Sono bastati 100 giorni a separare l’America dal resto del mondo

Nel 1941, mentre il presidente Franklin D. Roosevelt raccoglieva consensi per combattere il fascismo, i suoi principali antagonisti erano gli isolazionisti interni. “Ciò che cerco di trasmettere”, disse all’inizio di un discorso al Congresso, “è la verità storica che gli Stati Uniti, come nazione, hanno sempre mantenuto una chiara e netta opposizione a qualsiasi tentativo di rinchiuderci dietro una muraglia cinese, mentre il corteo della civiltà ci passava davanti”. Roosevelt ebbe la meglio, e quella vittoria ampliò il rapporto dell’America con il mondo in modi che trasformarono entrambi.

Ottantaquattro anni dopo, il presidente Trump sta recidendo sistematicamente i legami tra l’America e il resto del globo. Non si tratta semplicemente di un cambiamento nella politica estera. È un divorzio così completo che fa sembrare modesta la Brexit in confronto.

I provvedimenti principali

Gli alleati sono stati trattati come avversari. Gli Stati Uniti si sono ritirati da accordi internazionali su questioni fondamentali come la salute e il cambiamento climatico. Una “nazione di immigrati” ora espelle persone senza un giusto processo, vieta l’ingresso ai rifugiati e tenta di abolire il diritto di cittadinanza per nascita. I dazi imposti da Trump hanno sconvolto il sistema commerciale internazionale, erigendo nuove barriere con ogni paese del mondo. Gli aiuti all’estero sono stati in gran parte sospesi. Così anche il sostegno alla democrazia nel mondo. I tagli alla ricerca hanno ostacolato la cooperazione scientifica globale. Il Dipartimento di Stato è in fase di ridimensionamento. I programmi di scambio culturale sono a rischio. Istituzioni di ricerca come l’U.S. Institute of Peace e il Wilson Center sono stati praticamente chiusi. E naturalmente, gli Stati Uniti stanno costruendo un muro lungo il confine meridionale.

Il cessate il fuoco a Gaza non è avvenuto, la Russia continua la guerra in Ucraina, l’Europa si allontana dall’America, i canadesi boicottano i prodotti americani e il Partito Comunista Cinese, che ha sopportato la Grande Carestia e la Rivoluzione Culturale, sembra pronto ad affrontare qualche anno di dazi. I viaggi verso gli Stati Uniti sono diminuiti del 12% rispetto a marzo dell’anno scorso: i turisti evitano quella che percepiscono come una deriva autoritaria dell’America.

Gli ideologi che guidano l’agenda di Trump difendono le loro azioni puntando il dito contro gli eccessi della politica estera americana, della globalizzazione e della migrazione. C’è, naturalmente, molto da criticare in tutto ciò. Ma la capacità di Trump di fare campagna elettorale su questi problemi non significa che sappia risolverli una volta al governo. Anzi, i suoi rimedi danneggeranno molto di più le persone che afferma di rappresentare rispetto alle élite globali che il suo movimento Make America Great Again attacca.

L’impatto economico

Se il calo attuale dei viaggi verso gli Stati Uniti continua, potrebbe costare fino a 90 miliardi di dollari solo quest’anno, oltre a decine di migliaia di posti di lavoro. I dazi faranno aumentare i prezzi e la produttività calerà se le deportazioni di massa colpiranno i braccianti, i muratori e i lavoratori che si prendono cura di bambini e anziani. Gli studenti internazionali pagano per frequentare le università americane; la loro demonizzazione potrebbe mettere a rischio i 44 miliardi che immettono ogni anno nell’economia e minacciare un settore che ha un surplus commerciale maggiore di quello del settore aeronautico civile.

E le prospettive peggiorano con il tempo. Perché altri paesi dovrebbero scegliere di investire in una nazione il cui presidente destabilizza i mercati globali con post sui social media, trae profitto da truffe con le criptovalute e mina lo stato di diritto su cui si basa il commercio? È molto più probabile che le nazioni stringano accordi commerciali e creino catene di approvvigionamento escludendo gli Stati Uniti, mentre la Cina e il suo crescente elenco di partner accelerano il processo di abbandono del dollaro come valuta di riserva mondiale.

Le relazioni internazionali

Nel breve termine, trattare le relazioni internazionali come un racket di protezione potrebbe produrre qualche accordo bilaterale. Eppure si sta perdendo qualcosa di più fondamentale: la fiducia. Un’America che, nonostante tutti i suoi errori all’estero, garantiva la sicurezza dei suoi alleati. Uno stato che, pur con il suo nativismo, accoglieva rifugiati e formava innumerevoli leader mondiali attraverso università e programmi di scambio. Rispondeva alle crisi umanitarie e mostrava una apertura culturale affascinante.

