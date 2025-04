Due percento del PIL in spese militari? La Spagna si oppone

Due giorni fa, il primo ministro spagnolo Sànchez ha fatto marcia indietro sulle spese militari. Se a gennaio sosteneva che la sicurezza non si ottiene con un rafforzamento degli arsenali, adesso dichiara di voler aumentare la spesa militare di quasi 10,5 miliardi a maggio, senza votazioni. «Non siamo noi a essere cambiati, è stato il mondo».

Sànchez mostra grande preoccupazione per l’escalation della situazione internazionale, ma in molti non condividono la sua scelta.

La risposta della sinistra

Si è infatti creata una frattura nella sinistra spagnola. «Il governo della guerra» dicono di Sànchez.

Sumar, partito di sinistra radicale coalizzato da sempre con i socialisti, si oppone alla crescita delle spese militari. Il leader Yolanda Dìaz ha richiesto immediatamente il ritiro dal Consiglio dei Ministri. Sumar condanna la mancanza di una precedente analisi congiunta delle sfide e minacce prioritarie, perché le spese «Sono esorbitanti» dice.

Il rappresentante del centrosinistra catalano lancia una provocazione: «capace di imporre tre giorni di lutto in uno stato laico per la morte di un papa pacifista, e durante questi tre giorni di annunciare 10 miliardi di euro in nuove armi»

Anche il partito di Izquierda Unida è contrariato. C’è un quasi una sensazione di tradimento, perché la scelta di curare le spese militari va contro agli ideali della sinistra, gli ideali della coalizione

La sinistra è decisa a contrastare le scelte del premier socialista, poiché rappresenta il 18,75% della spesa totale del Piano Industriale e Tecnologico per la Sicurezza e la Difesa e sarebbe un uso eccessivo di risorse senza il consenso del governo.

Il sostegno degli altri partiti e le difese di Sànchez

Il Ministro delle Finanze minimizza la frattura: «Il governo di coalizione è formato da due partiti sui quali siamo d’accordo al 99% delle volte , ma ci sono alcune sfumature su alcune politiche che hanno espresso senza troppa preoccupazione».

Alberto Núñez Feijóo, capo del PP (Partido Popular), difende l’utilizzo del 2% del PIL in quanto indicazione imposta dalla NATO. Critica l’ala sinistra del governo che vorrebbe uscirne.

Sànchez tenta di rassicurare i partiti di sinistra comunicando che soltanto il 18% della nuova spesa militare sarà effettivamente destinato all’acquisto di armamenti nel senso più tradizionale — come munizioni, veicoli o altri mezzi militari. La maggior parte dei nuovi investimenti, invece, sarà indirizzata verso ambiti non offensivi, come l’aumento degli stipendi del personale militare e il potenziamento di settori strategici a vocazione difensiva, tra cui la cyber sicurezza.

Anche la destra contesta Sànchez

Il leader del Vox Abascal va all’attacco del primo ministro. Lo chiama “un uomo sinistro” per sfregio e lo critica duramente su X scrivendo che l’obbiettivo di Sànchez sia quello di rendere gli eserciti spagnoli pedine di Ursula Von Der Leyen o della Cina.

La conclusione della mossa del premier “sinistro”? Secondo Abascal, l’aumento delle tasse. Vox non si sofferma a condannare i socialisti, ma punta il dito contro anche al PP, partito di destra, perché sostenitore dell’aumento delle spese militari. «Speriamo (contro l’evidenza) che il PP non si schieri di nuovo con Sánchez».