, in cambio di aiuti militari.

L’accordo darà vita a un Fondo di Investimento per la Ricostruzione, che verrà gestito in maniera congiunta da Kiev e Washington in un partenariato paritario: entrambe le parti dovranno infatti contribuirvi.

Il premier ucraino Denys Shmyhal ha precisato che «l’accordo non prevede alcuno obbligo di debito» e che l’Ucraina manterrà «il pieno controllo sul sottosuolo, sulle infrastrutture e sulle risorse naturali».

Il fondo, in più, non interferirà con l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. L’accordo risulta, in linea di massima, conforme alla Costituzione ucraina.

La Russia chiede a Trump di rallentare

Mosca invece ha frenato l’impazienza di Donald Trump per il raggiungimento di un accordo sull’Ucraina, affermando che «le cause del conflitto sono troppo complesse per essere risolte in un giorno».

Il presidente americano, parlando di Putin, ha risposto che: «Il suo sogno era prendere tutto il Paese ma non lo farà, mi rispetta». Resta evidente però un divario tra i ritmi di Mosca e quelli di Washington.

Il portavoce del presidente russo, Dmirty Peskov, ha commentato che: «Ci sono molte sfumature che devono essere tenute in considerazione» e che la Russia ha il «dovere di vincere per raggiungere gli obiettivi stabiliti all’inizio dell’operazione militare speciale», soddisfando i propri interessi nazionali.

Putin sarebbe intenzionato a raggiungere tali obiettivi per vie pacifiche e diplomatiche, ma finora non c’è stata «nessuna reazione da Kiev».

Continuano gli attacchi: e la pace?

Il leader russo ha poi annunciato, del tutto a sorpresa, che vi sono cittadini francesi che combattono al fianco dei militari di Mosca, dunque non solo truppe nordcoreane, come aveva dichiarato in precedenza.

L’Ucraina ha denunciato nuovi bombardamenti con oltre cento droni su Kharkiv, Dnipro e Dobropillya, chiedendo poi a Usa e Ue di fare pressione sulla Russia, affinché ponga fine al raid. Ha inoltre chiesto ulteriori difese aeree per Kiev.

Ma gli attacchi continuano anche dal fronte ucraino, stando a quanto hanno dichiarato i filorussi. Sarebbe stato infatti rilevato un attacco di droni contro un mercato di Aleshky (Kherson), causa di 7 morti e 20 feriti.

In un clima del genere, la pace non è sicuramente vicina, ma già il fatto che esistano delle proposte è una minima rassicurazione a cui le potenze si aggrappano.