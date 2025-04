In Asia Meridionale saranno le donne a subire le conseguenze dei dazi di Trump

Dopo avere inizialmente annunciato dazi fino al 44% su alcuni Paesi dell’Asia meridionale, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha successivamente dichiarato che avrebbe sospeso la loro attuazione per 90 giorni per tutti i partner commerciali che non avessero contrattaccato.

Tuttavia, durante questo periodo, sarebbe stato imposto un dazio del 10% a più di 75 Paesi, compresi quelli dell’Asia meridionale.

Dazi e industrie tessili in Bangladesh

Sebbene i negoziati siano ancora in corso, i dazi residui e l’incertezza su quelli che verranno sono destinati ad alterare le catene di approvvigionamento mondiali, industria della moda compresa.

Questo potrebbe comportare significative perdite di posti di lavoro e tagli salariali nelle industrie tessili dell’Asia meridionale orientate nel settore delle esportazioni, fornitori fondamentali per rivenditori e marchi occidentali.

Gran parte dell’abbigliamento disponibile nei grandi magazzini come H&M e Zara, così come le scarpe e l’abbigliamento sportivo di marchi come Nike, sono realizzati nelle aziende tessili del Bangladesh, SriLanka e India, dove la manodopera è non solo a basso costo, ma prevalentemente femminile.

In Bangladesh, l’industria dell’abbigliamento preconfezionato rappresenta oltre l’80% dei proventi totali delle esportazioni del Paese, impiega 4 milioni di persone e contribuisce per circa del 10% del PIL annuale.

Secondo una ricerca della Banca Mondiale, le donne costituiscono la spina dorsale dell’industria dell’abbigliamento, fornendo l’80% della manodopera.

Il settore stava già affrontando diverse sfide che coinvolgevano la fiducia degli investitori e posizionamento sul mercato, per via dell’instabilità politica e delle proteste che hanno portato alla cacciata dell’ex Primo Ministro Sheikh Hasina, avvenuta lo scorso agosto.

L’aumento dei dazi del 37% che Trump aveva inizialmente minacciato di imporre al Bangladesh ha rappresentato una potenziale campana a morto, poiché gli Stati Uniti rappresentano quasi il 17% delle sue esportazioni totali.

L’economia del Bangladesh è cresciuta di quasi 18 volte dal 1980, aiutata dall’industria delle confezioni incentrata sulle esportazioni, che ha fornito opportunità di lavoro su larga scala alle donne, in un Paese in cui tradizionalmente non avevano mai lavorato fuori casa.

I dazi di Trump, se dovessero essere reintrodotti dopo la pausa di 90 giorni, metterebbero a rischio questo progresso.

Gli esportatori temono che gli acquirenti americani siano costretti a scegliere altri mercati più competitivi in termini di costi, cosa che infliggerebbe un durissimo colpo all’industria.

Conseguenze sul mercato interno del lavoro

L’incertezza creata da un calo della domanda di esportazioni potrebbe anche portare a un aumento dello sfruttamento nel mercato del lavoro.

Mentre le aziende lottano per far fronte alla riduzione della domanda e all’aumento dei costi, i lavoratori potrebbero vedere i loro salari decurtati, orari più lunghi e standard di sicurezza più bassi.

Le donne, spesso le più vulnerabili in questi settori, potrebbero essere sottoposte a pressioni ancora maggiori, costringendole ad accettare condizioni di lavoro peggiori solo per mantenere il posto di lavoro.

Tuttavia, qualsiasi tipo di calo della forza lavorativa potrebbe avere effetti a catena amplificati.

In Bangladesh i genitori hanno mandato le figlie a scuola perché il lavoro in fabbrica premiava la matematica e l’alfabetizzazione di base. Se i posti di lavoro scompaiono, diminuiscono anche i ritorni sull’istruzione. E questo significa un’inversione di tendenza importante nelle iscrizioni femminili nel Paese.

Inoltre, gli osservatori hanno notato che quando le giovani donne trovano lavoro nel settore dell’abbigliamento, tendono a ritardare il matrimonio e il parto.

Di conseguenza, questi lavori hanno svolto un ruolo cruciale nell’emancipazione delle donne, nel miglioramento della loro indipendenza finanziaria e sul benessere dei loro figli.

Secondo alcune testimonianze riportate dai media locali, alcuni marchi americani come GAP, Walmart e Levi’s avrebbero già iniziato a chiedere prezzi scontati, se non addirittura chiedere ai fornitori di sostenere l’intero onere dei dazi.