La distruzione di quella fiducia danneggerà gli Stati Uniti più di quanto danneggerà il resto del mondo. È stato certamente così con la Brexit, un progetto alimentato dalla stessa miscela di nazionalismo e nostalgia che ha spinto Trump. Quasi dieci anni dopo aver votato per uscire dall’Europa, il Regno Unito si trova ad affrontare una prevedibile incapacità di generare crescita economica, una posizione indebolita nella sua stessa regione e una politica sempre più frammentata. Meno di un terzo dei britannici ora crede di aver fatto la scelta giusta.

Gli Stati Uniti stanno seguendo quel percorso. Dopo 250 anni di crescente diversità e connessione con il mondo, Trump e la sua cerchia stanno imponendo l’isolamento stantio di un declino autoimposto. Lo svuotamento dei valori democratici lascerà l’America definita solo dalla sua dimensione, dalla sua potenza e da una brama irrealistica di profitto: un luogo, non un’idea. Roosevelt ha lasciato agli americani l’eredità della convinzione di essere i “buoni”. Trump sta smantellando quella finzione, e i tagli all’U.S.A.I.D. (Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo Internazionale) hanno quasi certamente causato più morti civili dell’invasione russa dell’Ucraina.

Durante il primo mandato di Trump, governi statali e locali sono rimasti impegnati nella lotta contro il cambiamento climatico, nell’accoglienza degli immigrati, nella protezione dell’istruzione superiore e nel mantenimento dei legami globali. Tutti questi sforzi saranno più difficili nel mandato attuale, ma ciò li rende ancora più importanti. Come ricordano spesso i repubblicani, l’America è una repubblica federale, e le comunità che mantengono connessioni con il mondo saranno meglio posizionate per prosperare rispetto a quelle che scelgono di seguire Trump nel baratro dell’isolazionismo.

Anche le istituzioni hanno una scelta. Ciò che ha sconvolto il mondo, nella loro capitolazione all’amministrazione Trump, è stata l’incapacità di comprendere che la scelta morale è anche la strada migliore per la propria sopravvivenza. Le università possono costruire credibilità in un mondo interconnesso invece di avallare la menzogna che pochi studenti che urlano “Free Palestine” siano più pericolosi di un’acquisizione dell’estrema destra della libertà accademica.

I sondaggi

I sondaggi interni per i primi 100 giorni di amministrazione Trump, mostrano il tasso di approvazione per un presidente più basso registrato negli ultimi 70 anni. Lo rilevano Ipsos per il Washington Post e per Abc, lo fotografa Ssrs per Cnn, lo ribadisce un’indagine del New York Times. Per tutti il livello di consenso del leader più potente del mondo oscilla fra il 39% e il 42%, un dato preoccupante. È un minimo storico che non si vedeva dai tempi di Eisenhower e che supera anche l’insoddisfazione dei primi cento giorni del primo mandato Trump.

La maggioranza degli statunitensi, dopo tre mesi e mezzo di amministrazione, disapprova il suo operato (54% secondo il Nyt), dalle politiche sull’immigrazione (sgradite al 51% degli americani) a quelle sull’economia interna (rigettate dal 55%). Un’insoddisfazione che spazia dalla gestione del governo federale (respinta dal 52%) al commercio con i Paesi stranieri (con il no del 53% degli intervistati) e si estende fino alla questione dei conflitti nel mondo (disapprovata dal 54%, con un picco del 56% nel caso della guerra tra Russia e Ucraina). È una bocciatura anche delle politiche sulle quali il presidente ha fatto fortuna garantendosi il bis alla Casa Bianca come 47esimo presidente, trionfando nel voto popolare con 77.3 milioni di voti, il secondo dato più alto della storia americana. Un deterioramento che si è consumato man mano che Trump ha firmato i suoi ordini esecutivi (oltre 120 finora), ha fronteggiato le politiche su inclusione e diversità, minacciato i più importanti atenei americani, avviato purghe senza precedenti negli uffici federali, scatenato uno scontro durissimo con i giudici, mentre intanto deportava proprio i migranti accusati di terrorismo o di affiliazione a gang criminali nella più grande prigione del Salvador e di tutta l’America Latina. Non è un caso che i due aggettivi scelti dagli americani per definire questi primi cento giorni sono «caotici» (66%) e «spaventosi» (59%).

La forza dell’America è sempre stata legata al fatto che comprende persone provenienti da ogni parte del mondo, che hanno scelto di non essere definite da un sovrano né di temere il futuro. In un’epoca in cui il potere nel mondo è sempre più diffuso, i cambiamenti demografici dovrebbero essere visti come una risorsa, non come qualcosa da temere o da sopprimere attraverso una politica reazionaria che esclude il mondo.