Questa non è la prima volta che grandi marchi mondiali cercano di trasferire i costi imprevisti ai fornitori.

Durante la pandemia di Covid-19, ad esempio, anche se i principali marchi e rivenditori sono tornati ad essere redditizi, molti si sono rifiutati a pagare i conti in sospeso, hanno annullato ordini e hanno utilizzato come arma di negoziazione al ribasso la diminuzione della domanda dei consumatori, chiedendo a produttori e fornitori prezzi ancora più bassi.

SriLanka e settore tessile

In SriLanka, altro attore chiave nel settore tessile dell’Asia meridionale, l’impatto dei dazi americani potrebbe essere altrettanto grave.

Sebbene l’industria dell’abbigliamento della nazione insulare sia più piccola rispetto a quella del Bangladesh, svolge comunque un ruolo fondamentale nell’economia del Paese, impiegando 350.000 persone e costituendo quasi la metà delle sue esportazioni totali, con la stragrande maggioranza di esse destinate agli Stati Uniti.

Come in Bangladesh, qualsiasi impatto negativo colpirebbe in modo sproporzionato le donne, che costituiscono circa il 78% della forza lavoro dell’industria dell’abbigliamento in SriLanka.

L’esorbitante dazio del 44% imposto sulle merci dello SriLanka paventato in un primo tempo da Trump, non sarebbe potuto arrivare in un momento peggiore per un Paese che si sta lentamente riprendendo dalla peggiore crisi finanziaria degli ultimi decenni.

Tre anni fa, la crisi ha fatto impennare l’inflazione e precipitare la sua valuta, costringendo il Paese all’inadempienza su 25 miliardi di dollari di debito.

L’industria tessile dello SriLanka, che stava già perdendo quote di mercato a favore del Bangladesh, non è preparata a gestire lo shock scatenato da un forte aumento dei dazi.

Reazione degli altri Stati coinvolti nel tessile

Altrove nella regione, ci si aspettava che l’India fosse un probabile beneficiario delle politiche tariffarie di Trump visto il tasso relativamente più basso previsto per le sue esportazioni – il 27% – rispetto ai suoi vicini dell’Asia meridionale e altri competitor come Vietnam e Cina.

Ora, con l’applicazione di tariffe generalizzate, i produttori indiani potrebbero dover affrontare effetti simili agli altri Paesi del subcontinente, tra cui un aumento dei costi sostenuti dai produttori di abbigliamento e un possibile calo della domanda dei consumatori americani. Anche qui a pagare il costo più altro sarebbero le lavoratrici.

Nonostante l’esenzione di 90 giorni, il destino dei nuovi ordini da parte degli acquirenti americani rimane incerto in India, mentre alcune aziende hanno congelato quelli già esistenti fino a quando non ci sarà maggior chiarezza.

Al di là dell’Asia meridionale, saranno tutte le lavoratrici del settore, dal Vietnam alla Giordania, a risentire dell’impatto.

Ma non solo, anche negli Stati Uniti le donne potrebbero essere colpite in modo importante dalle conseguenze dell’aumento dei prezzi al dettaglio rispetto alla controparte maschile, per via del fenomeno noto come “dazi rosa”, che vede imposte tasse maggiori su beni acquistati prevalentemente da donne, come abbigliamento, cosmetici e accessori.

Protezionismo antifemminile

Nel complesso, la ricerca della Banca Mondiale guidata da Erhan Artuc ha dimostrato che il protezionismo ha un pregiudizio antifemminile.

In media, i dazi deprimono i redditi reali delle famiglie con un capofamiglia donna di 0,6 punti percentuali rispetto a quelli con un capofamiglia uomo.

Gli osservatori non possono ancora prevedere se i Paesi dell’Asia meridionale saranno in grado di scongiurare i dazi sospesi o persino evitare il prelievo del 10% attraverso negoziati diretti con l’Amministrazione Trump.

Ma una cosa pare chiara: milioni di donne che fanno affidamento sul loro lavoro nel settore dell’abbigliamento in Paesi come Bangladesh, SriLanka e India potrebbero essere tra le prime vittime di questa guerra commerciale.

Se Trump insisterà nel mantenere i dazi, questi potrebbero annullare decenni di progressi verso l’uguaglianza di genere in Asia meridionale e in tutta la forza lavoro mondiale.